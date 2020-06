“Noi siamo il mondo delle notte”, un inno di speranza da Chris Cooper

Il progetto del noto dj parla del drammatico momento che stanno vivendo tutti gli addetti al settore dell’intrattenimento. Ecco il videoclip

Il progetto “Noi siamo il mondo delle notte” nasce da un’idea di Chris Cooper noto Dj, Performer e Vocalist attivo sulla scena musicale del Nord Est, il quale ha scritto questa canzone che parla del drammatico momento che stanno vivendo tutti gli addetti al settore dell’intrattenimento, che sembrano essere stati completamente dimenticati in tutti i decreti emessi finora e dalle istituzioni.

Questo è quindi un problema serio per tutti coloro che lavorano e vivono di questo mestiere, sempre poco considerato e poco tutelato nonostante gli Artisti siano sempre disponibili e in prima linea quando si tratta di fare esibizioni legate alla beneficenza,la domanda che ci facciamo in questo duro momento è: –“Noi ci siamo sempre e lo facciamo con il cuore, ma adesso…chi pensa a noi?”- questa è la domanda provocatoria con cui si cerca di far riflettere chi governa questo paese, da qui nasce l’idea della canzone, che punta a diventare un’inno di speranza.



“Il settore dello spettacolo a causa del Covid-19 è stato il primo a chiudere e sarà sicuramente l’ultimo a ripartire”.

Chris Cooper ha cosi deciso di chiedere supporto tramite i Social a tutti gli addetti al settore nei propri contatti tra cui: DJ, Producer, Vocalist ,Perfomer, Cantanti, Rapper, Musicisti, Ballerini, Fotografi, Videomaker, i quali hanno accettato con entusiasmo l’invito alla partecipazione che consisteva nel fornire il proprio contributo artistico per l’arrangiamento del brano.

“La risposta è stata sorprendente, addirittura ad un certo punto abbiamo dovuto dire di no a tantissime richieste di partecipazione -spiega l’artista- perchè purtroppo non ci stava più nessuno nel videoclip! Sarebbe stato veramente bello poter inserire tutti”.

Il videoclip, uscito il 17 Maggio alle ore 15:00 sul canale YouTube di Chris Cooper ad oggi ha già avuto più di 250 condivisioni da YouTube e Facebook e più di 180 menzioni su Instagram Stories. Ê stato anche condiviso e supportato da personaggi come Fabio Alisei dello Zoo di 105, dal Principe Maurice, da diversi politici, pagine social musicali influenti, registi di trasmissioni televisive, articoli di stampa cartacea locale,

Vocalist e Dj , di note discoteche dal nord Italia alla Riviera Romagnola. Nell’OFFICIAL VIDEO (Visibile su YouTube,FB e IG) compaiono circa 60 ARTISTI (di VENETO, EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA E TOSCANA) TUTTI UNITI, tutti che cantano e/o suonano, per far sentire il proprio grido di speranza, riprendendosi da casa propria.

Nel brano hanno Cantato:

Chris Cooper (Voce Principale) Blackknote (Voce Rap Principale) Marco Bside (Voce Narratore e Rap Strofa secondaria) Sismica Andrea e Davide (Voci Rit e Cori) Blonde Brothers (Voci First Bridge e Cori) Laura PIrri (Voce Assolo finale)

Nel brano hanno Suonato:

Chris Cooper (Rhythmic Guitar) Sismica Andrea e Davide (Drum Loops, Special Fx, Special Voice Fx) Lorenzo Faggin (First Rhythmic Guitar and Guitar Riff) Guido Bettinelli (Second Rhythmic Guitar and Guitar Riff) Carlo Rubini (Bass) Luchino Dj (Scratch)