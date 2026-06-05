Radio2, a Cosenza il concerto “Il cielo è sempre più blu”

COSENZA – Musica, bilanci di fine stagione e nuove prospettive. Rai Radio2 apre le porte ai compagni di un’intera stagione, ai giornalisti dello spettacolo di giornali, agenzie e web per festeggiare tutti insieme la fine del ciclo invernale e per lanciare gli appuntamenti della nuova stagione estiva. A partire da un grandissimo appuntamento, a Cosenza, il 12 giugno, il concerto organizzato nell’ambito della convenzione tra la Regione Calabria e Rai Com.

A un anno circa dall’ingresso del direttore Giovanni Alibrandi in via Asiago è possibile disegnare un primo bilancio del lavoro portato avanti con l’obiettivo di “innovare, crescere e consolidare l’identità di Rai Radio 2”. Il AQH (il quarto d’ora medio), il dato che misura la fedeltà reale dei nostri ascoltatori, è passato dai 224.000 del trimestre precedente ai 232.000 attuali. Una crescita del 3,6%.

E’ stato annunciato anche, alla presenza del presidente della Calabria, Roberto Occhiuto un concerto il 12 giugno a Cosenza: “Radio2Live, il cielo è sempre più blu”, in piazza XV Marzo (e la sua messa in onda, in Tv su Rai 2 e in radio in simulcast su Rai Radio2, il 20 luglio), il primo concerto “di” Radio2, realizzato nell’ambito della convenzione tra la Regione Calabria e Rai Com. A condurlo Ema Stockholma e Gino Castaldo. Tanti gli artisti che hanno dato la loro adesione, tra gli altri: Bambole di Pezza, Michele Bravi, Vibrazioni, Noemi, Francamente, Santamarea, Aiello, Fabrizio Moro, Alessandro Gaetano nipote di Rino, presente alla conferenza stampa.

Super ospiti Serena Autieri e Gabry Ponte. Verrà ricordato anche Rino Gaetano a 45 anni dalla scomparsa. Gli artisti saranno tutti accompagnati dalla Radio2 Social Band, più vero e più autentico, proprio come il cantautore al quale è dedicato: quel Rino Gaetano che ci lasciava 45 anni fa ma che in realtà non è mai andato via. Ma il concerto a Cosenza apre soltanto la lunga estate di Rai Radio2 che è nuovamente la Radio Ufficiale del Vasco Rossi Tour 2026 che ha preso ufficialmente il via il 5 giugno da Ferrara.

Inoltre è Radio Ufficiale del Festival Rock in Roma (17 concerti tra Ippodromo delle Capannelle e Auditorium della Musica) e sarà a Pompei come Media Partner per i Concerti di Beats of Pompei, la terza stagione di concerti estivi in uno spazio iconico di straordinario valore storico: l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, conosciuto in tutto il mondo, dove si sono esibiti i Pink Floyd nel 1971.