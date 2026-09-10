Presentata la staffetta ‘Obiettivo Tricolore’ nel segno di Alex Zanardi

ROMA – La sesta edizione della grande staffetta paralimpica Obiettivo Tricolore riparte nel segno di Alex Zanardi, per riportare lungo le strade d’Italia il ricordo del suo grandissimo campione e maestro, e per diffondere l’eterno messaggio di inclusione sociale e promozione dello sport che Zanardi aveva tanto a cuore. Dal 20 settembre all’8 di ottobre 50 atleti paralimpici di ‘Obiettivo3’ (il progetto di avviamento allo sport e sostegno per persone con disabilità nato nel 2017 proprio per volontà di Alex) si passeranno di mano un testimone simbolo di riscatto e speranza e percorreranno oltre 2.000 chilometri in 20 tappe, in sella alle loro handbike, biciclette, carrozzine olimpiche e di corsa.

La manifestazione è stata presentata questa mattina in Senato a Roma, in una conferenza stampa organizzata dall’atleta paralimpica e senatrice Giusy Versace, alla quale hanno partecipato il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis, il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Cordiano Dagnoni, la responsabile marketing e comunicazione di Obiettivo3 Barbara Manni e gli atleti di Obiettivo3 Tiziano Monti e Simone Ciulli. La conferenza, moderata dal giornalista del Corriere della Sera Marco Bonarrigo, ha accolto anche l’intervento del vicepresidente di Barcolana Dean Bassi.

LE TAPPE – La grande staffetta inizierà con uno speciale prologo domenica 20 settembre in occasione dell’Ironman Italy Emilia-Romagna di Cervia, competizione tanto amata da Zanardi, dove avverrà un simbolico passaggio di testimone tra i paratleti di Obiettivo3 che prenderanno parte alla gara di Ironman 70.3 e il primo staffettista di Obiettivo Tricolore. Il via ufficiale avverrà, quindi, lunedì 21 settembre dal Fantini Club di Cervia con arrivo a Sogliano al Rubicone, unica tappa in Emilia-Romagna, dopodiché si entrerà in Toscana con le tappe di Poppi, Siena, Montalcino, Castiglione della Pescaia, Volterra e Marina di Massa; in Liguria con la tappa di Brugnato e in Piemonte con le tappe di Gavi, Alba e Casale Monferrato. Sarà poi la volta della Lombardia con Vigevano, Milano (Idroscalo), Grumello del Monte, Carobbio degli Angeli e Brescia, del Veneto con le tappe di Verona, Padova, Oderzo e infine la staffetta raggiungerà il Friuli-Venezia Giulia con le tappe di San Daniele del Friuli, Udine e giovedì 8 ottobre il tanto atteso gran finale della staffetta sarà invece accolto nella prestigiosa cornice della ‘Barcolana58 presented by Generali’, con arrivo in Piazza della Borsa a Trieste.

LA SFIDA – Due saranno le ‘tappe challenge’ molto impegnative in termini di chilometri da percorrere e dislivello. Si tratta della tappa Brugnato (Sp) – Gavi (Al) di 182 chilometri, 3.750 di dislivello e tre passi appenninici da affrontare e il Monte Zoncolan dove gli atleti ripercorreranno i sentieri resi celebri dal Giro d’Italia.

I VILLAGGI – I villaggi sportivi aperti al pubblico, nei quali atleti e associazioni faranno conoscere e provare le diverse discipline paralimpiche, saranno presenti nelle tappe di Sogliano al Rubicone (Fc) 21 settembre, Fortezza di Montalcino (Si) 23 settembre, Castiglione della Pescaia (Gr) 24 settembre, Padova (sede del Cus Padova) 5 ottobre, e Udine (sede del Cus Udine) 8 ottobre.

GLI EVENTI – Oltre ai villaggi, alcune tappe saranno arricchite da eventi speciali a carattere promozionale, sociale e di divulgazione culturale, organizzati al Belvedere di Castiglione della Pescaia (Gr) 23 settembre, nella residenza per anziani ‘Sacro Cuore’ di Brugnato (Sp) 26 settembre, all’Idroscalo di Milano con una speciale tappa di running il 30 settembre, al Castello di Grumello (Bg) 31 settembre.

I TALK – Sport e cultura sono un binomio imprescindibile anche per Obiettivo Tricolore che organizzerà una serie di incontri di promozione della cultura paralimpica aperti al pubblico. Il primo appuntamento sarà a Siena martedì 22 settembre dove verrà organizzato un incontro nell’Aula Magna dell’Università; si prosegue mercoledì 30 settembre all’Idroscalo di Milano con un talk organizzato in collaborazione con Allianz Partners e infine a Casa Verona, sabato 3 ottobre, in quella che è stata la casa degli atleti durante i Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina.

I TESTIMONIAL – Anche quest’anno, la grande staffetta sarà impreziosita dalla presenza di testimonial che pedaleranno accanto agli atleti di Obiettivo3 per rendere la sfida ancora più avvincente ed emozionante, come l’handbiker Francesca Fenocchio, medaglia d’oro alle Paralimpiadi di Londra 2012 nella staffetta mista assieme ad Alex Zanardi e Vittorio Podestà; il campione di ciclismo ed ex commissario tecnico della nazionale italiana Daniele Bennati, l’ex ciclista e pistard azzurro veronese Elia Viviani, la paratriatleta Veronica Yoko Plebani (argento a Parigi 2024) e l’ex commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo Davide Cassani. Non mancheranno poi gli Enervit Ambassador come il triatleta argentino naturalizzato italiano Daniel Fontana, l’ex ciclista su strada Fabio Aru e l’alpinista Hervé Barmasse. Saranno, infine, i giornalisti del Corriere della Sera Marco Bonarrigo e Giorgio Terruzzi a raccontare storie ed emozioni della staffetta durante i talk.

LE SCUOLE – Non mancherà infine la promozione sportiva tra i giovani e gli studenti. La grande staffetta e i suoi protagonisti verranno salutati e accolti nei principali villaggi da oltre 2.000 studenti di ogni ordine e grado, che potranno conoscere da vicino le loro storie di vita, coraggio e speranza, grazie alla collaborazione delle associazioni sportive locali e dei comitati paralimpici territoriali che metteranno a disposizione di Obiettivo Tricolore competenze e risorse.

IL LIBRO FOTOGRAFICO – La Grande Staffetta non è più solo il docu-film che racconta la nascita e lo sviluppo di questo progetto di Alex Zanardi, bensì un libro fotografico che verrà presentato venerdì 18 settembre presso il Club Fantini (18.30) alla presenza della senatrice Giusy Versace, dell’Assessora Regionale al Turismo, Commercio e Sport Roberta Frisoni, dell’ex commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo Davide Cassani, del triatleta Daniel Fontana e moderato dal giornalista Claudio Arrigoni. Il libro ‘La grande Staffetta’ è promosso e sostenuto dalla regione Emilia-Romagna.

IN SENATO – ”Sono felice di poter aprire anche quest’anno le porte del Senato per presentare questo progetto a cui credo molto e al quale sono legatissima. Alex Zanardi sarà sempre nei nostri cuori, perché è stato una vera fonte di ispirazione per noi atleti e quest’anno la sua creatura, Obiettivo Tricolore, avrà ancora di più una connotazione speciale. Ringrazio tutte le autorità che sono intervenute in questa conferenza stampa, dando il loro contributo ad un evento che ogni anno cresce e che rappresenta un vero e proprio modello di promozione dello sport paralimpico ” – ha dichiarato in apertura Giusy Versace, membro della Commissione Cultura, Sport, Istruzione del Senato.

Molto emozionata l’anima organizzativa di Obiettivo3 e Obiettivo Tricolore Barbara Manni, cognata di Alex Zanardi: ”Senza dubbio sarà un’edizione più impegnativa dal punto di vista emotivo. Abbiamo disegnato un percorso che tocchi quelli che sono stati i luoghi del cuore di Alex, come l’Ironman di Cervia, la sua Emilia-Romagna, regione che supporta il nostro progetto con grande entusiasmo sin dalle prime edizioni; Castiglione della Pescaia in Toscana, la sua residenza estiva dove gli verrà intitolato il Belvedere; Marina di Massa dove ha svolto diverse gare in handbike e poi toccheremo Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Abbiamo instaurato anche quest’anno ottime sinergie e collaborazioni nei diversi territori attraversati con amministrazioni locali, Cip territoriali, associazioni locali, università e scuole e questo servirà per amplificare ancora di più il nostro messaggio di inclusione sociale e promozione della pratica sportiva paralimpica. Ringrazio poi tutti i testimonial che ci affiancheranno in questo viaggio”.

Per il Ministro dello Sport Andrea Abodi: “La grande staffetta Obiettivo Tricolore è metafora della vita, dove si riceve e si passa un testimone di valori, per correre veloci contro il tempo verso una meta prefissata. Ma Obiettivo Tricolore è soprattutto un evento che contribuisce al miglioramento della socialità sportiva e all’allargamento della base. Anche su questo lavoriamo con i colleghi di Governo, affinché i 30mila tesserati del mondo paralimpico diventino sempre di più”.

Simpatico l’intervento del presidente del Coni Luciano Buonfiglio che ha scomposto in lettere la parola Tricolore, trovando per ognuna un aggettivo calzante al progetto: ”T come territorio attraversato, R come rispetto dell’ambiente, I come inclusione, C come cultura, O come orgoglio italiano, L come leadership, O come obiettivo, R come resilienza e infine E come entusiasmo. La staffetta inventata dal grande Alex Zanardi racchiude e diffonde tutti questi importanti significati e valori”.

Per il presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis ”Obiettivo Tricolore porta davvero lo sport paralimpico per strada, nelle piazze, nelle scuole, con l’obiettivo di avvicinare al nostro mondo persone con disabilità. Obiettivo Tricolore promuove il vero avviamento alla pratica sportiva, ed eventi come questo ci aiutano ad allargare la base ancora più delle medaglie”.

“La Federciclismo, da quando sono presidente, ha sempre investito molto nell’attività paralimpica. Non a caso, a Parigi 2024 la prima medaglia è arrivata proprio dalla specialità del tandem, mentre di recente siamo tornati dai Campionati del Mondo in Alabama dove abbiamo portato a casa ben 10 medaglie, di cui 2 ori. La collaborazione con Obiettivo3 è strategica per il reclutamento e quella con Obiettivo Tricolore lo è per la promozione in piazze, strade e scuole”, queste le parole del presidente della FCI Cordiano Dagnoni.

E’ intervenuto anche il vicepresidente di Barcolana Dean Bassi: ”Obiettivo Tricolore e Barcolana condividono la stessa idea di sport come mezzo di inclusione: è il messaggio che Barcolana porta con sé da sempre, trasformando il Golfo di Trieste in una grande festa dello sport, dove agonismo e partecipazione convivono sulla stessa linea di partenza. Lo sport rappresenta anche un importante strumento di crescita, perché insegna che i risultati si raggiungono attraverso l’impegno e il sacrificio, valori fondamentali da coltivare fin dall’infanzia e sui quali costruire il futuro delle nuove generazioni. Siamo quindi particolarmente felici che Obiettivo Tricolore abbia scelto Barcolana come tappa conclusiva della sua staffetta attraverso l’Italia. Accogliere a Trieste gli atleti e il progetto che portano avanti il messaggio e il ricordo di Alex Zanardi è per noi un grande onore”.