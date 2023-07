Su Rai Uno la docufiction di Raul Gardini, su Rai Due Tim Summer Hits. Guida ai programmi Tv della serata del 23 luglio 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 23 luglio 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.20 Raul Gardini. Una docufiction che racconta la vita di Raul Gardini tra il 1990 e il 1993, dal varo del Moro di Venezia all’ultimo giorno di vita, dai successi della Coppa America a Tangentopoli. Su Rai 4 dalle 21.21 The Limehouse Golem – Mistero sul Tamigi. Nel 1880, nel pericoloso quartiere londinese di Limehouse, una serie di omicidi scuote la comunità e la stampa arriva ad attribuire i mostruosi e spietati delitti all’opera del Golem, una creatura del folklore. Su Rai Movie dalle 21.10 La pantera rosa. Fra Parigi e New York City, il goffo ispettore Clouseau è alle prese con un caso di omicidio con furto. Esilarante remake della saga comica di Blake Edwards e Peter Sellers. Su Canale 5 dalle 21.33 Bold Pilot – Leggenda di un campione. L’emozionante avventura del fantino Halis Karatas, il cui incontro con Bold Pilot, uno splendido cavallo, cambiera’ la sua vita. Su Rete 4 dalle 21.31 Vacanze ai Caraibi. Un matrimonio di convenienza che non s’ha da fare. Su Sky Cinema dalle 21.15 Il maledetto United. Il film racconta i giorni da allenatore di Brian Clough, successore di Don Revie sulla panchina dell’odiato Leeds United. Su Iris dalle 21 Scommessa con la morte. Uno psicotico appassionato di cinema e un mafioso in carcere causano delle pericolose complicazioni all’ispettore Callaghan.

TELEFILM/SERIE TV

Su Rai Uno dalle 21.25 Scomparsa. Nora, senza pace per la scomparsa della figlia Camilla, va a Roma per incontrare Enrico, padre naturale della ragazza, che, peraltro, ignora di avere una figlia. Dopo sedici anni di silenzio la donna ha il coraggio di dirgli la verità. Su Italia 1 dalle 21.26 FBI Most Wanted. Un giornalista viene assassinato nella stanza di un motel a Washington: il caso viene assegnato a Remy e alla sua squadra su specifica richiesta di un senatore.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21-10 Tim Summer Hits. Piazzale Fellini a Rimini fa da cornice al nuovo appuntamento di TIM Summer Hits, lo show musicale di Rai 2 condotto da Andrea Delogu e Nek. Tanti gli artisti di fama nazionale e internazionale che promettono di regalare momenti di puro divertimento al pubblico a casa, con alcuni dei brani più noti dell’estate 2023. Ospiti di questa puntata: Aka 7even, Alexia, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Blanco, Ciccio Merolla, Claude, Coma_Cose, Diodato, Elettra Lamborghini, Emma, Gabry Ponte e Hosanna, Gaia, LDA, Mara Sattei, Nina Zilli, Olly, Paola & Chiara, Raf, Renga e Nek, Rocco Hunt, Tananai, Tommaso Paradiso, Tony Effe.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Le ragazze. Apre la prima puntata della nuova serie la centenaria Franca Cancogni, traduttrice di Joyce, D.H. Lawrence e Conrad per Einaudi, ma anche sceneggiatrice per la Rai di serie indimenticabili come “A Come Andromeda” e, infine, scrittrice esordiente alla bella età di 98 anni.

Guida tv di domenica 23 luglio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechete’

21:25 – Raul Gardini

23:10 – Tg1 Sera

23:15 – Speciale Tg1

00:25 – Che tempo fa

00:30 – Testimoni e protagonisti

Rai 2

18:20 – Tg2 L.I.S.

18:35 – Ciclismo, Tour de France: Tour all’arrivo

19:35 – Ciclismo, Tour de France: Tour Replay

19:45 – NCIS New Orleans

20:30 – Tg2

21:00 – Tim Summer Hits 2023

23:45 – La Domenica Sportiva Estate

00:45 – Meteo 2

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:30 – Sapiens Files – Un solo pianeta

21:25 – Le ragazze

23:35 – Tg3 Sera

23:45 – Meteo 3

23:50 – Sophia!

Rai 4

18:10 – Il Commissario Rex 7

19:00 – Il Commissario Rex 7

19:50 – Fire Country 1

20:35 – Fire Country 1

21:20 – The Limehouse Golem – Mistero sul Tamigi

23:10 – 12 Rounds

01:00 – Anica – Appuntamento al cinema

01:05 – Sputnik

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – BOLD PILOT – LEGGENDA DI UN CAMPIONE – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

Italia 1

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – IL LABORATORIO

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – ELLIOT

21:21 – FBI: MOST WANTED – LA PROFEZIA – 1aTV

22:11 – FBI: MOST WANTED – LA FORZA DELL’ODIO – 1aTV

Canale 20 Mediaset

18:02 – SUPERMAN RETURNS – 1 PARTE

18:49 – TGCOM24 BREAKING NEWS

18:54 – METEO.IT

18:56 – SUPERMAN RETURNS – 2 PARTE

21:04 – BLACKHAT – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

22:15 – BLACKHAT – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 69 – PARTE 3 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:25 – VACANZE AI CARAIBI – 1 PARTE

22:03 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:05 – METEO.IT

22:09 – VACANZE AI CARAIBI – 2 PARTE

Warner TV

21:30 – Uccelli di rovo 1′ Stagione Ep.2

23:30 – Free Willy 2

01:30 – Nikita 3′ Stagione Ep.6

02:30 – Nikita 3′ Stagione Ep.7

03:30 – Nikita 3′ Stagione Ep.8

04:20 – Nikita 3′ Stagione Ep.9

05:10 – Nikita 3′ Stagione Ep.10

Rai Movie

19:30 – Hours

21:10 – La Pantera Rosa

22:45 – Viaggio al centro della Terra

00:20 – Quando l’amore si spezza

02:15 – L’albatross – Oltre la tempesta

04:15 – Stanlio e Ollio – Ospiti inattesi

04:35 – Stanlio e Ollio – Un cavallo per un quadro

05:00 – La spia russa

Cine 34

19:00 – A CENA CON… – IN QUESTO MONDO DI LADRI

21:01 – NAPOLI VIOLENTA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:14 – METEO.IT

22:16 – NAPOLI VIOLENTA – 2 PARTE

22:58 – DA CORLEONE A BROOKLYN

00:49 – CLASSE Z

02:31 – LUCREZIA GIOVANE

TWENTYSEVEN

18:00 – LA CASA NELLA PRATERIA VII – I NIPOTI

19:00 – A-TEAM II – IL MISTERO DELLA MUCCA MALTESE

20:00 – A-TEAM II – P.E. L’ELEFANTINO VOLANTE

21:10 – MR. CROCODILE DUNDEE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – MR. CROCODILE DUNDEE – 2 PARTE

23:10 – CAFE’ SOCIETY – 1 PARTE

Iris

18:45 – GIOCHI DI POTERE

21:00 – SCOMMESSA CON LA MORTE

23:06 – MISSION

01:32 – L’ESTATE IMPURA

03:12 – CIAKNEWS

03:16 – L’AMORE DI NATHALIE

04:36 – QUALCUNO IN ASCOLTO

TV8

18:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Trentino

19:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Catania

20:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Udine

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of Ep. 2

23:30 – Il club dei divorziati

01:30 – American Pie – Nudi alla meta

03:30 – Lady Killer Ep. 10

04:30 – Lady Killer Ep. 8

Italia 2

18:05 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – TRA IL PRESENTE E IL PASSATO

18:35 – THE MIDDLE – OVAIE, BEBE’ E FONT CLUB!

19:00 – THE MIDDLE – SCUSE SI, SCUSE NO!

19:25 – THE MIDDLE – AVVENTURE DENTALI

19:55 – THE MIDDLE – SPRING BREAK DAGLI HECK!

20:20 – THE MIDDLE – A VOLTE RITORNANO!

20:45 – THE MIDDLE – IL FESTINO BIRICHINO

21:15 – THE BIG BANG THEORY – LA DEVIAZIONE DELLA CONSUMAZIONE

La 5

19:20 – GRAND HOTEL – INTRIGHI E PASSIONI I – LUNA DI SANGUE

21:10 – TATA GIRAMONDO: MISSIONE SUDAFRICA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – TATA GIRAMONDO: MISSIONE SUDAFRICA – 2 PARTE

23:10 – TEMPTATION ISLAND

03:06 – COME SORELLE

04:26 – CENTOVETRINE V – 1059

NOVE

18:35 – Il contadino cerca moglie 1′ Stagione Ep.1

20:00 – Little Big Italy 5′ Stagione Ep.3

21:35 – Only Fun – Comico Show 3′ Stagione Ep.4

23:45 – Only Fun – Comico Show 3′ Stagione Ep.3

01:55 – Cambio moglie 3′ Stagione Ep.4

03:30 – Sesso da arresto 1′ Stagione Ep.4

04:10 – Sesso da arresto 1′ Stagione Ep.11

04:50 – Sesso da arresto 1′ Stagione Ep.12

Cielo

19:15 – Affari al buio Magazzino da incubo

19:45 – Affari al buio Aste stravaganti

20:15 – Affari di famiglia L’arte del graffito

20:45 – Affari di famiglia I sigari di JFK

21:15 – Turistas

23:15 – Porno Valley Ep. 5

23:45 – Porno Valley Ep. 6

00:15 – Flesh Air – Sex Girls Hot Cars Ep. 1

La7

19:00 – LA7 DOC –

20:00 – TG LA7 – 23/07/2023

20:35 – In Onda ESTATE – Puntata del 23/07/2023

21:15 – Yellowstone

00:45 – TG LA7 Notte

00:55 – In Onda ESTATE (r)

01:55 – Uozzap Classic

02:15 – Accattone

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Miss Marple

20:00 – La cucina di Sonia-

21:25 – Ghost Wisperer – Presenze St.4

00:50 – Il disprezzo

02:50 – I menù di Benedetta

Food Network

18:10 – A casa cucina papà 2′ Stagione Ep.3

18:45 – Lo stadio dei golosi 1′ Stagione Ep.4

19:45 – Lo stadio dei golosi 1′ Stagione Ep.3

20:40 – Pazzi di pizza 1′ Stagione Ep.2

21:40 – Pazzi di pizza 2′ Stagione Ep.4

22:40 – Cucine da incubo Italia 1′ Stagione Ep.1

23:45 – Cucine da incubo Italia 2′ Stagione Ep.8

00:55 – Cucine da incubo Italia 3′ Stagione Ep.3

TOP CRIME

18:30 – ALL RISE II – QUASI IL METEORITE

19:23 – THE CLOSER II – PASSO FALSO

20:16 – THE CLOSER II – DULCIS IN FUNDO

21:10 – COLOMBO – DOPPIO GIOCO

22:57 – La signora in giallo: Appuntamento con la morte – 1 PARTE

23:48 – TGCOM24 BREAKING NEWS

23:49 – METEO.IT

23:51 – La signora in giallo: Appuntamento con la morte – 2 PARTE

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 15′ Stagione Ep.5

21:10 – Shetland 1′ Stagione Ep.4

23:20 – Vera 7′ Stagione Ep.3

01:15 – I misteri di Brokenwood 4′ Stagione Ep.2

03:05 – Murder Comes to Town 2′ Stagione Ep.6

04:00 – Torbidi delitti 2′ Stagione Ep.10

05:00 – Torbidi delitti 3′ Stagione Ep.4

Rai Premium

18:30 – Un passo dal cielo 3

19:25 – Un passo dal cielo 3

20:20 – Un passo dal cielo 3

21:20 – Il fiume della vita – Loira

23:00 – La mafia uccide solo d’estate 2

00:10 – La mafia uccide solo d’estate 2

01:15 – La Squadra

02:55 – Allora in onda

Mediaset Extra

18:15 – ALL TOGETHER NOW

21:15 – TU SI QUE VALES

00:35 – CADUTA LIBERA

01:37 – TGCOM24 BREAKING NEWS

01:39 – AVANTI UN ALTRO STORY

02:34 – MELAVERDE

03:20 – I VIAGGI DEL CUORE

04:05 – NON E’ LA RAI

HGTV – HOME GARDEN TV

18:05 – Chi cerca trova: super restauri 4′ Stagione Ep.13

19:00 – Chi cerca trova: super restauri 4′ Stagione Ep.14

20:00 – Chi cerca trova: super restauri 4′ Stagione Ep.15

21:00 – Chi cerca trova: super restauri 4′ Stagione Ep.16

22:00 – Chi cerca trova: super restauri 4′ Stagione Ep.17

23:00 – Chi cerca trova: super restauri 4′ Stagione Ep.18

00:00 – Chi cerca trova: super restauri 4′ Stagione Ep.19

00:55 – Chi cerca trova: super restauri 4′ Stagione Ep.20

TV2000

18:28 – Tg 2000

18:49 – IL TORNASOLE

18:59 – Santa Messa

19:59 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:55 – Soul

21:25 – Indovina chi viene a cena?

23:27 – Ricomincio da me

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – Ciao Chef!

20:00 – La Quiero A Morir

21:00 – The F.B.I.

22:00 – Fuori Dai Fornelli

22:30 – Veronica Il Volto Dell’Amore

ALMA TV

20:30 – Gulliver

21:00 – L’eccellenza Del Gusto – Gelatieri In Sfida

21:30 – Maratona L’Oro Delle Nostre Terre

01:00 – Cercando Shangri-La

02:00 – Il Bel Paese

02:30 – L’Argonauta

03:00 – Viaggi Straodinari

04:00 – Atlante

VH1

18:00 – Top Chart Summer 2003

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:00 – MY LIFE

21:15 – LIBERTY STANDS STILL

23:30 – CROSSOVER – UNIVERSO NERD

00:30 – MISSIONE RELITTI

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Il Giardino Di Albert

20:30 – Motor – Cube

21:00 – Filo Diretto

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – Circus!

21:00 – Mazzolari Arte Contemporanea

22:00 – La Banda Del Malloppo

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

20:00 – Circus!

21:00 – A-Z

21:30 – Il Cammino Della Speranza

23:30 – Rubriche Commerciali

00:30 – NOTTE DELLE AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Rendez-vous al parco – Regionaler Naturpark Schaffhaussen

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Sottosopra – Sottosopra 12.7 a cura di Fulvio e Nicolò Mariani

22:05 – Ding Dong – Primo episodio di Ivan Aebischer

22:30 – Info Notte Le ultime notizie della giornata

La2

19:40 – La marcia dei pinguini

21:05 – Omicidio in diretta

22:40 – Sguardi – Las hermanas de Rocinante

23:55 – La domenica sportiva (R) Le immagini del week end

00:25 – Ciclismo: Tour de France 2023 – Saint-Quentin-en-Yvelines – Paris (R) 21.a tappa

01:15 – Automobilismo: Formula Uno 2023 – Gran Premio d’Ungheria (R)

03:25 – Nuoto: Mondiali Fukuoka 2023 – Batterie Da Fukuoka (JPN)

05:00 – Notiziario

Rai Sport +HD

18:00 – Mondiali di Nuoto

19:15 – Orienteering Orientamento. Dolomites 3 Days

19:45 – Tour de France Ciclismo. Tour Replay

20:00 – Tour de France Tour di sera

20:35 – Tennis

23:00 – L’uomo e il mare

23:30 – Tour de France

01:30 – Mondiali di Nuoto

SuperTennis

18:45 – Supertennis Today

19:00 – LIVE WTA 250 Amburgo

20:30 – LIVE WTA 250 Palermo

22:45 – A tu per tu Padel Roberta Vinci

23:00 – WTA Palermo (differita)

00:45 – Colpo da campione

01:00 – ATP 250 Bastad (replica)

03:00 – WTA 250 Budapest (replica)

Euro Sport

20:30 – Ciclismo Tour de France F Clermont-Ferrand – Clermont-Ferrand. 124 km (1a tappa)

21:30 – Sport World Series Trail Running Dolomiti

22:00 – Ciclismo Tour de France Saint-Quentin-en-Yvelines 115 km (21a tappa)

23:30 – Equitazione Global Champions Tour Riesenbeck. Salto ostacoli

00:30 – Ciclismo Coppa del Mondo BMX Racing

01:30 – Ciclismo Tour de France Saint-Quentin-en-Yvelines 115 km (21a tappa)

03:00 – Ciclismo Tour de France F Clermont-Ferrand – Clermont-Ferrand. 124 km (1a tappa)

04:30 – Arrampicata sportiva Coppa del Mondo Briancon. Lead M/F (Finale)

SportItalia

18:00 – Blab Live (diretta)

18:30 – Mondo Crociera

19:30 – Blu Sport

20:00 – Rally Dreamer

20:30 – Ruote in pista

21:00 – Palmeiras-Botafogo (diretta)

23:00 – Si Live 24 (diretta)

23:30 – Santos-Flamengo (diretta)

Rai Gulp

18:05 – Vita da giungla

18:20 – Dragonero

18:45 – Tara Duncan

18:55 – Tara Duncan

19:10 – Theodosia 1

19:35 – Artu’ e gli amici della tavola rotonda

19:45 – Artu’ e gli amici della tavola rotonda

20:00 – Robin Hood

Rai YoYo

18:00 – Topo Tip St 2 Ep 5 – Voglio perdere il dentino!

18:10 – Topo Tip St 2 Ep 6 – Il malumore è contagioso

18:15 – Topo Tip St 2 Ep 7 – Signor inverno

18:20 – Topo Tip

18:30 – Pinocchio and friends St 1 Ep 17 – Giocattoli per un giorno

18:40 – Pinocchio and friends St 1 Ep 18 – Il mostro del fiume

18:55 – Bluey St 1 Ep 42 – Nascondino

19:00 – Bluey St 1 Ep 43 – Campeggio

Boing

19:10 – Looney Tunes Cartoons

19:35 – Jellystone

20:00 – Looney Tunes Show

21:20 – Il Trio Mutanda

21:50 – Capitan Tsubasa

01:30 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:00 – Sam il pompiere – nuovi episodi

18:20 – Blaze e le Megamacchine

18:45 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Tom & Jerry in New York

19:35 – Tom & Jerry in New York

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby

20:25 – Santiago Dei Mari

20:50 – Santiago Dei Mari

Frisbee

18:20 – Curioso come George 15′ Stagione Ep.6

18:45 – Yoko 1′ Stagione Ep.13

18:55 – Yoko 1′ Stagione Ep.14

19:05 – Yoko 1′ Stagione Ep.15

19:20 – Curioso come George 15′ Stagione Ep.7

19:45 – Curioso come George: Febbre di Primavera

21:00 – Curioso come George 15′ Stagione Ep.8

21:25 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.36

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.22

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.23

18:25 – A tutto reality: il Tour 3′ Stagione Ep.7

18:50 – A tutto reality: il Tour 3′ Stagione Ep.8

19:15 – A tutto reality: il Tour 3′ Stagione Ep.9

19:40 – A tutto reality: il Tour 3′ Stagione Ep.10

20:05 – A tutto reality: il Tour 3′ Stagione Ep.11

20:25 – A tutto reality: il Tour 3′ Stagione Ep.12

DeaKids

18:05 – Il Barbiere pasticciere L’evento aziendale

18:15 – Il Barbiere pasticciere Il parco giochi di Cacio

18:25 – A tutto reality: le origini Ep. 4

18:35 – A tutto reality: le origini Ep. 5

18:45 – A tutto reality: le origini Ep. 6

19:00 – A tutto reality: l’isola L’isola. 2a parte

19:25 – Megagame Ep. 16

19:50 – H2O: Just Add Water Pozione d’amore

Super

18:10 – Spongebob

18:30 – A casa dei Loud

19:00 – A casa dei Loud

19:30 – A casa dei Loud

20:00 – Transformers: Earth – Spark

20:25 – Transformers: Earth – Spark

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

Rai 5

18:30 – Rai News Giorno

18:35 – Opera: La rondine

20:25 – Rai 5 Classic

20:50 – Spartiacque – Da Enea ad Attila

21:15 – Di la’ dal fiume e tra gli alberi

23:05 – Morto tra una settimana… o ti ridiamo i soldi

00:35 – Rai News Notte

00:40 – Di la’ dal fiume e tra gli alberi

Rai Storia

18:05 – La Sicilia del Gattopardo

18:50 – Rai News Giorno

18:55 – 18 ottobre 1961 – Una storia italiana

19:20 – Domenica per

19:40 – Set Il giorno della civetta

19:50 – Italia. Viaggio nella bellezza

19:55 – Il giorno e la Storia

20:15 – Scritto, letto, detto

Rai Scuola

18:00 – Un’ora sola

19:00 – Wild Italy

19:45 – Le linci ed io, ritorno nei boschi

20:45 – Storie della Scienza

21:45 – Progetto Scienza Files

21:50 – La storia dell’elettricità

22:45 – Progetto Scienza Verso il futuro

23:45 – FUTURO 24

Motor Trend Italia

18:35 – Affari a quattro ruote 17′ Stagione Ep.8

19:30 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.7

20:25 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.5

21:20 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.5

22:15 – On the Road: il mondo in moto – 1^TV 16′ Stagione Ep.3

23:15 – On the Road: il mondo in moto 16′ Stagione Ep.1

00:15 – Marchio di fabbrica 12′ Stagione Ep.9

00:40 – Marchio di fabbrica 12′ Stagione Ep.15

DMAX

19:30 – Nudi e crudi Brasile 1′ Stagione Ep.1

21:25 – Highway Security: Spagna 5′ Stagione Ep.2

23:15 – Border Control Italia 1′ Stagione Ep.1

01:05 – Border Security: terra di confine 1′ Stagione Ep.4

02:05 – Border Security: terra di confine 1′ Stagione Ep.5

03:00 – Border Security: terra di confine 1′ Stagione Ep.6

03:55 – Border Security: terra di confine 1′ Stagione Ep.7

04:45 – Border Security: terra di confine 1′ Stagione Ep.8

Focus TV

18:00 – DITTATORI DEL NOVECENTO

19:00 – Il mistero della lancia che trafisse gesu’

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO VIII – IL MISTERO DELLA MINIERA GALLESE

21:05 – I SEGRETI DELL’ARCA PERDUTA – L’ARCA DELL’ALLEANZA

22:00 – I SEGRETI DELL’ARCA PERDUTA – SEPOLTA SOTTO GERUSALEMME

23:00 – L’ISOLA DEL SERPENTE ASSASSINO

00:00 – BIG CAT COUNTRY

01:00 – David Attenborough – Luci sul pianeta

RealTime

18:25 – Il castello delle cerimonie Antonika ed Erberto

19:00 – Il castello delle cerimonie Antonio e Antonella

19:40 – Il castello delle cerimonie Rosa e Massimo

20:20 – 90 giorni per innamorarsi: e poi… Il regalo

22:15 – 90 giorni per innamorarsi: e poi… Sangue amaro Prima TV

00:15 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Cisti vicino l’occhio

01:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Iguane

02:05 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Stucco

Discovery Channel

18:00 – La febbre dell’oro: le miniere degli Hoffman Il grande ritorno

19:00 – La febbre dell’oro: le miniere degli Hoffman Inizia il lavoro

20:00 – La febbre dell’oro: le miniere degli Hoffman Giocare sporco

21:00 – Dino Hunters Il buono il brutto e il dinosauro

21:55 – Dino Hunters Per qualche fossile in più

22:50 – Deadliest Catch Soccorsi in arrivo Prima TV

23:45 – Come funziona l’Universo Il mistero dei due Soli

00:40 – Come funziona l’Universo Urano e Nettuno

Sky Uno

18:20 – Home Restaurant Ep. 2

19:20 – Un sogno in affitto Puglia

20:15 – Un sogno in affitto Capalbio

21:15 – 100% Italia Special Ep. 2

23:30 – Un sogno in affitto Capalbio

00:30 – Un sogno in affitto Puglia

01:30 – Un sogno in affitto Capalbio

02:30 – ‘Na pizza Ep. 3

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

18:45 – Sex and the City

21:15 – Il maledetto United

22:55 – Detective Knight – Fine dei giochi

00:30 – San Andreas

02:25 – 100X100Cinema

02:45 – Don’t Worry Darling

04:50 – Insieme per forza (2014)

SKY Cinema Family

19:15 – Vita da camper

21:00 – Il cacciatore e la regina di ghiaccio

23:00 – Wonder

01:00 – Pirati! Briganti da strapazzo

02:30 – Il piccolo Lord

04:15 – Dolcissime

05:40 – Giù per il tubo

Sky Cinema Romance

18:15 – La mia Africa

21:00 – Scrivimi una canzone

22:50 – Gigolò per caso

00:25 – Prime

02:10 – City of Angels – La città degli angeli

04:05 – Jerry Maguire

Sky Cinema Collection

19:25 – The Vanishing – Il mistero del faro

21:15 – The Plane

23:05 – Machine Gun Preacher

01:15 – Questo o quello – Speciale

01:30 – Timeline – Ai confini del tempo

03:35 – Gods of Egypt

05:45 – Questo o quello – Speciale

Sky Cinema Action

19:00 – Way Down – Rapina alla Banca di Spagna

21:00 – Jiu Jitsu

22:45 – Need for Speed

01:00 – Green Zone

02:55 – Questo o quello – Speciale

03:10 – Bambole e botte

04:50 – Città violenta

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV