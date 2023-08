Su Rai Uno Benedetta primavera, su Canale 5 Guinness – lo show dei record. Guida ai programmi Tv della serata del 12 agosto 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 12 agosto 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 L’ultima ossessione del Dottor Beck. Dopo essere evaso dalla prigione psichiatrica, il dottor Albert Beck si nasconde in una casa vuota. Quando arrivano le nuove proprietarie, una donna vedova e sua figlia, l’uomo si nasconde in soffitta ed osserva le due dall’alto.Su Rai Tre dalle 21.20 Agente 117 al servizio della Repubblica – Missione Cairo. Egitto, 1955. Il Cairo è un vero nido di spie. Il Presidente ricorre al suo uomo migliore per mettere ordine in questa bolgia. Il suo nome: Hubert Bonisseur de la Bath, alias Agente Speciale 117. Su Rai 4 dalle 21.20 Into The Forest. Due giovani sorelle, Nell ed Eva, vivono isolate ai margini di una remota foresta della California. Quando il sistema elettrico della regione va in collasso, anche il senso di umanità ha un black out, la violenza dilaga in una spietata lotta per la sopravvivenza. Nell ed Eva dovranno adattarsi in fretta alla nuova, orribile, realtà. Su Rai Movie dalle 21.10 Alessandra un grande amore e niente più. La storia d’amore tra gli adolescenti Francesca e Roberto finisce con una gravidanza, da cui lui fuggirà impaurito e che che lei porterà avanti da sola con l’aiuto di sua madre. Dopo nove mesi nascerà Alessandra. 25 anni dopo, durante le vacanze estive a San Nicolas, Alessandra si innamora di Valerio, ma non sa che è il figlio di Roberto, il quale è rimasto vedovo molti anni prima. Sentendo che la loro storia si fa sempre più importante, i due giovani decidono di mettere al corrente i rispettivi genitori e organizzano un incontro a San Nicolas. Su Sky Cinema dalle 21.15 La macchina infernale. Il timido adolescente Arnie Cunningham decide di ricostruire un’automobile modello Plymouth Fury del 58. Dopo aver terminato il lavoro, il ragazzo scopre che la macchina possiede delle caratteristiche diaboliche. Su Iris dalle 21 The score. Nick Wells è un criminale professionista che decide di ritirarsi dal giro visto che ne suo ultimo colpo ha rischiato di essere catturato.

TELEFILM

Su Rai Tre dalle 21.30 L’amica geniale. Gli anni a Pisa, attraversati da impulsi rivoluzionari e rivolte studentesche, hanno trasformato Elena in una ragazza elegante, colta e disinibita. Dopo la fine della sua relazione con Franco Mari, la giovane torna al rione per le vacanze di Pasqua e lì rivede Lila, avvilita e sfiduciata, dedita nel suo ruolo di madre, convinta che l’educazione sia l’unico modo per salvare il futuro. Terrorizzata da Stefano, la ragazza affida i suoi diari all’amica d’infanzia. E, tornata a Pisa, Elena li legge. Su Rete 4 dalle 21.30 Dynasties i -ii – l’avventura della vita. In Sud America, sulle montagne della Patagonia, un puma di nome Rupestre, ha scelto la battigia di un grande lago per crescere i suoi 4 cuccioli.

SPORT

Su Italia 1 dalle 21 Cagliari – Palermo, gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia.

Guida tv di sabato 12 agosto: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:30 – Techetechete’

21:25 – Benedetta primavera

00:05 – Tg1 Sera

00:10 – Un weekend d’agosto

01:50 – Che tempo fa

02:00 – Milleeunlibro

Rai 2

18:20 – Tg2 L.I.S.

18:25 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – NCIS Los Angeles

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – L’ultima ossessione del Dottor Beck

23:00 – Tg2 Dossier

23:45 – Meteo 2

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:30 – Illuminate

21:20 – Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica: Missione Cairo

23:10 – Tg3 Sera

23:20 – Meteo 3

23:25 – I nostri fantasmi

Rai 4

18:20 – Private Eyes 2

19:05 – Private Eyes 2

19:50 – 47 metri – Uncaged

21:20 – Into the Forest

23:05 – Ogni maledetta domenica

01:40 – Anica – Appuntamento al cinema

01:45 – The gangster, the cop, the devil

03:25 – Avengement – Missione vendetta

Canale 5

18:45 – THE WALL

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – THE WALL

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – LO SHOW DEI RECORD

Italia 1

18:52 – COPPA ITALIA – BARI – PARMA – 2 PARTE

20:01 – COPPA ITALIA LIVE

21:15 – COPPA ITALIA – CAGLIARI – PALERMO – 1 PARTE

22:17 – COPPA ITALIA – CAGLIARI – PALERMO – 2 PARTE

23:15 – COPPA ITALIA LIVE

23:51 – MR. BEAN’S HOLIDAY – 1 PARTE

00:41 – TGCOM24 BREAKING NEWS

00:44 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

19:48 – BROOKLYN NINE-NINE II – LA TALPA

20:03 – BROOKLYN NINE-NINE II – JAKE E SOPHIA

20:29 – BROOKLYN NINE-NINE II – ISOLAMENTO

20:51 – COPPA ITALIA 2023-’24: HELLAS VERONA-ASCOL

23:05 – THE REUNION – 1 PARTE

23:30 – TGCOM24 BREAKING NEWS

23:35 – METEO.IT

23:37 – THE REUNION – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 76 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:25 – TROPPO FORTE – 1 PARTE

22:05 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:07 – METEO.IT

22:11 – TROPPO FORTE – 2 PARTE

Warner TV

21:30 – Fringe 1′ Stagione Ep.16

01:10 – Nikita 4′ Stagione Ep.5

02:00 – Nikita 4′ Stagione Ep.6

02:50 – Nikita 4′ Stagione Ep.7

03:35 – Nikita 4′ Stagione Ep.8

04:20 – Nikita 4′ Stagione Ep.9

05:05 – Nikita 3′ Stagione Ep.2

21:30 – Fringe 1′ Stagione Ep.16

01:10 – Nikita 4′ Stagione Ep.5

02:00 – Nikita 4′ Stagione Ep.6

02:50 – Nikita 4′ Stagione Ep.7

03:35 – Nikita 4′ Stagione Ep.8

04:20 – Nikita 4′ Stagione Ep.9

05:05 – Nikita 3′ Stagione Ep.2

Rai Movie

19:20 – The code

21:10 – Alessandra – Un grande amore e niente piu’

22:45 – Il mio nome e’ Thomas

00:30 – The keeper – La leggenda di un portiere

02:30 – Fuori controllo

04:20 – Stanlio e Ollio – I due legionari

05:00 – Ultima notte a Warlock

19:20 – The code

21:10 – Alessandra – Un grande amore e niente piu’

22:45 – Il mio nome e’ Thomas

00:30 – The keeper – La leggenda di un portiere

02:30 – Fuori controllo

04:20 – Stanlio e Ollio – I due legionari

05:00 – Ultima notte a Warlock

Cine 34

18:45 – A CENA CON… – OCCHIO MALOCCHIO PREZZEMOLO E FINOCCHIO

21:16 – LA MOGLIE VERGINE – 1 PARTE

22:25 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:30 – METEO.IT

22:32 – LA MOGLIE VERGINE – 2 PARTE

23:09 – IL GINECOLOGO DELLA MUTUA

00:51 – LEZIONI PRIVATE

02:33 – SATYRICON

18:45 – A CENA CON… – OCCHIO MALOCCHIO PREZZEMOLO E FINOCCHIO

21:16 – LA MOGLIE VERGINE – 1 PARTE

22:25 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:30 – METEO.IT

22:32 – LA MOGLIE VERGINE – 2 PARTE

23:09 – IL GINECOLOGO DELLA MUTUA

00:51 – LEZIONI PRIVATE

02:33 – SATYRICON

TWENTYSEVEN

18:00 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – L’ARRIVO A PLUM CREEK

19:00 – A-TEAM II – TUTTI PER UNO

20:00 – A-TEAM III – PALLOTTOLE E BIKINI

21:10 – SCOOP – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – SCOOP – 2 PARTE

23:10 – SPACE COWBOYS – 1 PARTE

18:00 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – L’ARRIVO A PLUM CREEK

19:00 – A-TEAM II – TUTTI PER UNO

20:00 – A-TEAM III – PALLOTTOLE E BIKINI

21:10 – SCOOP – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – SCOOP – 2 PARTE

23:10 – SPACE COWBOYS – 1 PARTE

Iris

19:04 – D-TOX

21:00 – THE SCORE

23:26 – LA PREDA PERFETTA – A WALK AMONG THE TOMBSTONES

01:37 – INVERSIONE DI ROTTA

02:57 – CIAKNEWS

03:00 – CHI LO SA

05:29 – NUDO E CRUDELE

19:04 – D-TOX

21:00 – THE SCORE

23:26 – LA PREDA PERFETTA – A WALK AMONG THE TOMBSTONES

01:37 – INVERSIONE DI ROTTA

02:57 – CIAKNEWS

03:00 – CHI LO SA

05:29 – NUDO E CRUDELE

TV8

19:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Penisola sorrentina

20:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Verona

21:15 – Una notte a Torino

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Calabria

22:45 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Molise

00:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Riviera romagnola

01:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Abruzzo

02:30 – Decameron Pie

19:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Penisola sorrentina

20:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Verona

21:15 – Una notte a Torino

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Calabria

22:45 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Molise

00:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Riviera romagnola

01:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Abruzzo

02:30 – Decameron Pie

Italia 2

18:05 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE L’IMPERATRICE INFLESSIBILE

18:35 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE UNA LOTTA IMPARI

19:00 – THE MIDDLE – IL BALLO DI FINE ANNO

19:25 – THE MIDDLE – LO SCIACQUONE REALE!

19:55 – THE MIDDLE – VERDETTO AI PUNTI

20:20 – THE MIDDLE – QUIZ A PREMI!

20:45 – THE MIDDLE – L’ULTIMO VIAGGIO

21:15 – IL TRENO

18:05 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE L’IMPERATRICE INFLESSIBILE

18:35 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE UNA LOTTA IMPARI

19:00 – THE MIDDLE – IL BALLO DI FINE ANNO

19:25 – THE MIDDLE – LO SCIACQUONE REALE!

19:55 – THE MIDDLE – VERDETTO AI PUNTI

20:20 – THE MIDDLE – QUIZ A PREMI!

20:45 – THE MIDDLE – L’ULTIMO VIAGGIO

21:15 – IL TRENO

La 5

19:20 – GRAND HOTEL – INTRIGHI E PASSIONI I – IL SANGUE DELLA FANCIULLA

21:10 – LA CASA TRA LE MONTAGNE – RITORNO A CASA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – LA CASA TRA LE MONTAGNE – RITORNO A CASA – 2 PARTE

23:05 – L’ORA DELLA VERITA’

00:12 – L’ORA DELLA VERITA’

01:19 – SACRIFICIO D’AMORE

19:20 – GRAND HOTEL – INTRIGHI E PASSIONI I – IL SANGUE DELLA FANCIULLA

21:10 – LA CASA TRA LE MONTAGNE – RITORNO A CASA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – LA CASA TRA LE MONTAGNE – RITORNO A CASA – 2 PARTE

23:05 – L’ORA DELLA VERITA’

00:12 – L’ORA DELLA VERITA’

01:19 – SACRIFICIO D’AMORE

NOVE

18:10 – Little Big Italy 2′ Stagione Ep.3

19:40 – Only Fun – Comico Show 3′ Stagione Ep.3

21:25 – Pietro Maso – Io ho ucciso

23:35 – Stevanin – Non ricordo di averle uccise

01:20 – Io e il mio (quasi) assassino 1′ Stagione Ep.19

02:20 – Io e il mio (quasi) assassino 1′ Stagione Ep.20

03:20 – Io e il mio (quasi) assassino 1′ Stagione Ep.21

04:20 – Io e il mio (quasi) assassino 1′ Stagione Ep.22

18:10 – Little Big Italy 2′ Stagione Ep.3

19:40 – Only Fun – Comico Show 3′ Stagione Ep.3

21:25 – Pietro Maso – Io ho ucciso

23:35 – Stevanin – Non ricordo di averle uccise

01:20 – Io e il mio (quasi) assassino 1′ Stagione Ep.19

02:20 – Io e il mio (quasi) assassino 1′ Stagione Ep.20

03:20 – Io e il mio (quasi) assassino 1′ Stagione Ep.21

04:20 – Io e il mio (quasi) assassino 1′ Stagione Ep.22

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Dwayne e Hong-An

19:15 – Affari al buio Alla ricerca di informazioni segrete…

19:45 – Affari al buio A Jarrod e Brandi non li freghi

20:15 – Affari di famiglia Guidatore provetto

20:45 – Affari di famiglia Pepsi machine!

21:15 – La commessa

23:15 – After Porn Ends 2 – Vite da pornostar

00:45 – Porno Valley Ep. 9

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Dwayne e Hong-An

19:15 – Affari al buio Alla ricerca di informazioni segrete…

19:45 – Affari al buio A Jarrod e Brandi non li freghi

20:15 – Affari di famiglia Guidatore provetto

20:45 – Affari di famiglia Pepsi machine!

21:15 – La commessa

23:15 – After Porn Ends 2 – Vite da pornostar

00:45 – Porno Valley Ep. 9

La7

18:10 – Miss Marple

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda ESTATE

21:15 – Eden – Un pianeta da salvare

00:30 – TG LA7 Notte

00:35 – In Onda ESTATE (r)

00:40 – Anti – Camera con Vista

01:15 – LIKE Tutto ciò che piace

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Ghost Wisperer – Presenze

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:20 – Grey’s Anatomy – 18a Stagione

00:50 – La mala educaxxxion

03:00 – I menù di Benedetta (r)

Food Network

18:15 – Le ricette del convento 1′ Stagione Ep.3

18:50 – Le ricette del convento 2′ Stagione Ep.2

19:25 – Le ricette del convento 1′ Stagione Ep.4

20:00 – Le ricette del convento 2′ Stagione Ep.7

20:35 – Le ricette del convento 1′ Stagione Ep.2

21:10 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.1

22:15 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.1

23:15 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.5

TOP CRIME

18:29 – TGCOM24 BREAKING NEWS

18:30 – METEO.IT

18:32 – Text to kill – 2 PARTE

19:23 – THE CLOSER IV – IL POTERE DELL’AVVOCATO

20:16 – THE CLOSER IV – LINEA DEL DESTINO

21:10 – HARRY WILD – LA SIGNORA DEL DELITTO – IL PENSIONAMENTO

22:03 – HARRY WILD – LA SIGNORA DEL DELITTO – IL VIDEO SNUFF

22:57 – FOREVER – I SEGRETI RESTANO SEPOLTI

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 2′ Stagione Ep.1

21:10 – Squadra Speciale Invisibili – Les Invisibles 1′ Stagione Ep.1

22:25 – Squadra Speciale Invisibili – Les Invisibles 1′ Stagione Ep.2

23:35 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 1′ Stagione Ep.3

00:35 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 1′ Stagione Ep.4

01:35 – L’ispettore Barnaby 2′ Stagione Ep.4

03:30 – I Am Homicide 1′ Stagione Ep.1

04:30 – I Am Homicide 1′ Stagione Ep.2

Rai Premium

18:20 – Un passo dal cielo 5

20:20 – Un passo dal cielo 5

21:20 – Mina Settembre 2

22:15 – Mina Settembre 2

23:15 – Un professore 1

00:10 – Un professore 1

01:15 – Blu Notte – Misteri italiani

02:05 – Blu Notte – Misteri italiani

Mediaset Extra

19:15 – FRATELLI BENVENUTI – BALLO DI CENERENTOLA/BUON COMPLEANNO CENTRO

21:15 – ANNI 50 – 1

22:54 – ANNI 50 – 2

00:35 – AVANTI UN ALTRO ’23 – STORY

01:37 – TGCOM24 BREAKING NEWS

01:39 – AVANTI UN ALTRO STORY

02:34 – MELAVERDE

03:24 – I VIAGGI DEL CUORE

HGTV – HOME GARDEN TV

18:45 – Casa su misura: Benvenuti a casa 6′ Stagione Ep.5

19:40 – Casa su misura: Benvenuti a casa 6′ Stagione Ep.6

20:35 – Casa su misura: Benvenuti a casa 6′ Stagione Ep.7

21:30 – Casa su misura: Benvenuti a casa 6′ Stagione Ep.8

22:25 – Barbie Dreamhouse Challenge 1′ Stagione Ep.1

23:45 – Barbie Dreamhouse Challenge 1′ Stagione Ep.2

00:40 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.9

01:35 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.10

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:00 – Santa Messa

20:00 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:55 – Soul

21:23 – Camp Harlow

22:52 – Incompreso – L’ultimo sole d’estate

00:25 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – La Quiero A Morir

21:00 – Split

22:00 – Cucina a Vista

22:30 – Veronica Il Volto Dell’Amore

ALMA TV

20:30 – Gulliver

21:00 – Maratona Frittanza Altro Fritto Altra Corsa

01:00 – Maratona Sapori Dal Mondo

05:00 – Maratona Gourmet

VH1

18:00 – Top Chart Summer 2016

19:00 – Happy Birthday Alessandra Amoroso

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – GET SMART

20:30 – TACKLE

21:15 – AMARSI

23:30 – UN UOMO, UN CAVALLO, UNA PISTOLA

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Il Giardino Di Albert

20:30 – Il Gioco Del Mondo

21:00 – Linea Rossa

22:00 – Borotalk

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – In Cammino Tra I Ghiacciai

20:30 – Programma Sportivo Di Motori

21:00 – Linea Rossa

22:00 – I Sognatori

23:00 – Linea Rossa

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

20:00 – Salirò

20:30 – Programma Sportivo

21:00 – Il Gioco Del Mondo

21:30 – Memory

22:00 – Linea Rossa

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

20:00 – Salirò

20:30 – Programma Sportivo

21:00 – Il Gioco Del Mondo

21:30 – Memory

22:00 – Linea Rossa

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:05 – Scacciapensieri Programma tutto a disegno animati

18:35 – Strada regina – Antonella Lumini

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

La2

18:15 – Locarno Film Festival 76 Cerimonia di premiazione dei Pardi Moira Bubola

19:15 – Donne che hanno cambiato il mondo – Elizabeth Taylor

19:20 – Donne che hanno cambiato il mondo – Marilyn Monroe

19:30 – La via dell’Himalaya di Nicolas Bossard

20:25 – Calcio: Super League 2023/2024 – Servette – San Gallo Da Ginevra

22:30 – Sportsera L’attualità sportiva del giorno

22:50 – New Amsterdam – Carta bianca Stagione 2, episodio 15

23:35 – New Amsterdam – Punti di vista Stagione 2, episodio 16

Rai Sport +HD

18:45 – Mondiali Paralimpici di Nuoto

20:30 – Ciclismo

21:45 – Mondiali Paralimpici di Nuoto

22:30 – Beach Volley

23:30 – Tg Sport

23:40 – Budapest

01:40 – Beach Volley

02:40 – Beach Volley

SuperTennis

18:15 – Supertennis Today

18:30 – LIVE WTA 1000 Montreal

20:45 – Supertennis Today

21:00 – ATP 250 Kitzbuhel (replica)

23:30 – ATP 500 Washington (replica)

00:00 – LIVE WTA 1000 Montreal

02:45 – Tennis Trophy kinder Joy of Moving 2022 Master Roma

03:00 – ATP 500 Amburgo (replica)

Euro Sport

18:20 – Ciclismo Mondiali Trials Elite M (Finale) Live

21:30 – Mountain Bike Mondiali MTB Cross Country Olympic Elite M

22:30 – Sport World Series Trail Running Sierre Zinal

00:00 – Arrampicata sportiva Mondiale Combined M (Finale)

01:30 – Mountain Bike Mondiali MTB Cross Country Olympic Elite F

03:00 – Arrampicata sportiva Mondiale Combined M (Finale)

05:00 – Mountain Bike Mondiali MTB Cross Country Olympic Elite F

SportItalia

18:00 – Blab Live (diretta)

18:30 – Calciomercato Live (diretta)

20:00 – Si Live 24 (diretta)

20:30 – Blue Sport

21:00 – Calciomercato Live (diretta)

23:00 – Calciomercato Live weekend (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Calciomercato Live weekend

Rai Gulp

18:05 – Vita da giungla

18:20 – Dragonero

18:45 – Tara Duncan

18:55 – Tara Duncan

19:10 – Theodosia 1

19:35 – Artu’ e gli amici della tavola rotonda

19:45 – Artu’ e gli amici della tavola rotonda

20:00 – Robin Hood

Rai YoYo

18:00 – Topo Tip

18:05 – Topo Tip

18:15 – Topo Tip

18:20 – Topo Tip

18:30 – Peppa Pig

18:35 – Peppa Pig

18:40 – Peppa Pig

18:45 – Peppa Pig

Boing

19:10 – Looney Tunes Cartoons

19:35 – Jellystone

20:00 – Looney Tunes Show

21:20 – Il Trio Mutanda

21:50 – Capitan Tsubasa

01:30 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:00 – Sam il pompiere – nuovi episodi

18:20 – Blaze e le Megamacchine

18:45 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Meteoheroes

19:35 – Meteoheroes

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby

20:25 – Santiago Dei Mari

20:50 – Santiago Dei Mari

Frisbee

18:22 – Curioso come George 12′ Stagione Ep.4

18:47 – Yoko 1′ Stagione Ep.26

18:58 – Yoko 1′ Stagione Ep.27

19:09 – Yoko 1′ Stagione Ep.28

19:25 – Curioso come George 12′ Stagione Ep.5

19:50 – Curioso come George: La leggenda di Senza Testa

20:52 – Curioso come George 12′ Stagione Ep.6

21:13 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.8

K2

18:08 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.2

18:19 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.3

18:35 – A tutto reality: la vendetta dell’isola 4′ Stagione Ep.4

18:55 – A tutto reality: la vendetta dell’isola 4′ Stagione Ep.5

19:20 – A tutto reality: la vendetta dell’isola 4′ Stagione Ep.6

19:44 – A tutto reality: la vendetta dell’isola 4′ Stagione Ep.7

20:08 – A tutto reality: la vendetta dell’isola 4′ Stagione Ep.8

20:29 – A tutto reality: la vendetta dell’isola 4′ Stagione Ep.9

DeaKids

18:00 – Il Barbiere pasticciere Granchio o cracker?

18:05 – Il Barbiere pasticciere La teiera magica

18:10 – A tutto reality: le origini Ep. 1

18:35 – A tutto reality: le origini Ep. 2

19:00 – Megagame Ep. 17

19:25 – Megagame Ep. 18

19:50 – H2O: Just Add Water La ribellione di Emma

20:20 – H2O: Just Add Water La pozione dei desideri

Super

18:10 – SpongeBob

18:30 – A casa dei Loud

19:00 – A casa dei Loud

19:30 – A casa dei Loud

20:00 – Transformers: Earth – Spark

20:25 – Transformers: Earth – Spark

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

Rai 5

18:35 – Visioni

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Haydn: Sinfonia – Janacek: sinfonietta

20:15 – Rai 5 Classic

20:45 – Essere Maxxi

21:15 – Teatro: Prometeo incatenato

22:45 – Opera: Peter Grimes

01:20 – Rai News Notte

Rai Storia

18:05 – Italiani

18:55 – Rai News Giorno

19:00 – Grandi battaglie

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – Passato e presente

21:10 – C’e’ posto per tutti

22:35 – Genova ore 11:36

Rai Scuola

18:00 – Un’ora sola

19:00 – I Luoghi della Scienza

19:30 – Il libro della savana

20:15 – L’uomo dei boschi

21:00 – Storie della Scienza

22:00 – Progetto Scienza Verso il futuro

23:00 – Rivoluzioni le idee che hanno cambiato

Motor Trend Italia

19:05 – Davide Cironi presenta: le regine 1′ Stagione Ep.3

20:25 – Affari a quattro ruote 11′ Stagione Ep.1

21:20 – Affari a quattro ruote 11′ Stagione Ep.2

22:15 – Vintage Garage 7′ Stagione Ep.7

23:35 – Vintage Garage 7′ Stagione Ep.8

00:50 – Vintage Garage 7′ Stagione Ep.9

02:10 – Affari a quattro ruote 3′ Stagione Ep.1

03:05 – Affari a quattro ruote 3′ Stagione Ep.2

DMAX

19:25 – Nudi e crudi XL 6′ Stagione Ep.3

21:25 – Il codice del Boss 2′ Stagione Ep.6

22:40 – Il codice del Boss 2′ Stagione Ep.11

23:50 – Cacciatori di fantasmi – 1^TV 15′ Stagione Ep.6

00:45 – Cacciatori di fantasmi 15′ Stagione Ep.5

01:40 – Mountain Monsters 2′ Stagione Ep.18

02:35 – Mountain Monsters 2′ Stagione Ep.19

03:30 – Mountain Monsters 3′ Stagione Ep.1

Focus TV

19:00 – ALLA SCOPERTA DEI PARCHI NAZIONALI DEL NORD AMERICAGREAT SMOKY MOUNTAINS

20:00 – ALLA SCOPERTA DEI PARCHI NAZIONALI DEL NORD AMERICA YELLOWSTONE

21:05 – UNEARTHED – LA STORIA DALLE FONDAMENTA I SEGRETI DI WESTMINSTER

22:00 – CAPOLAVORI DELL’INGEGNERIA ROMANA GLI ACQUEDOTTI LA FONTE DELLA VITA II PARTE

23:00 – STRADE ASSASSINE – BOLIVIA, COSTA D’AVORIO, GEORGIA

00:00 – LE CITTA’ NASCOSTE – IL CAIRO

01:00 – VENEZIA MISTERIOSA

02:00 – IL SOGNO DI UNA COSA

RealTime

18:15 – Abito da sposa cercasi Puglia Ep. 4

19:00 – Primo appuntamento Ep. 22

20:25 – Casa a prima vista Ep. 28

21:20 – Royal Time Mexit: addio alla corona. 1a parte Prima TV

21:30 – Harry & Meghan: una ferita aperta

22:25 – Royal Time Mexit: addio alla corona. 2a parte Prima TV

22:35 – Harry e Meghan – Il lato oscuro della corona

23:40 – La clinica del pus Ep. 2

Discovery Channel

18:00 – La clinica dei rottami Cotswolds

18:30 – La clinica dei rottami West Sussex

19:00 – River Monsters: misteri dagli abissi Sottomarino russo

20:00 – River Monsters: misteri dagli abissi Sottomarino indonesiano

21:00 – River Monsters: mondi sommersi Il mostro italiano

21:55 – River Monsters: mondi sommersi Bestia giurassica

22:50 – River Monsters: mondi sommersi Invasore tossico

23:45 – NASA X-Files Creature di ghiaccio

Sky Uno

18:55 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Palermo

20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Venezia

21:15 – Un sogno in affitto Verona

22:20 – Un sogno in affitto Napoli

23:25 – Un sogno in affitto Verona

00:30 – Name That Tune – Indovina la canzone Ep. 4

02:35 – Chi sceglie la seconda casa? Liguria: Il Golfo del Tigullio

03:40 – Chi sceglie la seconda casa? Marche: Collina o costa?

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

18:20 – The Batman (2022)

21:15 – The Infernal Machine

23:10 – What’s Love?

01:00 – Extraction

02:35 – Midnight in the Switchgrass – Caccia al serial killer

04:15 – Viaggio in Paradiso

05:50 – Sono tornato

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:15 – Il principe dimenticato

21:00 – Troppo cattivi

22:45 – Hugo Cabret

00:55 – Il giorno più bello del mondo

02:40 – La Befana vien di notte

04:20 – Anastasia

05:55 – The Karate Kid – Per vincere domani

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:15 – 40 sono i nuovi 20

21:00 – Un principe tutto mio 4

22:40 – E’ nata una stella

01:05 – Se mi lasci ti cancello

02:55 – Gigolò per caso

04:25 – Notting Hill

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

19:40 – I delitti del BarLume – Indovina chi?

21:15 – I delitti del BarLume – Resort Paradiso

22:50 – I delitti del BarLume – E allora zumba!

00:35 – I delitti del BarLume – Il battesimo di Ampelio

02:20 – I delitti del BarLume – Hasta pronto Viviani

04:05 – I delitti del Barlume – Speciale 10 anni

04:35 – I delitti del BarLume – Il telefono senza fili

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:10 – Men in Black 3

21:00 – Escape Plan – Fuga dall’inferno

22:50 – The Gunman

00:50 – I mercenari 3

02:55 – Maverick

05:00 – Arma letale

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV