“Porta Aperta Quando Vuoi”, il nuovo singolo di Pensky

MILANO – Penksy, al secolo Marco Penati, è un cantautore milanese classe 2002 della provincia di Monza e Brianza. Il suo percorso indipendente, cominciato nel 2020, ha sempre visto sotto i riflettori la scrittura, la sua vera identità artistica, contornata da un percorso musicale più variopinto, che si spinge dal rap, alle ballad con il piano, fino a territori indie.

“Porta Aperta Quando Vuoi”, il nuovo singolo uscito il 4 aprile, ha carattere fortemente introspettivo, con una lente di ingrandimento sul “mondo interiore” dell’artista e sulla difficoltà di farlo convivere con l’esterno senza avere delle conseguenze. L’atmosfera musicale, con note di pianoforte iniziali che contrastate da batterie aperte nel ritornello rappresentano a pieno questo tormento. Il nuovo singolo rappresenta un passo ulteriore verso il suo nuovo progetto, in lavorazione da diverso tempo e che rappresenta un punto di svolta nel suo percorso artistico.

“Era cominciato quasi come un concept album, poi le tante cose che sono successe negli ultimi 2 anni, i periodi vissuti da solo all’estero e vicissitudini personali ne hanno virato la direzione e adesso vediamo cosa diventerà […], a me comunque piace scrivere, storytelling come il mio ultimo lavoro (singolo “Il Portalettere” uscito a ottobre 2024) mi divertono e mi danno soddisfazione”, ha detto Penksy a riguardo. Nel complesso sarà un lavoro che non cerca l’immediatezza, ma che punta a lasciare un segno nel tempo, costruendo un’identità forte e riconoscibile.

