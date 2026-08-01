Premio Bianca d’Aponte: ecco le dieci cantautrici in finale quest’anno

AVERSA – È particolarmente variegato quest’anno il ventaglio delle proposte stilistiche delle finaliste del Premio Bianca d’Aponte 2026, il contest dedicato alle cantautrici che nel tempo è diventato un punto di riferimento nel panorama musicale italiano. Dal rock al folk, dalla canzone d’autore all’elettronica, i generi musicali rappresentati annunciano un’edizione vivace e multiforme.

Le dieci selezionate sono Natalia Abbascià di Ruvo di Puglia (Bari); L’Aurora (Aurora Caloiero) di Cosenza; Bambina (Bambina Cesario) di Corigliano Calabro (Cosenza); Rosita Brucoli di Bari; Fabula (Fabiola Valerio) di Campobasso; Mabi (Marcella Buzzi) di Casale Monferrato (Alessandria); Miriam Ricordi di Pescara; MVR (Maria Virginia Bisconti) di Tricase (Lecce); Sarai (Sara Bassotti) di Roma; Simona Valente (Simona Valenzano) di Bari.

Le finali sono in programma al Teatro Cimarosa di Aversa il 23 e 24 ottobre con la direzione artistica di Ferruccio Spinetti. Sul palco, in veste di madrina, ci sarà Marina Rei e molti altri ospiti che saranno annunciati prossimamente. Alla vincitrice del premio assoluto di questa 22a edizione andrà una borsa di studio di € 1.000, a quella del Premio della critica “Fausto Mesolella” (in omaggio allo storico direttore artistico della manifestazione) una di € 800. La giuria generale assegnerà inoltre delle targhe al miglior testo (dedicata a Oscar Avogadro), alla migliore musica e alla migliore interpretazione. Sono poi previsti numerosi altri premi e bonus assegnati da singoli membri della giuria o da enti e associazioni vicine al d’Aponte.

Per le vincitrici e alcune finaliste ci potranno inoltre essere diverse possibilità di suonare dal vivo in appuntamenti che periodicamente vengono organizzati in Italia ed Europa. Le dieci artiste in gara sono state selezionate fra centinaia di iscritte da un ampio e prestigioso Comitato di garanzia, formato da produttori, discografici, manager, cantanti, autori, musicisti, giornalisti tra i più accreditati del mondo musicale italiano.

Molti dei componenti del Comitato faranno parte anche delle due giurie, quella generale e quella della critica, che assegneranno i premi nelle serate finali ad Aversa. Il Premio Bianca d’Aponte è organizzato dall’Associazione Bianca d’Aponte, con la collaborazione di ReteDoc, con la direzione artistica di Ferruccio Spinetti ed il contributo della Fondazione Banco di Napoli e di NuovoIMAIE. Per ulteriori informazioni: 336 694666 – 335 5383937; info@biancadaponte.it – info@premiobiancadaponte.it.