Salute della pelle e dell’ambiente, da Rilastil nuova linea di fotoprotezione

MILANO – In occasione dei 50 anni di Rilastil, i Laboratori di Ricerca dell’Istituto Ganassini riformulano l’intera linea di fotoprotezione Sun System per continuare a offrire il massimo dell’efficacia e della sicurezza dermatologica, minimizzando il più possibile l’impatto sul nostro pianeta. Nei laboratori Ganassini da sempre la scienza incontra la cosmetica per dare vita a formulazioni efficaci e sensoriali che rispondono alle più diverse esigenze dermatologiche della pelle.

Rilastil, primo brand italiano in farmacia specializzato nella fotoprotezione*, invita tutti a stare #alsoleresposnsabilmente per proteggere la pelle di grandi e bambini dai raggi solari, rispettando gli oceani e la biodiversità marina.

In occasione del lancio delle nuove formulazioni solari Sun System, Rilastil ritorna a ribadire il concetto della fotoprotezione responsabile: un impegno che il brand porta avanti sia in ambito dermatologico, con i nuovi solari da usare tutto l’anno formulati per pelli intollernati e allergiche, per la prevenzione del danno attinico o patologie cutanee non tumorali, alterazioni pigmentarie e vascolari, cicatrici e pelli a tendenza acneica; sia nei confronti della sostenibilità ambientale. Gli oceani e la pelle sono entrambi vitali per il nostro benessere e per quello del pianeta in cui viviamo: come l’oceano ricopre il 70% del Pianeta, così la pelle è l’organo più esteso del corpo umano. Rilastil si impegna a rispettare entrambi, grazie a formulazioni che proteggono al meglio la pelle dai raggi solari preservando l’ambiente marino.

La nuova linea di fotoprotezione dermatologica Rilastil Sun System, offre soluzioni dedicate a chi ricerca la sinergia tra protezione efficace, gradevolezza cosmetica e ingredienti attivi con formulazioni dermocosmetiche sicure ed efficaci, texture innovative, filtri solari di ultima generazione e ingredienti specifici ad azione antiossidante, idratatante ed elasticizzante. La linea Sun System è dermatologicamente testata, testata su Nickel, Cobalto, Cromo, Palladio e Mercurio, i principali metalli causa di reazioni di sensibilizzazione della cute ed è adatta per tutta la famiglia.

Per Rilastil, essere Responsabili significa impegnarsi per migliorare il nostro impatto sul pianeta, consapevoli che ogni innovazione, dal packaging alla formula, può fare la differenza. La nuova linea offre formulazioni rispettose dell’ambiente marino, senza siliconi, filtri idrosolubili e EDTA. Anche i packaging utilizzati sono reliazzati, quando disponibile, in materiale riciclabile e con basso impatto ambientale.

Le iniziative per per la salute delle pelle

Continua anche per il 2022 il sostegno a Fondazione ANT. A partire dal mese di maggio Rilastil offrirà visite gratuite di diagnosi precoce del Melanoma in collaborazione con la Fondazione. Il tour della Prevenzione toccherà cinque città dislocate su tutto il territorio italiano. A bordo dell’Ambulatorio mobile – Bus della prevenzione ANT- i professionisti della Fondazione offriranno, con l’ausilio della dermatoscopia (metodica non invasiva che permette di esaminare le caratteristiche dell’epidermide non apprezzabili alla semplice ispezione a occhio nudo), controlli dermatologici gratuiti mirati alla diagnosi tempestiva di lesioni sospette o neoplastiche.

Le iniziative per per l’ambiente

Anche per l’estate 2022 Rilastil sostiene Marevivo per contribuire alla salute del Pianeta e a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi di sostenibilità e inquinamento delle spiagge. Sono tre le spiagge in cui Rilastil sarà a fianco dei volantari che si attiveranno per il progetto “Adotta una spiaggia”, la Campagna nazionale di Marevivo attraverso la quale è possibile sostenere l’Associazione nelle attività di pulizia, osservazione e valorizzazione di decine di spiagge in tutta Italia, per ricordare a tutti quanto la cura di questo ambiente così fragile e prezioso sia una responsabilità collettiva.

ISTITUTO GANASSINI: ECCELLENZA, INNOVAZIONE, SICUREZZA E PROTEZIONE DELLA PELLE

Da più di 80 anni questa è la filosofia che guida la crescita di Istituto Ganassini, gruppo dermocosmetico italiano fondato nel 1935 dal Professor Domenico Ganassini. Oggi i metodi e il rigore di allora vengono applicati alla formulazione di prodotti cosmetici e di igiene personale, sviluppati in stretta collaborazione con dermatologi, pediatri e ginecologi. Istituto Ganassini è un’azienda leader nel settore che, insieme alle sue consociate italiane ed estere, è presente in 89 Paesi. Parte integrante della storia e del presente è l’impegno costante nella ricerca avanzata: uno staff di esperti ricercatori realizza prodotti dove unicità ed efficacia delle formule si sposano a tollerabilità e gradevolezza. Da ottobre 2021 Istituto Ganassini è diventato Società Benefit.

SCHEDE DEI PRODOTTI

NOVITA’ 2022 Fotoprotezione per per pelli miste e grasse

Rilastil Sun System Water Touch Matt SPF 50+ (50ml)

Emulsione leggera viso con Azeloglicina® ad azione seboregolatrice e polveri matt opacizzanti. Previene l’insorgenza di scottature, macchie ed eritemi solari.

Per pelli sensibili miste e grasse

Azione seboregolatrice e opacizzante

Indicato per prevenire le imperfezioni

Con Azeloglicina ad azione seboregolatrice e polveri ad azione soft-focus e matt, contrasta la lucidità della pelle anche sotto la luce del sole. Ad azione antiossidante*, previene l’insorgenza di scottature, macchie ed eritemi solari, mantenendo la pelle idratata per 8 ore. Senza oli aggiunti. A rapido assorbimento. Texture cremosa. Antieritema solare. Non brucia gli occhi. Resistente all’acqua. Con Pro Dna Complex®, che protegge il DNA cellulare dal danno ossidativo dei raggi UV*.

*Test in vitro

Senza:

Siliconi

Alcool

Coloranti e derivati del grano

MODO D’USO: applicare con un leggero massaggio mezz’ora prima dell’esposizione solare e ogni 2 ore o più spesso in caso di bagni frequenti o intensa sudorazione

Prezzo consigliato al pubblico Euro: 22,90

NOVITA’ 2022 Fotoprotezione per pelli normali e miste

Rilastil Sun System Water Touch Fluido SPF 50+ (50ml)

Fluido solare idratante dalla formula innovativa ad azione soft-focus e matt. Formulato per ridurre il rischio di irritazione agli occhi. Previene l’insorgenza di scottature, macchie ed eritemi solari. Tecnologia esclusiva: Pro Dna Complex®.

Per pelli sensibili normali e miste

Azione antiossidante,* soft-focus e matt

8 ore di idratazione

*Test in vitro

Evita l’effetto pelle lucida sotto il sole, donando uno skin feel setoso alla pelle. Previene l’insorgenza di scottature, macchie ed eritemi solari, mantenendo la pelle idratata per 8 ore. Texture ultraleggera e dall’assorbimento istantaneo. Antieritema solare (SPF50+). Non brucia gli occhi. A rapido assorbimento. Resistente all’acqua. Con Pro Dna Complex®, che protegge il DNA cellulare dal danno ossidativo dei raggi UV*.

(*Test in vitro)

Senza:

Siliconi

Alcool

Coloranti e derivati del grano

MODO D’USO: agitare prima dell’uso e applicare con un leggero massaggio mezz’ora prima dell’esposizione solare e ogni 2 ore o più spesso in caso di bagni frequenti o intensa sudorazione

Prezzo consigliato al pubblico Euro: 22,90

NOVITA’ 2022 Fotoprotezione per chi desidera uniformare l’incarnato

Rilastil Sun System Water Touch Color SPF 50+ (50ml)

Emulsione fluida viso dalla nuance universale, si assorbe rapidamente e uniforma l’incarnato. Previene l’insorgenza di scottature, macchie ed eritemi solari.

Per tutti i tipi di pelle: sensibili, normali e miste

Azione antiossidante*, con specifici pigmenti accende il tono dell’incarnato

8 ore di idratazione

*test in vitro

Fluido idratante colorato dalla texture ultraleggera e dall’assorbimento istantaneo. Previene l’insorgenza di scottature, macchie ed eritemi solari, mantenendo la pelle idratata per 8 ore. Ad azione soft-focus e matt, evita l’effetto pelle lucida sotto il sole, donando uno skin feel setoso alla pelle. Antieritema solare. Non brucia gli occhi. Resistente all’acqua. Con Pro Dna Complex®, che protegge il DNA cellulare dal danno ossidativo dei raggi UV*

*Test in vitro

Senza

Siliconi

Alcool

Derivati del grano

MODO D’USO: applicare con un leggero massaggio mezz’ora prima dell’esposizione solare e ogni 2 ore o più spesso in caso di bagni frequenti o intensa sudorazione

Prezzo consigliato al pubblico Euro: 22,90

NOVITA’ 2022 Fotoprotezione per pelli normali e miste

Rilastil Water Touch Sun System Fluido SPF 30 (50ml)

Fluido solare idratante dalla formula innovativa senza emulsionanti ad azione soft-focus e matt. Formulato per ridurre il rischio di irritazione agli occhi. Previene l’insorgenza di scottature, macchie ed eritemi solari. Tecnologia esclusiva: Pro Dna Complex®.

Per pelli sensibili normali e miste

Azione antiossidante,* soft-focus e matt.

8 ore di idratazione

*Test in vitro

Evita l’effetto pelle lucida sotto il sole, donando uno skin feel setoso alla pelle. Previene l’insorgenza di scottature, macchie ed eritemi solari, mantenendo la pelle idratata per 8 ore. Texture ultraleggera e dall’assorbimento istantaneo. Antieritema solare (SPF30+). Non brucia gli occhi. A rapido assorbimento. Resistente all’acqua. Con Pro Dna Complex®, che protegge il DNA cellulare dal danno ossidativo dei raggi UV*.

*Test in vitro

Senza:

Siliconi

Alcool

Coloranti e derivati del grano

MODO D’USO: agitare prima dell’uso e applicare con un leggero massaggio mezz’ora prima dell’esposizione solare e ogni 2 ore o più spesso in caso di bagni frequenti o intensa sudorazione.

Prezzo consigliato al pubblico Euro: 22,90

NOVITA’ 2022 per il doposole

Rilastil Gel Doposole Rigenerante Lenitivo (200ml)

Gel doposole rigenerante. Lenisce intensamente la pelle dopo l’esposizione solare restituendo la sua naturale morbidezza. Dona sollievo immediato conferendo una piacevole sensazione di freschezza. Con Pantenolo, Acido ialuronico e Allantoina dall’azione idratante.

Per pelli sensibili, aggredite dal sole

Adatto sia su viso che su corpo

Azione rigenerante e lenitiva

Dona rapido sollievo, facilmente assorbibile

Doposole viso e corpo rigenerante e lenitivo in gel trasparente e facilmente assorbibile. Dona rapido sollievo alla pelle irritata dal sole, la idrata e ne favorisce la rigenerazione.

Con Pro Dna Complex®, che protegge il DNA cellulare dal danno ossidativo dei raggi UV*.

*Test in vitro

Senza

Coloranti e derivati del grano

MODO D’USO: dopo l’esposizione solare, distribuire uniformemente il prodotto su tutte le parti interessate, massaggiando delicatamente per favorirne l’assorbimento.

Prezzo consigliato al pubblico Euro: 18,90

NOVITA’ Fotoprotezione specifica per pelli allergiche o intolleranti

Rilastil Sun System Allergy 100 SPF UVA 43,9 UVB 114,2 (Confezione da 50 ml)

Formula essenziale a base di Niacinamide specifica per soggetti allergici, con pelle reattiva e intollerante al sole. Protezione ad ampio spettro dai raggi UVB UVA. Previene l’insorgenza di scottature, allergie ed eritemi solari restituendo idratazione e comfort alla pelle.

Per pelli intolleranti e allergiche

Azione antiossidante*, previene l’insorgenza di scottature, allergie ed eritemi solari

Ipoallergenico

Senza:

profumo

Formula essenziale

*test in vitro

Proprietà

Protezione ad ampio spettro dai raggi UVB UVA. Filtri solari SPF UVB 114 -UVA 43. Previene l’insorgenza di scottature, allergie ed eritemi solari restituendo idratazione e comfort alla pelle. Formulato per ridurre il rischio di bruciore agli occhi. Senza profumo, senza alcool.

Texture leggera e di rapido assorbimento. Resistente all’acqua.

Senza:

Siliconi

Nano particelle

Filtri idrosolubili ed edta

Coloranti e derivati del grano

0% profumo

Modo d’uso: agitare prima dell’uso e applicare con un leggero massaggio mezz’ora prima dell’esposizione solare

Prezzo consigliato al pubblico Euro: 26,90

Fotoprotezione specifica per patologie cutanee, alterazioni pigmentarie e cicatrici

Rilastil Sun System Ultra Protector 100 SPF UVA 43,9 UVB 114,2 (75 ml)

Emulsione idratante e protettiva indicata per proteggere anche in caso di patologie cutanee, alterazioni pigmentarie, cicatrici. Senza profumo. La texture ultraleggera si assorbe rapidamente, garantendo un ottimale comfort cutaneo.

Per patologie cutanee, cicatrici e alterazioni pigmentarie.

Azione antiossidante*

Ipoallergenico

Contiene Pro DNA complex, Sodio ialuronato e vitamina

*test in vitro

PROPRIETA’:

Protezione ad ampio spettro dai raggi UVB UVA. Filtri solari SPF: UVB 114 -UVA 43. La texture ultraleggera si assorbe rapidamente, garantendo un ottimale comfort cutaneo. Non brucia gli occhi. Resistente all’acqua. Con Pro Dna Complex®, che protegge il DNA cellulare dal danno ossidativo dei raggi UV*.

*Test in vitro

Senza:

Siliconi

Nano particelle

Filtri idrosolubili ed edta

Coloranti e derivati del grano

0% profumo

Modo d’uso: agitare prima dell’uso e applicare con un leggero massaggio mezz’ora prima dell’esposizione solare

Prezzo consigliato al pubblico Euro: 29,90

Fotoprotezione specifica per danno attinico, lesioni AK, NMSC

Rilastil Sun System AK Repair 100 SPF UVA 53 UVB 131 (50 ml)

Emulsione fluida indicata per l’idratazione e per la protezione della cute esposta a rischi determinati da fattori ambientali (inquinamento e anche in presenza di danno attinico). Adatta anche alle pelli più sensibili e delicate, predisposte ad eritemi e alla formazione di macchie cutanee.

Per pelli sensibili, soggette ad eritemi e macchie cutanee

Azione anti-inquinamento*

Idrata e protegge la cute

Con 5% niacinamide, DNA repair complex, epigallocatechina gallato, vitamina E, sodio ialuronato e sodio alginato

Senza:

profumo

*Test in vitro

*Test in vitro Non comedogenico

Senza

Coloranti e derivati del grano

0% profumo

Modo d’uso: Agitare il flacone e applicare sulle aree da trattare in modo uniforme con un leggero massaggio fino a completo assorbimento. Riapplicare frequentemente in caso di intensa sudorazione e dopo essersi bagnati e asciugati.

Prezzo consigliato al pubblico Euro: 29,90

Fotoprotezione specifica per i problemi di acne (ESIGENZE DERMATOLOGICHE)

Rilastil Sun System Acnestil crema (40ml)

Crema protettiva viso sebonormalizzante ad azione antiossidante*. Protezione ad ampio spettro UVA e UVB. Previene l’insorgenza di scottature, macchie ed eritemi solari. Formulata per ridurre il rischio di bruciore agli occhi.

*Test in vitro

Per pelli sensibili a tendenza acneica

Azione sebonormalizzante, e opacizzante

Antieritema solare

Con Niacinamide e Azeloglicina

Ha una funzione opacizzante e contrasta l’eccesso di sebo. Svolge un’azione antiossidante* e protegge la pelle dai raggi UVB e UVA. Antieritema solare. Non brucia gli occhi. Resistente all’acqua. Con Pro Dna Complex®, che protegge il DNA cellulare dal danno ossidativo dei raggi UV*.

*Test in vitro

Senza:

Coloranti e alcool

Nano particelle

Filtri idrosolubili ed edta

Derivati del grano

MODO D’USO: applicare con un leggero massaggio mezz’ora prima dell’esposizione solare e ogni 2 ore o più spesso in caso di bagni frequenti o intensa sudorazione

Prezzo consigliato al pubblico Euro: 26,90

Fotoprotezione specifica per problemi di iperpigmentazione (ESIGENZE DERMATOLOGICHE)

Rilastil Sun System Age Repair Crema Protettiva Antirughe SPF 50+ (40ml)

Crema solare viso a rapido assorbimento con Agerepair Complex in grado di prevenire e contrastare il fotoinvecchiamento, la rugosità e la perdita di tono, mantenendo la pelle sana ed elastica. Previene l’insorgenza di scottature, macchie ed eritemi solari.

Per pelli sensibile, soggette a fotoinvecchiamento

Azione antiaging, elasticizzante e antiossidante*

Antieritema solare

Con Postbiotico e Acido Ialuronico

*test in vitro

Protegge la pelle dai danni indotti da raggi raggi solari UV, luce blu e infrarossi*, contrastando il fotoinvecchiamento e lasciandola morbida e liscia. Antieritema solare. Non brucia gli occhi Resistente all’acqua. Con Pro Dna Complex®, che protegge il DNA cellulare dal danno ossidativo dei raggi UV*.

*Test in vitro

Senza:

Siliconi

Nano particelle

Filtri idrosolubili ed edta

Derivati del grano

Alcool e coloranti

MODO D’USO: applicare con un leggero massaggio) mezz’ora prima dell’esposizione solare e ogni 2 ore o più spesso in caso di bagni frequenti o intensa sudorazione

Prezzo consigliato al pubblico Euro: 26,90

Fotoprotezione specifica peri problemi di iperpigmentazione

Rilastil Sun System D-Clar SPF 50+ (75ml)

Crema fotoprotettiva dalla texture vellutata specificatamente formulata con Claritech Complex, in grado di prevenire e contrastare la formazione di macchie brune. La nuance tonalizzata permette di mimetizzare le iperpigmentazioni per un colorito omogeneo e uniforme. Disponibile in due tonalità.

Per pelli sensibili soggette a iperpigmentazioni

Con clari-tech complex: azione depigmentante

Con pigmenti uniformanti

Clari-tech Complex ad azione depigmentante. Pigmenti ad azione uniformante. Protegge la pelle dai raggi UV e dalla luce blu*. Resistente all’acqua. Con Pro Dna Complex®, che protegge il DNA cellulare dal danno ossidativo dei raggi UV*.

*Test in vitro

Senza:

Siliconi

Nano particelle

Filtri idrosolubili ed edta

Alcool e derivati del grano

MODO D’USO: applicare 30 minuti prima di esporsi al sole su pelle accuratamente detersa. Durante l’esposizione al sole applicare il prodotto ogni 2 ore.

Prezzo consigliato al pubblico Euro: 29,90