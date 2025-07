Su Rai Uno Tim Semplicemente Fiorella, su Sky Cinema Uno Beetlejuice Beetlejuice. Guida ai programmi Tv della serata del 18 luglio 2025

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 18 luglio 2025? La serata ha una proposta per ogni gusto. Da Tim Burton con Beetlejuice Beetlejuice a Fiorella Mannoia in concerto, passando per Le otto montagne, Vanina, Pacific Rim, Questioni di Karma e Quarto Grado.

FILM

Su Sky Cinema Uno, alle 21:15, torna l’irriverente spirito di Tim Burton con “Beetlejuice Beetlejuice”, sequel dell’amato cult del 1988. Michael Keaton riprende i panni del bizzarro bio-esorcista in una nuova avventura tra vivi e morti, con l’aggiunta di Jenna Ortega e Monica Bellucci a movimentare l’aldilà. Se invece si cerca un racconto dal cuore grande e dai paesaggi che profumano di montagna, “Le otto montagne” su Cielo alle 21 è la scelta perfetta. L’amicizia tra Pietro e Bruno, immersa tra le cime della Valle d’Aosta, accompagna lo spettatore in un viaggio emotivo fatto di silenzi e scoperte.

A chi ama il cinema d’azione, Iris offre “Red Snake” alle 21, storia intensa e coraggiosa di Zara, giovane yazida che fugge dalla prigionia per combattere al fianco delle donne curde. Su Rai 4, alle 21:10, si viaggia a ritmo di kung fu e spionaggio con “Hong Kong – Colpo su colpo”: Van Damme si muove tra trame internazionali e merce contraffatta con il consueto mix di pugni e suspense. E per chi vuole tornare ai blockbuster americani, Sky Cinema Action propone alle 21 “Pacific Rim”, con i suoi robot giganti e i mostri oceanici in una sfida epica per la salvezza del pianeta.

C’è anche spazio per il sorriso. Su Sky Cinema Comedy, alle 21, va in onda “Baywatch”, versione moderna e autoironica dell’iconica serie. Dwayne Johnson e Zac Efron si lanciano in salvataggi improbabili e battute muscolari, mentre su Sky Cinema Family, “Lassie torna a casa” racconta con dolcezza l’avventura di un cane che non smette mai di credere nel potere dell’affetto.

Chi preferisce storie più taglienti può sintonizzarsi su Sky Cinema Cult, alle 21, per “Un giorno di ordinaria follia”, dove Michael Douglas interpreta un uomo comune che, in una giornata rovente e claustrofobica, perde il controllo. È un film che non solo intrattiene, ma ci obbliga a guardarci allo specchio. E infine Rai Tre, che alle 21:20 manda in onda “Questioni di Karma”, una commedia surreale con Fabio De Luigi ed Elio Germano. Qui la reincarnazione diventa pretesto per esplorare le stranezze dei rapporti umani, in una storia stravagante che riesce, tra una risata e l’altra, a parlare anche di solitudine e bisogno di affetto.

SERIE TV/FICTION

Rai Due propone alle 21:20 “The Americas”, viaggio stupefacente nella natura del continente americano con immagini mozzafiato e la voce calda di Angelo Maggi a guidarci tra cavalli selvaggi e squali affamati. Canale 5, invece, offre una nuova puntata di “Vanina – Un vicequestore a Catania” alle 21:41, dove Giusy Buscemi deve fare i conti con un caso riemerso dal passato e con le proprie ferite sentimentali. Su Italia 1, alle 21:19, “Chicago Fire” ci riporta nella frenesia delle emergenze urbane, tra incidenti e misteri, con i protagonisti della Caserma 51 chiamati a reagire in tempo reale.

ATTUALITA’

Sul fronte dell’attualità, alle 21:30 su Rete 4 torna Quarto Grado, con i casi di cronaca più discussi del momento.

INTRATTENIMENTO

Infine, per chi ha voglia di leggerezza e musica, alle 21:30 su Rai 1 c’è Semplicemente Fiorella. Fiorella Mannoia è la protagonista di un concerto evento per festeggiare i suoi 70 anni insieme ad artisti del mondo della musica, del cinema e dello spettacolo nella splendida cornice delle Terme di Caracalla a Roma.