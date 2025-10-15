Neil deGrasse Tyson torna con “Il viaggio di Merlino”

Merlino guida i lettori nello spazio e nel tempo nel nuovo libro di Tyson (Raffaello Cortina Editore), tra scienza e umorismo

In questa nuova avventura alla scoperta del cosmo, Neil deGrasse Tyson si avvale dell’aiuto di una guida d’eccezione: Merlino, esploratore dello spazio e del tempo proveniente dalla galassia di Andromeda. Testimone di alcuni tra i più importanti eventi scientifici della storia dell’umanità, Merlino annovera tra i suoi amici scienziati famosi come Leonardo, Newton, Einstein e Hubble. I suoi incontri con questi personaggi arricchiscono le risposte alle domande di lettori di ogni età su fenomeni come la gravità, la luce, lo spazio e il tempo, senza mai abbandonare il rigore scientifico. Merlino ci accompagna così in un viaggio che parte dalla Terra per giungere alle galassie più distanti, raccontandoci, con l’aiuto di qualche divagazione in versi e un pizzico di umorismo, come nascono, evolvono e muoiono i corpi celesti che popolano l’universo.

L’AUTORE

Neil deGrasse Tyson, astrofisico e divulgatore scientifico di fama mondiale, è direttore dell’Hayden Planetarium di New York. È inoltre presentatore della docu-serie televisiva Cosmos. Odissea nello spazio. Nelle nostre edizioni ha pubblicato il bestseller Astrofisica per chi va di fretta (2018), Astrofisica per ragazzi che vanno di fretta (con G. Mone, 2019) e Origini. Quattordici miliardi di anni di evoluzione cosmica (2023).