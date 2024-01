Su Rai Uno Tali e quali show, su Canale 5 C’é posta per te. Guida ai programmi Tv della serata del 27 gennaio 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 27 gennaio 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 Un sacchetto di biglie. I piccoli Joseph e Maurice Joffo sono due fratelli ebrei che vivono a Parigi. La loro infanzia scorre serenamente, fin quando l’avvento del nazismo e l’occupazione tedesca della Francia non cambiano tragicamente la loro vita. Per salvarsi i fratellini iniziano, da soli, un drammatico viaggio attraverso tutto il paese per raggiungere la libertà, scampare alla barbarie nazista e ricongiungersi alla propria famiglia. Su Rai 4 dalle 21.20 36 Quai des Orfèvres. Il poliziotto Leo Vrinks, capo dell’unità investigativa, e il collega Denis Klein, responsabile della squadra anticrimine, un tempo grandi amici, adesso si contendono il posto come capo del comando del ’36. L’intestina lotta per il posto li spingerà a superare più e più volte il confine della legalità e della moralità, spesso al pari dei peggiori criminali. Una rivalità che sfocia anche nella conquista della bella Camille.Su Rai Movie dalle 21.10 Andremo in città. Jugoslavia, seconda guerra mondiale. Durante l’occupazione tedesca una ragazza, Lenka, vive con il fratellino cieco. Il padre e il fidanzato sono impegnati al fronte, ma un giorno tornano con i nazisti alle calcagna. Lenka e il fratellino costretti alla fuga, vengono avviati verso i lager nazisti. Su Italia 1 dalle 21.21 Space Jam – New Legends. Per poter riabbracciare il figlio Dom, Lebron James e i Looney Tunes dovranno sconfiggere la Goon Squad, squadra di campioni di basket computerizzati.Su Rete 4 dalle 21.30 Schindler’s List – La lista di Schindler. Da una storia vera un capolavoro pluripremiato con Liam Neeson. Oskar Schindler, un imprenditore tedesco, salva migliaia di ebrei da un tragico destino. Su Sky Cinema dalle 21.15 Il segreto dell’amazzonia. Allo scopo di estinguere un debito contratto con un malavitoso Beck, che lavora nel settore del recupero crediti e come cacciatore di taglie, accetta da questi l’incarico di rintracciarne il figlio Travis, che si trova in Brasile nella foresta amazzonica. Su Iris dalle 21 Delitto perfetto. Un magnate della finanza considera la moglie il bene più prezioso ma scopre ben presto la relazione extraconiugale. Decide quindi di approfittare della situazione per ottenere i beni della donna e ingaggia l’amante della moglie per ucciderla.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 Tali e Quali. Lo spettacolo, sulla scia del grande successo di pubblico e di social di “Tale e Quale Show”, andato in onda nell’autunno 2023, darà spazio ad artisti bravissimi quanto sconosciuti, persone comuni, ma vere eccellenze, che vivranno l’emozione di calcare lo stesso palcoscenico dei “Big” che li hanno preceduti, di presentarsi davanti alla stessa giuria (Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa) e di affrontare lo stesso meccanismo di voto. Su Canale 5 dalle 21.30 C’e’ posta per te. People show ideato e condotto da Maria De Filippi. Protagoniste le storie delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Quinta dimensione. ispondere ai grandi interrogativi su come funziona il cervello, ma anche su cosa sia l’intelligenza artificiale, perché è diversa da quella umana, perché va manipolata con attenzione e quali vantaggi può portare. Si parte dalle nuove droghe che minacciano le cellule nervose, mentre il sonno invece le protegge e dalle ricerche sulle malattie neurodegenerative. La più straordinaria capacità del cervello umano è riorganizzarsi per superare un trauma, come dimostra l’intervista a una persona che ha scoperto casualmente di avere un cervello “speciale”, privo di una intera sua parte, senza aver mai manifestato alcun sintomo. E ancora, si andrà a vedere cosa differenzia l’intelligenza umana da quella delle altre specie. Si va quindi a Cambridge, per parlare di intelligenza collettiva con la neuroscienziata Anna Critchlow, e nei laboratori dell’Istituto Italiano di tecnologia, per scambiare qualche parola con ICub, il piccolo robot costruito ispirandosi a un bambino che impara.

Guida tv di sabato 27 gennaio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’ Weekend

20:00 – Tg1

20:35 – Affari tuoi

21:25 – Tali e quali

23:55 – Tg1 Sera

00:00 – La vita e’ meravigliosa

01:10 – Milleeunlibro

01:55 – Il caffe’

Rai 2

18:00 – Gli imperdibili

18:05 – Tg2 L.I.S.

18:08 – Meteo 2

18:10 – Rai Tg Sport Sera

18:50 – Squadra Speciale Cobra 11

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Un sacchetto di biglie

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Chesara’…

21:45 – Quinta dimensione – Il futuro e’ gia’ qui

23:55 – Tg3 Mondo

00:20 – Tg3 Agenda del Mondo

00:25 – Meteo 3

Rai 4

18:20 – Hudson & Rex 2

19:05 – Hudson & Rex 2

19:50 – Hudson & Rex 2

20:35 – Hudson & Rex 2

21:20 – 36 Quai des Orfe’vres

23:15 – Undisputed

00:50 – Anica – Appuntamento al cinema

00:55 – La Unidad 2

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO STORY – 1 PARTE

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO STORY – 2 PARTE

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:20 – C’E’ POSTA PER TE

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – TERRENO DI CACCIA

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – AFFARI INTERNI

21:20 – SPACE JAM – NEW LEGENDS – 1 PARTE – 1aTV

Canale 20 Mediaset

18:00 – CAMPIONATO FORMULA E ’24 – GARA: DIRIYAH

18:50 – CAMPIONATO FORMULA E ’24 – PODIO: DIRIYAH

19:18 – YOUNG SHELDON II – UN’EMERGENZA DI MATEMATICA E LE PALME MOSCE

19:43 – YOUNG SHELDON II – UNA CONFEZIONE DI PANE E UNA GRANDE VECCHIA BANDIERA

20:06 – THE BIG BANG THEORY III – IL TEOREMA DEL FOOTBALL

20:34 – THE BIG BANG THEORY III – L’AMPLIFICAZIONE DEL CHITARRISTA

21:03 – LO SMOKING – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:43 – METEO.IT

19:47 – TEMPESTA D’AMORE – 141 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – SCHINDLER’S LIST – LA LISTA DI SCHINDLER

00:43 – RACCONTI DI LIBERTA’ SHOAH

01:04 – TG4 – ULTIMA ORA NOTTE

01:22 – IERI E OGGI IN TV SPECIAL – SUPER 1996 BEST3

Warner TV

18:00 – Fringe – Stagione 1 Episodio 13

21:30 – Fringe – Stagione 1 Episodio 14

01:00 – Supernatural – Stagione 6 Episodio 19 – Mammina cara

01:50 – Supernatural – Stagione 6 Episodio 20 – L’uomo che volle essere re

02:40 – Supernatural – Stagione 6 Episodio 21 – Voltare pagina

03:30 – Supernatural – Stagione 6 Episodio 22 – L’uomo che sapeva troppo

04:20 – Supernatural – Stagione 7 Episodio 1 – Il nuovo Dio

05:10 – Supernatural – Stagione 7 Episodio 2 – Ciao mondo crudele

Rai Movie

19:00 – Lezioni di persiano

21:10 – Andremo in citta’

22:55 – Operation finale

01:00 – Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma

02:50 – I guappi

05:00 – Impiccalo piu’ in alto

Cine 34

19:15 – A CENA CON… – MATRIMONIO AL SUD

21:16 – LA MOGLIE VERGINE – 1 PARTE

22:25 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:30 – METEO.IT

22:32 – LA MOGLIE VERGINE – 2 PARTE

23:09 – LA VERGINE, IL TORO E IL CAPRICORNO

00:57 – CASTA E PURA

02:36 – CAMERIERA SENZA… MALIZIA

TWENTYSEVEN

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – IL PUGILE – II PARTE

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST I – IL COMPLEANNO

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST I – RITI DI PASSAGGIO

21:10 – SCUOLA DI POLIZIA 3: TUTTO DA RIFARE – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – SCUOLA DI POLIZIA 3: TUTTO DA RIFARE – 2 PARTE

23:10 – AGENTE SMART – CASINO TOTALE – 1 PARTE

Iris

18:42 – REAZIONE A CATENA

21:00 – DELITTO PERFETTO

23:24 – THE FORGER – IL FALSARIO

01:25 – LA PASION TURCA

03:19 – CIAKNEWS

03:22 – KEYS TO TULSA

05:13 – CANNIBAL FEROX

TV8

19:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 5 Episodio 3 – Bike Hotel

20:15 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 8 Episodio 2 – Gubbio

21:30 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 4 – Ascoli

22:45 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 4 Episodio 7 – Acqualagna

00:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 3 Episodio 2 – Marche

01:15 – Finché Natale non vi separi

03:00 – Lady Killer – Stagione 20 Episodio 23

04:00 – Lady Killer – Stagione 20 Episodio 24

Italia 2

18:25 – THE MIDDLE V – IL GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO V

18:50 – THE MIDDLE V – IL BACIO

19:20 – THE MIDDLE V – STARNUTI DI NATALE

19:50 – THE MIDDLE V – INSONNIA AD ORSON CITY

20:20 – THE MIDDLE V – LA GUERRA DEGLI HECK

20:45 – THE MIDDLE V – IL CARPOOL

21:15 – HURRICANE – ALLERTA URAGANO

23:10 – DEVIL

La 5

18:00 – AMICI DI MARIA

18:35 – AMICI DI MARIA

19:04 – GRANDE FRATELLO

19:10 – LA RAGAZZA E L’UFFICIALE

20:10 – LA RAGAZZA E L’UFFICIALE

21:10 – INGA LINDSTROM – IL RITORNO DI ELLEN – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

NOVE

18:00 – Only Fun – Comico Show – Stagione 3 Episodio 4

20:00 – I migliori Fratelli di Crozza – Stagione 20 Episodio 6

21:25 – Auschwitz – Memorie della Shoah

00:30 – Apocalypse – Ep. 1

03:15 – Apocalypse – Ep. 2

Cielo

18:15 – Prendere o lasciare – Stagione 10 Episodio 6

19:15 – Affari al buio – Stagione 1 Episodio 5 – Pistole a razzi

19:45 – Affari al buio – Stagione 1 Episodio 6 – Pensione di lusso

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 7 Episodio 1 – La ciarlatana

20:45 – Affari di famiglia – Stagione 7 Episodio 2 – Charlie Chaplin!

21:15 – Casa di piacere

23:15 – Public Sex, Private Lives

00:30 – Naked SNCTM: vivi le tue fantasie – Stagione 1 Episodio 7

La7

20:00 – TG LA7

20:35 – In altre parole

23:15 – LA7 DOC

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – AntiCamera con Vista

01:20 – LIKE Tutto ciò che piace

02:00 – L’Aria Che Tira – Diario (r)

03:15 – Omnibus (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Padre Brown

19:10 – Inseparabili – Storie a 4 zampe

19:40 – La cucina di Sonia

20:40 – Lingo – Parole in gioco

21:10 – Grey’s Anatomy – 12a Stagione

00:30 – La mala educaxxxion

03:10 – I menù di Benedetta (r)

Food Network

18:20 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 8

18:55 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 6

19:30 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 5

20:10 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 6

20:45 – Cucina economica – Stagione 1 Episodio 1 – Primi piatti a piccoli prezzi

21:25 – Cucina economica – Stagione 2 Episodio 7 – Colazione nel fine settimana

22:00 – Cucina economica – Stagione 1 Episodio 3 – Vegetariani e contenti

22:35 – Cucina economica – Stagione 2 Episodio 10 – Dolci per stupire

TOP CRIME

18:27 – TGCOM24 BREAKING NEWS

18:28 – METEO.IT

18:30 – Delitto a Mont Saint-Michel – 2 PARTE

19:23 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI IV – SCARLET ROSE

20:16 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI IV – LA CHIAVE

21:10 – POIROT I – LA MALEDIZIONE DELLA TOMBA EGIZIA

22:03 – POIROT II – LA FORMULA DEL DELITTO

22:57 – Maigret e il mercante di vini – 1 PARTE

GIALLO TV

18:10 – I misteri di Whitstable Pearl 1′ Stagione Ep.4

19:10 – Tatort Vienna – Una madre

21:10 – Balthazar 1′ Stagione Ep.5

22:20 – Balthazar 1′ Stagione Ep.6

23:35 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 4′ Stagione Ep.10

00:35 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 4′ Stagione Ep.11

01:35 – L’ispettore Barnaby 12′ Stagione Ep.3

03:30 – The Murder Shift 2′ Stagione Ep.10

Rai Premium

18:10 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

18:55 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

19:40 – Il lato oscuro della mia famiglia

21:20 – DOC – Nelle tue mani 3

23:10 – Senza confini – Storia del commissario Palatucci

01:30 – La storia

03:15 – Piloti

03:25 – L’Ispettore Sarti 2

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:35 – Casa su misura – Stagione 2 Episodio 5 – Acquirenti di prima casa cercano affare vintage

19:30 – Casa su misura – Stagione 2 Episodio 6 – Un affare per un amico

20:25 – Casa su misura – Stagione 2 Episodio 7 – Il cappellano di un college cerca casa per avere la pace

21:20 – C’era una volta casa – Stagione 2 Episodio 3 – L’artista

22:15 – C’era una volta casa – Stagione 2 Episodio 4 – Sud Italia

23:10 – C’era una volta casa – Stagione 2 Episodio 5 – Un posto tranquillo

00:05 – C’era una volta casa – Stagione 6 Episodio 3 – Sogni

01:00 – C’era una volta casa – Stagione 6 Episodio 4 – La stanza zen

TV2000

18:24 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:58 – Santo Rosario

20:28 – Tg 2000

20:50 – Soul

21:24 – Il diario di Anna Frank

23:38 – Il figlio di Saul

01:22 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Street Legal

22:00 – La Cucina Nel Cuore

ALMA TV

20:30 – Gulliver

21:00 – L’Eccellenza Del Gusto – Gelatieri In Sfida

21:30 – Maratona A Casa Di Emy

01:00 – Maratona Atlante

05:00 – Maratona Accademia Di Alice

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

21:00 – Top Chart Diciotto Anni fa

22:00 – TOP CHART NOW!

23:00 – Best of Classic Hits

01:00 – Classics & Pearls

03:00 – Classics & Pearls

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO\

20:00 – CASALOTTO

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – AZZURRO ITALIA

01:00 – THE ICE HARVEST

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Diamoci Una Mano

20:30 – Il Gioco Del Mondo

21:00 – Linea Rossa

22:00 – Borotalk

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – Cash

20:30 – Programma Sportivo Di Motori

21:00 – Mazzolari Arte Contemporanea

22:00 – Storie

23:00 – Linea Rossa

00:00 – La Vetrina Dell’Auto

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:01 – La Vetrina Dell’Auto

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

20:00 – Salirò

20:30 – Programma Sportivo

21:00 – Il Gioco Del Mondo

21:30 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Scacciapensieri Programma tutto a disegni animati

18:40 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

La2

18:35 – Donne che hanno cambiato il mondo – Golda Meir 15 min

18:50 – Sottosopra Replay di Fulvio e Nicolò Mariani

20:10 – Minisguard L’informazione raccontata ai ragazzi

20:25 – Calcio: Super League 2023/2024 – Basilea – Young Boys Da Basilea

22:30 – Sportsera L’attualità sportiva del giorno

23:00 – A tutto Hockey Sintesi

23:30 – The Rookie – Lotta o fuggi Stagione 4, episodio 13

00:15 – The Rookie – Impresa azzardata Stagione 4, episodio 14

Rai Sport +HD

20:25 – Pallavolo

23:00 – Ciclismo

23:30 – Tg Sport TG Sport Notte

23:45 – Tg Sport Speciale Campionato

01:55 – Pallavolo

04:05 – Pallavolo

SuperTennis

19:00 – BJK Cup 2022 Bencic vs Samsonova

20:30 – Supertennis TG

20:45 – ATP Finals 2023 Sinner vs Djokovic

22:30 – Us – Open 2023 Alcaraz vs Medvedev

01:00 – Davis Cup 2023 Arnaldi vs Popyrin

03:00 – ATP Madrid 2023 Alcaraz vs Djokovic

05:00 – US Open 2021 Alcaraz vs Tsitsipas

Euro Sport

18:15 – Sport Invernali Coppa del Mondo Laax. Halfpipe M/F Live

19:45 – Sport Unlock the Power of Sport

20:00 – Altri World Grand Prix Semifinali Live

23:30 – Sci Coppa del Mondo Kitzbuhel. Discesa Libera M

00:30 – Tennis Australian Open Secondo turno

01:00 – Tennis Australian Open Quarto turno Live

02:00 – Tennis Australian Open Quarto turno Live

SportItalia

18:00 – Coppa d’Africa Ottavi di Finale (diretta)

20:00 – Pre e Post partite Coppa d’Africa (diretta)

21:00 – Coppa d’Africa Ottavi di Finale (diretta)

23:00 – Calciomercato Live Weekend (diretta)

00:10 – Lo sai che? (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

02:00 – Lo sai che?

Rai Gulp

18:20 – Monster Allergy

18:45 – Kung Fu Panda

19:10 – Mystery Lane

19:35 – Cars Toons

19:40 – Cars Toons

19:45 – Cars Toons

19:50 – Cars Toons

19:55 – Cars Toons

Rai YoYo

18:00 – Bing

18:05 – Bing

18:15 – Bing

18:20 – Bing 1 – 26 ep. EP.24

18:30 – Peppa Pig

18:35 – Peppa Pig

18:40 – Bluey

18:45 – Bluey

Boing

18:10 – Doraemon – Il film: Nobita e la grande avventura in Antartide

19:10 – Looney Tunes Cartoons

19:35 – Looney Tunes

20:50 – Doraemon

01:30 – Dragon Ball Super

04:20 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Batwheels

19:30 – Santiago dei Mari

19:55 – Santiago dei Mari

20:05 – La casa delle Bambole di Gabby

20:30 – La casa delle Bambole di Gabby

20:55 – Batwheels

Frisbee

18:00 – Curioso come George – Stagione 15 Episodio 11

18:25 – Curioso come George – Stagione 1 Episodio 20

18:45 – Vera e il regno dell’arcobaleno – Stagione 1 Episodio 6

19:10 – Vera e il regno dell’arcobaleno – Stagione 1 Episodio 7

19:35 – Curioso come George – Stagione 1 Episodio 21

19:55 – Curioso come George – Stagione 1 Episodio 22

20:20 – Curioso come George – Stagione 1 Episodio 23

20:45 – Curioso come George – Stagione 1 Episodio 24

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 9

18:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 10

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 11

18:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 12

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 13

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 47

19:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 48

19:25 – Il barbiere pasticciere – Stagione 3 Episodio 8

DeaKids

18:35 – Il Barbiere Pasticciere

19:45 – Megagame

20:10 – Japanizi: Going, Going, Gong!

21:00 – Megagame

21:25 – H2O – Just Add Water

21:50 – Pippi Calzelunghe

22:40 – Oggy E I Maledetti Scarafaggi

22:55 – Robin Hood – Alla Conquista Di Sherwood

Super

18:10 – Henry Danger

18:30 – Henry Danger

19:00 – Henry Danger

19:30 – Henry Danger

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

Rai 5

18:30 – Il caffe’

19:25 – Rai News Giorno

19:30 – Save the date

19:45 – OSN Concerto per il Giorno della Memoria

21:15 – Visioni

21:45 – Culture Ebraiche lungo la Via Emilia

22:45 – La memoria e’ un fiume che sempre scorre

23:45 – Franco Battiato in tourne’e

Rai Storia

18:00 – Meis e Shoah

18:30 – Rai News Giorno

18:35 – Disegni dall’olocausto

19:30 – Pietre d’inciampo

19:55 – Gli imperdibili

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – Passato e presente

Rai Scuola

18:00 – Eventi Speciali

18:30 – Gli Speciali di Rai Scuola

19:00 – Sperimentiamo!

19:30 – Wild Italy

20:15 – Animal Strategies

21:00 – La terra della lava

22:00 – FUTURO 24

22:15 – Newton

Motor Trend Italia

18:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 17 Episodio 1 – Mini MK1

19:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 17 Episodio 2 – TVR Griffith

20:20 – Affari a quattro ruote – Stagione 16 Episodio 5 – Jeep CJ-7 Renegade

21:15 – Affari a quattro ruote – Stagione 16 Episodio 5 – Jeep CJ-7 Renegade

22:15 – Supercar da sogno con Robert Downey Jr. – 1^TV – Stagione 1 Episodio 6 – Un viaggio lungo e strano

23:15 – Supercar da sogno con Robert Downey Jr. – Stagione 1 Episodio 5 – Un fuoristrada sostenibile

00:15 – Affari a quattro ruote – Stagione 9 Episodio 4 – Renault Alpine

01:15 – Affari a quattro ruote – Stagione 9 Episodio 5 – Porsche 914

DMAX

19:35 – Nudi e crudi – Stagione 9 Episodio 2 – Guyana

21:25 – River Monsters: l’incubo dell’Amazzonia

23:15 – Indagini paranormali con Josh Gates – Stagione 2 Episodio 2 – Il fuorilegge

00:10 – Indagini paranormali con Josh Gates – Stagione 2 Episodio 1 – Ranch mortale

01:05 – Cacciatori di fantasmi – Stagione 14 Episodio 3 – Albion Normal School

02:00 – Cacciatori di fantasmi – Stagione 14 Episodio 4 – Il museo

02:55 – Cacciatori di fantasmi – Stagione 14 Episodio 5 – Il castello

03:50 – Cacciatori di fantasmi – Stagione 14 Episodio 6 – Museo del Titanic

Focus TV

18:00 – LA MEDICINA NEL MONDO ANTICO

20:00 – PENDENTE E INDISTRUTTIBILE: STORIA E SEGRETI DELLA TORRE DI PISA

21:05 – VITA QUOTIDIANA AD AUSCHWITZ – UN GIORNO DI ORDINARIO TERRORE

22:00 – Senza via di scampo – La vera storia di Anna Frank

22:48 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:53 – METEO.IT

22:54 – Senza via di scampo – La vera storia di Anna Frank

23:31 – Fossoli – Anticamera per l’inferno

RealTime

18:05 – Il castello delle cerimonie – Stagione 2 Episodio 7 – Diciottesimo Camilla

18:35 – Il forno delle meraviglie – Stagione 1 Episodio 4

20:00 – Il forno delle meraviglie – Stagione 1 Episodio 5

21:25 – Il dottor Alì – 1^TV – Stagione 1 Episodio 22

00:20 – La clinica del pus – Stagione 3 Episodio 3

01:20 – La clinica del pus – Stagione 3 Episodio 2

02:20 – La clinica della pelle – Stagione 2 Episodio 5

03:15 – La clinica della pelle – Stagione 2 Episodio 6

Discovery Channel

18:00 – Lo zoo del Bronx – Stagione 3 Episodio 1 – Il leone marino cresce

19:00 – Lo zoo del Bronx – Stagione 3 Episodio 2 – La marmotta

20:00 – Lo zoo del Bronx – Stagione 3 Episodio 3 – La lontra

21:00 – 112: Fire Squad – Stagione 1 Episodio 7 – Doppia operazione

21:55 – 112: Fire Squad – Stagione 1 Episodio 8 – Allerta

22:50 – California Fire – Stagione 1 Episodio 4 – Fratellanza

23:45 – Come funziona l’Universo – Stagione 6 Episodio 4 – Urano e Nettuno

00:40 – Come funziona l’Universo – Stagione 6 Episodio 5 – I Quasar

Sky Uno

18:45 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 10 – Sardegna

20:00 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 11 – Gorizia

21:15 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 13

22:40 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 14

00:00 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 13

01:25 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 14

02:40 – Home Restaurant – Stagione 2 Episodio 11

03:45 – Home Restaurant – Stagione 2 Episodio 12

Sky Cinema 1

19:20 – La casa degli oggetti

21:15 – Il tesoro dell’Amazzonia

23:05 – Campioni

01:10 – La gang di Gridiron

03:15 – Il tuo ex non muore mai

05:15 – Firewall Accesso negato

SKY Cinema Family

19:05 – Sulle ali dell’avventura

21:00 – Italo

22:50 – Una spia al liceo

00:30 – Viaggio nell’isola misteriosa

02:05 – The Lego Movie

03:45 – Questo o quello Speciale – Stagione 1 Episodio 96

03:55 – The Portable Door

05:50 – Mune Il guardiano della luna

Sky Cinema Romance

19:00 – A Christmas Number One

21:00 – Sai che c’è di nuovo?

22:55 – Una sirena a Parigi

00:40 – American Gigolo

02:40 – I delitti del BarLume 11 Speciale

03:00 – Storia d’inverno

05:00 – L’amore dura tre anni

Sky Cinema Collection

19:15 – Addio, Signor Haffmann

21:15 – La chiave di Sara

23:05 – Hometown La strada dei ricordi

00:30 – The Eichmann Show Il processo del secolo

02:10 – Questo o quello Speciale – Stagione 1 Episodio 96

02:25 – Resistance

04:35 – L’uomo dal cuore di ferro

Sky Cinema Action

19:20 – From Paris with Love

21:00 – The Contractor Rischio supremo

22:45 – Codice Unlocked

00:30 – Batman

02:35 – Batman Il ritorno

04:40 – Dead Drop Caccia al traditore

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV