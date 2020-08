Il rapper genovese “Vaz Tè” al disco d’esordio con “VT2M”

Da venerdì 4 settembre sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming “V2TM” (Dogozilla Empire/Sony Music), il disco d’esordio del rapper genovese Vaz Tè con la straordinaria partecipazione di Tedua, Izi, Drefgold, Bresh, Sav12, Peppe Soks. Ecco la tracklist del disco:

Giotto Big Dog feat. Drefgold & Bresh Wsp Skillato Mowgli & Tarzan feat. Tedua Dos Santos Beckham feat. Sav12 Benedetta feat. Izi Risky Road feat. Peppe Soks S4TW

Il disco vede un produttore diverso per ogni brano: Roofio (Giotto), Chris Nolan (Big Dog), Evangelisti (Dos Santos), Chris Nolan (Mowgli & Tarzan), Evangelisti (Wsp), Don Joe (Beckham), Don Joe & David Ice (Benedetta), Janaz (Risky Road) e Closelisten (S4TW).

L’immaginario del rapper genovese è molto legato al drill, sottogenere della trap nato a Chicago, in cui l’immaginario è legato alla street life e all’atmosfera urbana contaminata da quella del mare. Lo testimonia il suo primo singolo su Youtube “Live and Die in Palmaro” (remix di “Live and Die in Chicago”). Altra grande ispirazione viene dal mondo del calcio, con citazioni sparse in quasi ogni brano, a partire dal proprio nome d’arte in onore dell’attaccante portoghese – ex West Ham – Ricardo Vaz Tè.

CHI Ê VAZ TÈ

Classe’92, Vaz Tè è cresciuto nella periferia Ovest di Genova, tra Prà e Palmaro. Membro della crew genovese WildBandana, la cui rosa vanta, oltre al suo, la presenza di nomi del calibro di Tedua, Izi, Guesan e Ill Rave. Nel 2013 pubblica il suo primo mixtape “Singapore”, impressionando per le sue spiccate doti tecniche, abbinate a contenuti di spessore. Nel progetto, tra gli altri, spicca la collaborazione con Tedua (allora Duate), con il quale farà il joint album “Medaglia D’Oro”, prodotto da Zero Vicious, che rappresenta un culto nel panorama rap genovese. Su tutte le tracce, il brano più iconico è “Intro (John Wayne)”, che rende note le abilità dei due rapper di ponente in tutta la Liguria, trovando anche i primi consensi oltre regione. Nel 2015 Vaz Tè pubblica il singolo “Live and Die in Palmaro”, seguito dai due freestyle “Chicken Point” e “Crisi Dinastica”. Nel 2017 WildBandana è ormai un nome noto in Italia e in questo periodo molti genovesi (sia rapper che videomaker), tra cui Vaz Tè, si traferiscono a Milano dove la scena sembra offrire più opportunità. In questo contesto nasce il progetto interamente registrato a Milano con Bresh, Disme, Ill Rave, Nader Shah e Tedua: “Amici Miei Mixtape”. La consacrazione definitiva di Vaz Tè e della crew WildBandana arriverà con l’album di Izi “Pizzicato” con l’omonima traccia “Wild Bandana”, che diventerà singolo di platino. Dopo altri singoli come “È Finita”, “Glory Boy”, “Questo No feat Bresh”, e altri featuring, nel 2019 arriva il momento del primo progetto in major, pubblicato da Dogozilla Empire e Sony, “Waiting Room EP”, progetto che precede l’uscita del suo disco d’esordio.