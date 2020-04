Progetto Cose (In)visibili con il cinema d’autore indipendente

La Festa di Cinema del reale lancia un nuovo progetto, rompendo il Grande Isolamento al tempo del virus. Inaugura una sezione sul sito cinemadelreale.it e una newsletter per condividere con la sua community sparsa in tutta Italia e nel mondo, le produzioni di Big Sur, OfficinaVisioni e Archivio Cinema del reale, il cinema d’autore indipendente ma anche visioni ed esorcismi audiovisivi che possano far riflettere, interessare, divertire e sentire più vicino il pubblico.

In attesa di definire le date della prossima edizione de La Festa, in base all’andamento dell’emergenza Covid-19, le attività di Cinema del reale si spostano quindi sulla rete, permettendo al progetto di sperimentare nuove modalità di incontro, collaborazione e fruizione di contenuti audiovisivi.

Cinema del reale lo fa nel suo stile, lanciando le parole chiave della prossima edizione del festival, CAOS / MISTERI / SEDUZIONI, e attivando una sezione dedicata sulla sua pagina web con un palinsesto di titoli tratti dal suo archivio e altri film presenti nella rete. Durante il Grande Isolamento Cinema del reale cerca di attivare nuove ‘strategie di sopravvivenza’, di fare cose utili e ingannare il tempo. Per gli utenti può capitare di perdersi nella grande disponibilità di contenuti: con COSE (IN)VISIBILI Cinema del reale propone un percorso tra film, videoclip e documentari disponibili online, degli highlight realizzati in collaborazione con festival e realtà nella comunità creativa della manifestazione, ma anche di ‘cinefollie’, pillole audiovisive e visioni spericolate, curiose e inventive per riconnettere lo spettatore con aspetti inediti del reale.

‘Viviamo giorni strani e drammatici ma siamo fiduciosi che presto si tornerà a promuovere il cinema e le arti audiovisive in strada, nelle piazze, nei luoghi storici della bellissima Puglia e dalla Puglia nel mondo. Il Castello Volante di Corigliano d’Otranto ora è come in letargo ma è pronto a decollare: volate al cinema del reale, restando a casa, tanto le immagini sono sempre in movimento!’, dichiarano il regista Paolo Pisanelli e Francesco Maggiore, rispettivamente direttore artistico e creativo de La Festa.

La linea editoriale di COSE (IN)VISIBILI ha sviluppato per tutto il mese di aprile tre numeri, dal titolo, ’Strategie di sopravvivenza’, ’La musica che cura’ e ’Dialogo con le piante e gli animali’. Tra i contenuti disponibili sulla piattaforma: due cortometraggi con Agnès Varda, grande regista e fotografa della Nouvelle Vague, a cui lo scorso anno Cinema del reale ha dedicato un omaggio; ‘I ragazzi di vita, gli esclusi dalla città‘ nel primo doc realizzato da Cecilia Mangini, con un commento del grande Pierpaolo Pasolini. E ancora musica, film di animazione, reportage e linguaggi ‘ibridi’: queste le chicche che si possono trovare nella rassegna/newsletter di questo festival dedicato al documentario internazionale che ha fatto della contaminazione dei linguaggi la sua cifra distintiva.

L’ultimo numero si intitola ‘I Viaggi della mente’. All’interno si segnalano documentari come ‘Il teatro e il professore’ e, da non perdere, una rubrica dedicata alla fitta rete di prestigiosi partner e collaboratori della manifestazione come la Viennale, il festival internazionale del cinema di Vienna. Per l’occasione sarà proposta una selezione di 5 trailer della manifestazione.

CHI SIAMO

L’Archivio di Cinema del reale è luogo di scambio, recupero e diffusione di film e documenti audiovisivi finalizzato principalmente a favorire l’attività di film-maker, artisti, studiosi e appassionati. Si propone di divenire un luogo di fruizione pubblica di vari generi di cinema documentario. All’Archivio aderiscono e contribuiscono con i loro film tutti gli autori e gli ospiti annualmente invitati alla Festa di Cinema del reale, che si svolge dal 2004 nel Salento. L’Archivio svolge la sua attività nel campo degli audiovisivi (cinema, video, multimedialità) per favorire la costruzione di una memoria collettiva sulle realtà del mondo, dedicando particolare attenzione alle opere che raccontano aspetti sociali, ambientali, politici e culturali dell’Italia e dei paesi del Mediterraneo.

La Festa di Cinema del reale è un’iniziativa realizzata dalla Regione Puglia – Assessorato Industria Turistica e Culturale – a valere sulle risorse del Patto per la Puglia FSC 2014-2020, prodotta da Apulia Film Commission – Apulia Cinefestival Network, ideata, organizzata e co-prodotta da Big Sur, OfficinaVisioni e Cinema del reale, con la direzione artistica di Paolo Pisanelli.

È realizzata con il sostegno del Comune di Corigliano d’Otranto e ATS Core a Core – Castello Volante e il patrocinio dell’Università del Salento. La Festa di Cinema del reale fa parte dell’AFIC – Associazione Festival Italiani di Cinema, collabora con Istituto Luce Cinecittà, ISRE- Sardegna, Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico,Cineteca Lucana, Cineteca di Bologna, Wanted Films, il documentario.it, in partnership con Vienna International Film Festival, Festival International de Films de Femmes, Golden Tree International Festival, Molise Film Festival, Asolo Art Film Festival, Vicoli Corti, Cinzella Festival, RadioUèb,Vive le CinèmaFestival, Salento Rainbow Film festival, Fuck Normality Festival, SEI Sud Est Indipendente.

La Festa di Cinema del reale aderisce con COSE (IN)VISIBILI all’iniziativa diffusa da AFC e chiede di aiutare a supportare con una donazione il sistema sanitario regionale pugliese per fronteggiare l’emergenza Coronavirus – Covid 19. Queste le coordinate: IBAN: IT51 C030 6904 0131 0000 0046 029, intestato a REGIONE PUGLIA con causale DONAZIONE CORONAVIRUS REGIONE PUGLIA.