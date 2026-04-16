Presentata a Vinitaly la prima edizione di Gusto Nobile Basilicata by Merano WineFestival

VERONA – È stata presentata a Vinitaly, presso lo stand della Regione Basilicata, la prima edizione di Gusto Nobile Basilicata by Merano WineFestival, la manifestazione che dall’8 al 10 maggio porterà a Venosa (PZ) degustazioni, masterclass, show-cooking e momenti di approfondimento dedicati ai grandi vini e ai prodotti del territorio lucano. L’iniziativa è promossa dalla consolidata realtà altoatesina, in collaborazione con il Consorzio di Tutela dell’Aglianico del Vulture, la Regione Basilicata e il Comune di Venosa. La presentazione ufficiale ha rafforzato il posizionamento dell’evento come occasione di valorizzazione non soltanto del Vulture, ma dell’intera Basilicata come destinazione enogastronomica e culturale. Al centro dell’incontro è emersa con forza l’idea di una manifestazione capace di raccontare un territorio autentico, ricco di eccellenze produttive, storia e potenzialità turistiche.

Nel suo intervento il sindaco di Venosa, Francesco Mollica, ha richiamato il sottotitolo della manifestazione, “Carpe Diem”, evidenziando il legame della città con Orazio, nato proprio a Venosa, e ricordando come già oltre duemila anni fa il poeta latino avesse fatto del vino, del tempo e del piacere consapevole alcuni dei temi più profondi della sua riflessione. Un riferimento che rafforza il dialogo tra identità culturale e tradizione enogastronomica, e che rende Venosa il luogo naturale per ospitare una manifestazione di questo tipo. Francesco Perillo, presidente del Consorzio di Tutela dell’Aglianico del Vulture e ideatore dell’evento, ha dichiarato come Gusto Nobile Basilicata rappresenti un’importante occasione di promozione per le numerose eccellenze dell’intero territorio lucano, allargando lo sguardo non soltanto al Vulture, ma anche ad altre aree di grande valore produttivo, come l’Alta Val d’Agri e Roccanova. Perillo ha inoltre sottolineato il valore della collaborazione con una realtà riconosciuta come Merano WineFestival, capace di garantire qualità e rigore nella selezione, oltre a offrire una preziosa opportunità di visibilità per i produttori e per tutto il territorio.

L’assessore regionale all’agricoltura, Carmine Cicala, ha invece posto l’accento sulla volontà di costruire una prospettiva duratura, rivendicando una visione politica capace di superare i confini regionali, nazionali e internazionali attraverso occasioni come questa. Ha infatti specificato come questa prima edizione debba essere letta come l’inizio di un percorso più ampio, riconoscendo alla Basilicata non soltanto una straordinaria dotazione di prodotti tipici e di risorse territoriali, ma anche una nuova consapevolezza del proprio valore e delle proprie possibilità, definita come una vera e propria “sana ambizione”. Anche Helmuth Köcher, Presidente e fondatore del Merano WineFestival, ha ribadito la scelta della Basilicata come territorio di grande interesse per la qualità delle sue produzioni e per il potenziale di sviluppo che può esprimere sul piano dell’enoturismo, confermando il valore strategico di un’iniziativa che unisce eccellenza, racconto territoriale e attrattività.

Il programma si aprirà venerdì 8 maggio con la Small Plates Dinner dedicata proprio a Orazio, una grande cena conviviale nel centro di Venosa che vedrà protagonisti i ristoratori del territorio impegnati nella reinterpretazione della tradizione lucana, accompagnati da una selezione di vini regionali. Il cuore della manifestazione si svilupperà poi sabato 9 e domenica 10 maggio negli spazi del Castello Aragonese, con degustazioni di vini provenienti da tutta Italia e un focus particolare sulle eccellenze del Vulture, della Val d’Agri e dell’area Matera-Ionio. In parallelo, Piazza Umberto I ospiterà il Villaggio Coldiretti, con stand dedicati ai prodotti simbolo della regione, mentre al Castello sono in programma anche le The WineHunter Masterclass, degustazioni guidate a numero chiuso pensate per offrire un’esperienza esclusiva e formativa. Gusto Nobile Basilicata si presenta così come un appuntamento capace di mettere in relazione vino, prodotti tipici, cultura, ospitalità e promozione territoriale, offrendo a Venosa e alla Basilicata una nuova occasione di visibilità e di posizionamento nel panorama enogastronomico nazionale.