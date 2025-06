Nomadic – Canto per la Biodiversità, il progetto artistico firmato da Telmo Pievani e Gianni Maroccolo

MILANO – Nomadic – Canto per la Biodiversità è il progetto artistico firmato da Telmo Pievani e Gianni Maroccolo, che torna in scena con nuove date, dopo aver conquistato pubblico e critica durante l’anteprima romana e il tour autunnale. Il successo dello spettacolo ha portato alla trasmissione integrale su Rai Scuola, con un estratto presentato anche da Alberto Angela nel programma NOOS su Rai 1.

In questa estate 2025, l’attualità e la profondità del pensiero di Telmo Pievani trovano ulteriore riconoscimento: il suo nome compare tra gli autori proposti nelle tracce della Maturità, sottolineando la risonanza culturale dei temi affrontati in NOMADIC – dalla migrazione come condizione condivisa tra esseri umani e animali, all’evoluzione, fino alla biodiversità come valore imprescindibile e responsabilità collettiva. In linea con la traccia dedicata all’Antropocene e alla tecnosfera, lo spettacolo rafforza la riflessione sulla nostra impronta ecologica e sull’urgenza di una nuova consapevolezza ambientale.

In un momento storico segnato dalle crisi migratorie, NOMADIC – Canto per la Biodiversità esplora le rotte migratorie umane e animali con empatia e profondità, ponendoci di fronte alla realtà che tutti i popoli della Terra hanno una radice comune e invitando a superare le barriere mentali e fisiche che abbiamo eretto.

Con la direzione musicale di Gianni Maroccolo e i testi e la voce narrante di Telmo Pievani, lo spettacolo si avvale della partecipazione di artisti quali Angela Baraldi, Andrea Chimenti, Antonio Aiazzi, Simone Beneventi e Simone Filippi. Regia e light design a cura di Mariano De Tassis con Vladimir Jagodic sound engineer. A completamento, le illustrazioni video di Marco Cazzato ed i video in animazione di Michele Bernardi.

Attraverso le musiche di C.S.I., Philip Glass, Litfiba, Claudio Rocchi, Marlene Kuntz, Gianni Maroccolo, PGR & Franco Battiato, questo spettacolo rappresenta un’esperienza inedita e immersiva che lascia spazio alla riflessione e alla scoperta, un ponte tra arte e scienza che conferma come queste due sfere possano unirsi per comunicare temi complessi in modo accessibile e coinvolgente, nonchè una testimonianza del potere dell’arte di ispirare cambiamento e consapevolezza, portando lo spettatore a interrogarsi sul significato profondo della migrazione e sulla nostra connessione con il mondo naturale.

Uno spettacolo unico, che arriva in un periodo storico cruciale, ponendosi come fonte di intrattenimento, divulgazione e ispirazione, a ricordare l’importanza di guardare al nostro passato migratorio comune per affrontare le sfide del presente e del futuro con una nuova prospettiva, fondata sulla connessione e sul rispetto reciproco tra tutte le forme di vita. NOMADIC – Canto per la Biodiversità, è un potente invito a riconoscere e celebrare la diversità come nostra più grande ricchezza e fonte di resilienza.

Queste le date:

27 luglio – Alberese (GR) · Parco della Maremma · Festival nel Parco

6 settembre – Torino (TO) · MITO Settembre Musica, Casa Teatro Ragazzi e Giovani

11 ottobre – Russi (RA) · Teatro Comunale

20 novembre – Prato (PO) · Teatro Politeama

L’album dello spettacolo, prodotto da Ala Bianca (label Al-Kemi Records), è uscito il 13 settembre, in concomitanza della prima data del tour autunnale ad Assisi, in un esclusivo doppio cd con libretto contenente testi di Telmo Pievani e illustrazioni di Marco Cazzato. Sarà possibile acquistare il doppio cd esclusivamente durante i concerti o sul sito Internet di Ala Bianca al link https://lnk.fuga.com/pievanimaroccolo_nomadic. In versione digitale sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming e download.