Sal Da Vinci, aggiunte nuove date per i suoi due tour

NAPOLI – La Sal Da Vinci mania non si arresta: dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026 e in attesa di vederlo rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest con la sua “Per sempre sì”, Sal Da Vinci annuncia nuove date in Abruzzo, Campania, Marche, Puglia e Sardegna da aggiungere alla sua fittissima stagione dal vivo.

Si inaugura la tourneé estiva – organizzata da Vivo Concerti – con la nuova data a Benevento @ BTC Music Festival il 15 luglio e si aggiungono al calendario: il 5 agosto a Golfo Aranci (SS) @ Golfo Aranci Mon Amour; il 10 agosto a Santa Maria di Castellabate (SA) @ Villa Matarazzo; il 13 agosto a San Nicola Arcella (CS) @ Arcella Open Air; il 15 agosto a Lucera (FG) @ Lucera Music Lights Festival. Il tour estivo culminerà con due grandi concerti evento il 25 e 26 settembre 2026 all’Arena Flegrea di Napoli, prima dell’avvio del tour nei teatri.

Si aggiunge una tappa anche per il tour nei teatri – prodotto da Vivo Concerti: il 9 novembre Sal Da Vinci arriverà ad Ancona @ Teatro delle Muse, dove chiuderà il cerchio di un percorso musicale dal vivo lungo 31 imperdibili concerti. La prevendita dei biglietti partirà in esclusiva per Ticketone per 5 giorni da oggi, lunedì 30 marzo dalle ore 15.00, mentre la vendita generale su tutti i circuiti online e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di sabato 4 aprile 2026.

Il tour offrirà al pubblico uno spettacolo pensato per valorizzare pienamente la dimensione live di Sal Da Vinci: un racconto musicale che intreccia i brani più amati della sua carriera con le canzoni che stanno segnando questo nuovo capitolo artistico. Uno show capace di restituire tutta la forza emotiva e interpretativa che da sempre caratterizza la sua presenza scenica.

Nel frattempo, Per Sempre Sì continua a crescere anche fuori dai confini nazionali. La canzone sta trovando spazio oltre l’Italia attraverso video e reinterpretazioni che raccontano un affetto spontaneo che va oltre la lingua. Negli ultimi giorni la canzone ha raggiunto anche il Giappone, dando vita a contenuti e versioni inaspettate, fino a traduzioni in latino. Un passaparola spontaneo che presto vedremo sul palco dell’Eurovision Song Contest a Vienna.

A raccontarlo sono anche i numeri. Il video ufficiale di Per Sempre Sì ha già superato i 15 milioni di visualizzazioni su YouTube, mentre Rossetto e Caffè continua a crescere, superando i 126 milioni e confermandosi come uno dei brani più riconoscibili e condivisi del suo repertorio recente. Un successo che si riflette anche sulle piattaforme: complessivamente le sue canzoni registrano centinaia di milioni di streaming, numeri che testimoniano una popolarità solida e trasversale.

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

CALENDARIO AGGIORNATO

TOUR ESTIVO 2026

Mercoledì 15 luglio 2026 | Benevento, BTC Music Festival (Piazza Cardinal Pacca) NUOVA DATA

Sabato 18 luglio 2026 | Cattolica (RN), Arena della Regina

Martedì 21 luglio 2026 |Cervere (CN), Anima Festival (Anfiteatro dell’Anima)

Lunedì 27 luglio 2026 | Este (PD), Este Music Festival

Giovedì 30 luglio 2026 | Agrigento, Festival Il Mito (Live Arena)

Sabato 1 agosto 2026 | Francavilla al Mare (CH), Piazza Sant’Alfonso

Mercoledì 5 agosto 2026 | Golfo Aranci (SS), Golfo Aranci Mon Amour (gratuito) NUOVA DATA

Venerdì 7 agosto 2026 | Giovinazzo (BA), Levante Arena

Sabato 8 agosto 2026 | San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi

Lunedì 10 agosto 2026 | Santa Maria di Castellabate (SA), Villa Matarazzo NUOVA DATA

Mercoledì 12 agosto 2026 | Cirò Marina (KR), KrimiSound Festival (Arena Saracena)

Giovedì 13 agosto 2026 | San Nicola Arcella (CS), Arcella Open Air NUOVA DATA

Sabato 15 agosto 2026 | Lucera (FG), Lucera Music Lights Festival (gratuito) NUOVA DATA

Martedì 18 agosto 2026 | Sabaudia (LT), Arena del Mare BCC Roma

Giovedì 20 agosto 2026 | Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli

Giovedì 3 settembre 2026 |Roma, Roma Summer Fest (Cavea – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone)

Venerdì 25 settembre 2026 | Napoli, Arena Flegrea

Sabato 26 settembre 2026 | Napoli, Arena Flegrea

TEATRI 2026

Mercoledì 7 ottobre 2026 | San Marino, Teatro Nuova Dogana

Venerdì 9 ottobre 2026 | Roma, Auditorium Conciliazione

Lunedì 12 ottobre 2026 | Brescia, Teatro Clerici

Mercoledì 14 ottobre 2026 | Torino, Teatro Colosseo

Venerdì 16 ottobre 2026 | Padova, Gran Teatro Geox

Domenica 18 ottobre 2026 | Bologna, Europauditorium

Martedì 20 ottobre 2026 | Milano, Teatro Arcimboldi

Venerdì 23 ottobre 2026 | Bitritto (BA), Palatour

Martedì 3 novembre 2026 | Firenze, Teatro Verdi

Giovedì 5 novembre 2026 | Catania, Teatro Metropolitan

Sabato 7 novembre 2026 | Avellino, Teatro Gesualdo

Lunedì 9 novembre 2026 | Ancona, Teatro delle Muse NUOVA DATA