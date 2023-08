Su Rai Uno Il giovane Montalbano, su Sky Cinema What’s Love? Guida ai programmi Tv della serata del 7 agosto 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 7 agosto 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Movie dalle 21.10 Gli ultimi giganti. 1897, Stati Uniti del Sud. Lo sceriffo Sam cattura il fuorilegge Zach e si mette in pensione. Ma il prigioniero evade per vendicare la morte della sua donna. Dal romanzo “Gun Down” di Brian Garfield. Su Rete 4 dalle 21.29 Nico Un sergente di polizia scopre un complotto della Cia per uccidere un senatore. Su Sky Cinema dalle 21.15 What’s loveDue amici d’infanzia alla soglia dei trent’anni devono fare i conti con le tradizioni culturali delle loro famiglie, anche e soprattutto in tema di amore. Zoe (Lily James) è alle prese con le richieste dell’eccentrica madre Cath. Su Iris dalle 21 Green Zone. Nei giorni che precedono l’inizio del conflitto in Medio Oriente. Roy viene chiamato a Baghdad, insieme ad un team di ispettori dell’esercito, per cercare le armi di distruzione di massa che gli americani credono stoccate nel deserto iracheno.

TELEFILM/SERIE TV

Su Rai Uno dalle 21.25 Il giovane Montalbano. Un omicidio intralcia il weekend di Salvo e Livia, oltre al progetto di andare finalmente a trovare il padre di Montalbano. Intanto, una catena di omicidi di animali comincia a offuscare ogni lunedì. Su Rai Due dalle 21.20 Che Todd ci aiuti. Margaret è l’avvocato difensore di una donna accusata di aver ucciso il marito, un noto giornalista investigativo. Le prove contro di lei sembrano schiaccianti. Su Rai 4 dalle 21.29 Premio Oscar alla miglior canzone per questa commedia musicale cult con Jennifer Beals. La giovane Alex ha un sogno: diventare un grande ballerina.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.15 Scherzi a parte. Lo storico show di Canale 5 che prende di mira i personaggi famosi con scherzi irresistibili.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Report. Il 30 giugno chiude i battenti quella che è stata l’ex struttura commissariale Covid: è una data simbolica, perché segna la fine di un’era. Su Rete 4 dalle 21.30 Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti. Su Italia 1 dalle 21.16 Le Iene presentano: Inside. Alcune delle storie piu’ seguite e discusse del programma, raccontate con interviste, servizi e approfondimenti.

Guida tv di lunedì 7 agosto: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:30 – Techetechete’

21:25 – Il giovane Montalbano – Sette lunedi’

23:40 – Tg1 Sera

23:45 – A Hong Kong e’ gia’ domani

01:15 – Rai – News24

01:45 – Che tempo fa

Rai 2

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Che Todd ci aiuti 1

23:40 – Helen Dorn – Dopo la tempesta

01:20 – Bianco e nero

03:00 – Il sole negli occhi

04:25 – Rex

05:10 – Piloti

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Via dei matti n°0

20:50 – Un posto al sole

21:15 – Report Estate

23:20 – Tg3 Sera

23:25 – Meteo 3

Rai 4

18:20 – Private Eyes 2

19:05 – CSI: Vegas 1

19:50 – Criminal Minds: Beyond Borders 2

20:35 – Criminal Minds 7

21:20 – Fire Country 1

22:05 – Fire Country 1

22:50 – Skyfire

00:30 – Anica – Appuntamento al cinema

Canale 5

18:45 – THE WALL

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – THE WALL

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – SCHERZI A PARTE

Italia 1

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – TESTIMONE OCULARE

20:24 – C.S.I. MIAMI – IL CARNEFICE

21:15 – LE IENE PRESENTANO: INSIDE

00:52 – THE NUN: LA VOCAZIONE DEL MALE – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:27 – GOTHAM V – NIENTE DI SCIOCCANTE

19:22 – YOUNG SHELDON II – UN RONZIO ACUTO E ROTELLE

19:46 – YOUNG SHELDON II – UN GENIO RIVALE E SIR ISAAC NEUTRON

20:13 – THE BIG BANG THEORY II – L’ISOTOPO DI HOFSTADTER

20:36 – THE BIG BANG THEORY II – LA NORMALIZZAZIONE DI LAS VEGAS

21:04 – RISE OF THE LEGEND – LA NASCITA DELLA LEGGENDA – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 74 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:25 – FLASHDANCE – 1 PARTE

22:03 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:05 – METEO.IT

Warner TV

18:00 – Smallville 10′ Stagione Ep.18

18:50 – Smallville 10′ Stagione Ep.19

19:40 – Supernatural 8′ Stagione Ep.7

20:35 – Supernatural 8′ Stagione Ep.8

21:30 – Human Target 1′ Stagione Ep.6

22:25 – Human Target 1′ Stagione Ep.4

23:20 – Human Target 1′ Stagione Ep.5

00:15 – Nikita 3′ Stagione Ep.19

Rai Movie

19:20 – Tutti i santi giorni

21:10 – Gli ultimi giganti

22:50 – La strage del Settimo Cavalleggeri

00:45 – Tutti i soldi del mondo

03:05 – Submergence

05:00 – Havana Kyrie

Cine 34

18:30 – A CENA CON… – I DUE CARABINIERI

21:00 – MATRIMONIO ALLE BAHAMAS – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:14 – METEO.IT

22:16 – MATRIMONIO ALLE BAHAMAS – 2 PARTE

22:52 – MIA MOGLIE E’ UNA BESTIA

00:59 – CASOTTO

02:40 – PURO CASHMERE

TWENTYSEVEN

18:00 – LA CASA NELLA PRATERIA IX – IL ROMANZO DI LAURA

19:00 – SUPER CAR V – UN GORILLA A LOS ANGELES

19:58 – SUPER CAR V – KITT CONTRO KARR

21:10 – NUDI E FELICI – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – NUDI E FELICI – 2 PARTE

23:10 – UNA DONNA IN CARRIERA – 1 PARTE

Iris

19:15 – CHIPS – GUIDA SULLE DUNE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER III – SCOMMESSE CLANDESTINE

21:00 – GREEN ZONE

23:23 – UNBROKEN: PATH TO REDEMPTION

01:16 – NOTE DI CINEMA

01:21 – BOYHOOD

04:01 – CIAKNEWS

04:05 – 4 PAZZI IN LIBERTA’

TV8

19:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Val Badia

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Marche

21:30 – Gomorra – La serie Ep. 5

22:30 – Gomorra – La serie Ep. 6

23:30 – La banda della Uno Bianca Romagna rosso sangue

00:30 – La banda della Uno Bianca Caccia alla banda

01:30 – Delitti – Il caso Parolisi

02:30 – Coppie che uccidono Ep. 10

Italia 2

18:00 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE RUBBER ATTERRA AD AMAZON LILY

18:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE AVVENTURA SULL’ISOLA DELLE DONNE

19:00 – FRIENDS – LA CANZONE PICCANTE

19:25 – FRIENDS – L’ALTRA SORELLA DI RACHEL

19:55 – FRIENDS – LE BUGIE HANNO LE GAMBE CORTE

20:20 – FRIENDS – A CASA PER NATALE

20:50 – FRIENDS – BRUTTE SORPRESE

21:25 – I GRIFFIN – DARCI UN TAGLIO

La 5

18:05 – MY HOME MY DESTINY

19:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

20:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

21:10 – AMICHE DI SANGUE – 1 PARTE – 1aTV

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – AMICHE DI SANGUE – 2 PARTE – 1aTV

23:05 – LE VERITA’ NASCOSTE II – ADDIO, IRINA

NOVE

18:15 – Le ultime 24 ore – Caccia al killer 3′ Stagione Ep.2

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? 2′ Stagione Ep.6

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo 3′ Stagione Ep.56

21:25 – Si accettano miracoli

23:30 – Only Fun – Comico Show 3′ Stagione Ep.6

01:25 – Airport Security: Spagna 6′ Stagione Ep.6

01:50 – Airport Security: Spagna 6′ Stagione Ep.7

02:15 – Airport Security: Spagna 6′ Stagione Ep.8

Cielo

18:30 – Tiny House – Piccole case per vivere in grande Ep. 10

19:00 – Love It or List It – Prendere o lasciare Dwayne e Hong-An

19:45 – Affari al buio Alla ricerca di informazioni segrete…

20:15 – Affari di famiglia Guidatore provetto

20:45 – Affari di famiglia Pepsi machine!

21:15 – Destini incrociati

23:30 – Love Jessica Facciamo l’amore

00:00 – Love Jessica Asa in aria

La7

18:10 – Padre Brown

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda ESTATE

21:15 – Atlantide Files – Hiroshima 75 anni dopo

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – In Onda ESTATE (r)

01:50 – Camera con Vista

02:15 – Bell’Italia in viaggio (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Ghost Wisperer – Presenze

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Una vita difficile

23:20 – Josephine, Ange Gardien – Una guida speciale

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – Artbox

Food Network

18:20 – Fatto in casa per voi 1′ Stagione Ep.6

18:50 – Fatto in casa per voi 5′ Stagione Ep.1

19:20 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.6

19:50 – Fatto in casa per voi 5′ Stagione Ep.5

20:20 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.13

20:50 – Giusina in cucina – Seacily Edition 2′ Stagione Ep.5

21:30 – Giusina in cucina – Seacily Edition 2′ Stagione Ep.6

22:10 – Giusina in cucina – Seacily Edition 1′ Stagione Ep.1

TOP CRIME

18:28 – TGCOM24 BREAKING NEWS

18:29 – METEO.IT

18:31 – Un killer dietro le quinte – 2 PARTE

19:23 – THE CLOSER IV – SEDUZIONE LETALE

20:16 – THE CLOSER IV – LA TELECAMERA

21:10 – C.S.I. MIAMI VI – L’IMBOSCATA

22:03 – C.S.I. MIAMI VI – L’ULTIMA SCOMMESSA

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIV – IL BRANCO

GIALLO TV

19:10 – Alexandra 1′ Stagione Ep.10

21:10 – Vera 8′ Stagione Ep.2

23:10 – L’ispettore Barnaby 21′ Stagione Ep.1

01:05 – Modern Murder – Due detective a Dresda 1′ Stagione Ep.7

03:05 – Nightmare Next Door 4′ Stagione Ep.6

04:05 – Disappeared 7′ Stagione Ep.1

05:00 – The Murder Shift 2′ Stagione Ep.1

Rai Premium

19:20 – Volevo fare la rockstar

20:20 – Volevo fare la rockstar

21:20 – La marcia nuziale 5: Il mio fidanzato e’ tornato

22:50 – Il fiume della vita – Rio delle Amazzoni

00:30 – La Squadra

02:15 – Allora in onda

02:55 – Heartland 3

03:40 – Un milione di piccole cose 3

Mediaset Extra

19:15 – DISTRETTO DI POLIZIA 6 – GIORNATA AL MASSIMO/ZONA D’OMBRA

21:15 – COLORADO

00:35 – THE WALL

01:37 – TGCOM24 BREAKING NEWS

01:39 – AVANTI UN ALTRO STORY

02:34 – MELAVERDE

03:24 – I VIAGGI DEL CUORE

04:09 – MELAVERDE

HGTV – HOME GARDEN TV

18:45 – C’era una volta casa 2′ Stagione Ep.4

19:40 – C’era una volta casa 2′ Stagione Ep.5

20:35 – Barbie Dreamhouse Challenge 1′ Stagione Ep.1

22:00 – Barbie Dreamhouse Challenge – 1^TV 1′ Stagione Ep.2

22:55 – Case al mare con Christina 3′ Stagione Ep.1

23:55 – Case al mare con Christina 3′ Stagione Ep.2

00:55 – Case al mare con Christina 3′ Stagione Ep.9

01:50 – Una coppia in affari 10′ Stagione Ep.1

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:32 – In cammino

20:00 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:56 – I Magnifici Sette

22:40 – Indagine ai confini del sacro

23:02 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – La Quiero A Morir

21:00 – Split

22:00 – Cucina a Vista

22:30 – Veronica Il Volto Dell’Amore

ALMA TV

18:00 – Viaggi Straodinari

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Emozioni Dal Mondo

20:30 – L’Italia In Tour

21:00 – In Gran Forma Con Rosanna Lambertucci

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – I Piaceri Della Carne

VH1

18:15 – School of Rock

18:40 – School of Rock

19:05 – Bella e i Bulldogs

19:30 – Bella e i Bulldogs

19:55 – Bella e i Bulldogs

20:20 – True Jackson

20:45 – True Jackson

21:10 – Hunter Street

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – GET SMART

20:30 – TACKLE

21:15 – LA CASA RUSSIA

23:30 – APPUNTAMENTO AL BUIO BLIND DATE

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Diamoci Una Mano

20:30 – Cash

21:00 – Sei Centro

21:30 – Il Gioco Del Mondo

22:00 – Linea Rossa

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Puoi Cucinarlo Anche Tu

20:30 – Cash

21:00 – Borotalk

22:00 – In Cammino Sulle Creste

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

20:00 – Cash

20:30 – Puoi Cucinarlo Anche Tu

21:00 – Un Amore Di Stadio

21:30 – Motor – Cube

22:00 – Borotalk

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – I misteri di Murdoch – Sogni da oppio Stagione 9, episodio 8

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Il Rompiscatole Home edition presenta Fabrizio Casati

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:30 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:35 – Locarno 76: 24 ore al Festival del Film

La2

18:40 – Hudson & Rex – I boschi hanno gli occhi Stagione 2, episodio 5

19:25 – Guardia Costiera – C’era una volta Stagione 16, episodio 25

20:10 – Sil Punct

20:15 – Rendez-vous al parco – Parc Jura vaudois

21:05 – Gascoigne di Jane Preston

22:35 – Play Suisse

23:30 – Segni dei tempi – Quando la fede entra in carcere

23:50 – I pirati della Somalia

Rai Sport +HD

18:00 – Budapest

20:30 – Mondiali di Ciclismo

22:30 – Italia

23:30 – Tg Sport

23:40 – Tiro a Volo

00:50 – Budapest

03:20 – Mondiali di Ciclismo

05:30 – Tiro Con L’Arco

SuperTennis

18:00 – LIVE ATP 500 Amburgo

20:45 – Supertennis TG

21:00 – LIVE ATP 250 Umag

23:00 – WTA 250 Varsavia (differita)

01:00 – LIVE ATP 250 Atlanta

02:45 – Tie Book Tennis

03:00 – LIVE ATP 250 Atlanta

05:00 – WTA 250 Losanna (differita)

Euro Sport

18:10 – Ciclismo su pista Mondiali 5a g. Live

22:30 – Sport FISU World University Games Volley (Finale M) Differita

00:00 – Ciclismo Mondiali BMX Freestyle Elite M (Finale)

00:45 – Ciclismo Mondiali BMX Freestyle Elite F (Finale)

01:30 – Arrampicata sportiva Mondiale Lead M/F (Finale)

03:00 – Motociclismo Mondiale Endurance 8h Suzuka (Gara)

05:00 – Ciclismo su pista Mondiali 5a g.

SportItalia

19:00 – Calciomercato Live (diretta)

20:00 – Aspettando Calciomercato (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Sportitaliamercato

01:30 – Si Live 24

02:00 – Manchester City-Arsenal

04:30 – Si Live 24

Rai Gulp

18:05 – Vita da giungla

18:20 – Dragonero

18:45 – Tara Duncan

18:55 – Tara Duncan

19:10 – Theodosia 1

19:35 – Artu’ e gli amici della tavola rotonda

19:45 – Artu’ e gli amici della tavola rotonda

20:00 – Robin Hood

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Peppa Pig

18:35 – Peppa Pig

18:40 – Peppa Pig

18:45 – Peppa Pig

18:50 – Masha e Orso

19:00 – Masha e Orso

19:05 – Masha e Orso

Boing

18:45 – Craig

19:50 – Due amici e la roccia magica

21:10 – Il Trio Mutanda

21:50 – Capitan Tsubasa

23:00 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:00 – Sam il pompiere – nuovi episodi

18:20 – Blaze e le Megamacchine

18:45 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Meteoheroes

19:35 – Meteoheroes

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby

20:25 – Santiago Dei Mari

20:50 – Santiago Dei Mari

Frisbee

18:15 – Curioso come George 8′ Stagione Ep.3

18:40 – Curioso come George 8′ Stagione Ep.4

19:05 – Mega Game Dinsiem – E 1′ Stagione Ep.6

19:30 – Mega Game Dinsiem – E 1′ Stagione Ep.7

19:55 – Curioso come George 8′ Stagione Ep.5

20:25 – Curioso come George 8′ Stagione Ep.6

20:55 – Curioso come George 9′ Stagione Ep.1

21:20 – Curioso come George 9′ Stagione Ep.2

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.43

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.44

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.45

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.46

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.47

19:05 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.1

19:30 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.2

19:50 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.3

DeaKids

18:00 – Il Barbiere pasticciere Pan Barbiere e Baguette. 1a parte

18:05 – Il Barbiere pasticciere Pan Barbiere e Baguette. 2a parte

18:10 – A tutto reality: le origini Ep. 33

18:25 – A tutto reality: le origini Ep. 34

18:35 – A tutto reality: le origini Ep. 35

18:45 – A tutto reality: le origini Ep. 36

19:00 – Megagame Ep. 7

19:25 – Megagame Ep. 8

Super

18:10 – SpongeBob

18:30 – SpongeBob

19:00 – K.C. Agente Segreto

19:30 – K.C. Agente Segreto

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

21:15 – Danger Force

Rai 5

18:45 – Rai 5 Classic

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Madre

20:25 – Ghost Town

21:15 – Ferrante Fever

22:30 – Sciarada – Il circolo delle parole

23:30 – Jaco

01:20 – Rai News Notte

Rai Storia

18:35 – Yalta. La grande illusione

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – 14-18 Storie della Grande Guerra

19:55 – R.A.M.

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Cronache dall’Antichita’

22:15 – Riviste italiane del primo ‘900

Rai Scuola

18:00 – Un’ora sola

19:00 – Sperimentiamo!

19:30 – Le isole scozzesi

20:15 – Nuovi territori selvaggi d’Europa

21:00 – Progetto Scienza 2022

22:00 – Contenitore Doc Divulgativi

22:30 – Ordine e Disordine

23:30 – Vita da Ricercatore

Motor Trend Italia

18:20 – Affari a quattro ruote 11′ Stagione Ep.8

19:20 – Fast N’ Loud 6′ Stagione Ep.16

20:20 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.9

21:20 – Affari a quattro ruote 7′ Stagione Ep.1

22:15 – Mezzi speciali – Forgiati su misura – 1^TV 2′ Stagione Ep.4

23:15 – Mezzi speciali – Forgiati su misura 2′ Stagione Ep.3

00:15 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.9

01:15 – Fast N’ Loud 6′ Stagione Ep.15

DMAX

19:30 – Nudi e crudi 5′ Stagione Ep.3

21:25 – Life Below Zero – 1^TV 8′ Stagione Ep.17

22:20 – Life Below Zero – 1^TV 8′ Stagione Ep.18

23:15 – WWE Raw – 1^TV Ep. 5

01:15 – Cacciatori di fantasmi 12′ Stagione Ep.1

02:10 – Cacciatori di fantasmi 11′ Stagione Ep.13

03:00 – Cacciatori di fantasmi 10′ Stagione Ep.1

03:50 – Ufo: i testimoni 1′ Stagione Ep.3

Focus TV

18:00 – C’ERA UNA VOLTA IL FUTURO I – TRASLOCHI DA RECORD

19:00 – CENOTE: MERAVIGLIE SUBACQUEE

20:00 – DALL’ALBA AL TRAMONTO I – UNA CALDA GIORNATA NEL NUOVO MONDO

21:05 – I GRANDI MITI DELL’UMANITA’ MISTERI E RIVELAZIONI IL TESORO DEI NIBELUNGHI

22:00 – I GRANDI MITI DELL’UMANITA’ MISTERI E RIVELAZIONI IL MISTERO DELLA TOMBA DI ATTILA

23:00 – GLI ANIMALI PIU’ PERICOLOSI II – PREDATORI A SANGUE FREDDO

00:00 – YOSEMITE

01:00 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XXII – LA CADUTA DELL’AEREO INVISIBILE

RealTime

18:40 – Abito da sposa cercasi Come vestire una donna

19:30 – Casa a prima vista Ep. 25

20:30 – Casa a prima vista Ep. 26

21:30 – Vite al limite Julian

23:30 – Vite al limite Bianca

01:30 – Vite al limite La storia di Michael

03:25 – Vite al limite La storia di Tanisha

05:10 – Vite al limite La storia di Gideon

Discovery Channel

18:00 – Una famiglia fuori dal mondo Nuove provviste

19:00 – Una famiglia fuori dal mondo Bufali

20:00 – Una famiglia fuori dal mondo Viveri

21:00 – Declassified: i segreti del governo Inseguendo i mutaforma

21:55 – Città infestate Gettysburg

22:50 – Città infestate Bisbee

23:45 – Chi cerca trova Le Cotswolds

00:40 – Chi cerca trova Ep. 3

Sky Uno

18:45 – MasterChef Italia Ep. 4

20:05 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Estate Lago Maggiore

21:15 – Name That Tune – Indovina la canzone Ep. 4

23:30 – Un sogno in affitto Napoli

00:30 – Un sogno in affitto Val Gardena

01:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Estate Lago Maggiore

02:30 – Quelle brave ragazze Ep. 6

03:40 – MasterChef Italia Ep. 4

Sky Cinema 1

18:50 – Transformers

21:15 – What’s Love?

23:10 – The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo

01:10 – Poli opposti

02:45 – Sabotage

04:35 – 2012

SKY Cinema Family

19:25 – Hopper e il tempio perduto

21:00 – Maestro dell’anno

22:55 – The Portable Door

00:55 – 100X100Cinema

01:15 – The Karate Kid – Per vincere domani

03:20 – Oceani

04:45 – Un lupo per amico

Sky Cinema Romance

18:30 – Partnerperfetto.com

20:10 – Madame

21:45 – What’s Love?

23:40 – Due cuori e una provetta

01:25 – Tutti i santi giorni

03:10 – Sposa in rosso

05:10 – L’isola delle coppie

Sky Cinema Collection

19:30 – I delitti del BarLume – La battaglia navale

21:15 – I delitti del BarLume – Il battesimo di Ampelio

23:00 – I delitti del BarLume – Hasta pronto Viviani

00:50 – I delitti del Barlume – Speciale 10 anni

01:20 – I delitti del BarLume-Il re dei giochi

02:45 – I delitti del BarLume-La carta più alta

04:05 – I delitti del BarLume – La tombola dei troiai

05:45 – I delitti del Barlume – Speciale 10 anni

Sky Cinema Action

18:45 – Sotto assedio – White House Down

21:00 – Chaos

22:50 – Segnali dal futuro

00:55 – Le avventure di Errol Flynn

02:35 – Brooklyn’s Finest

04:45 – Batman & Robin

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV