San Valentino 2020 alla conquista del tempo romantico perduto

Rituali di wellness, terme, corsi di cucina stellata, piste da sci, cene a lume di candela. I luoghi da sogno per la festa degli innamorati

Quanto conta trascorrere del tempo (vero) insieme? Senza orologio, né promemoria sullo smartphone, senza dover correre da una parte all’altra. Conta tantissimo. San Valentino diventa per questo la buona occasione per fare le valigie, salutare amici e parenti, e partire per una memorabile esperienza romantica solo per due. Alla conquista del tempo perduto.

La cena a lume di 87 candele nel primo Love Restaurant d’Italia

Il tempo si ferma e torna alle raffinate atmosfere della Bella Epoque, in una dimensione intima, illuminata solo dalle candele. È il San Valentino più romantico che c’è e si celebra ogni sabato del mese di febbraio 2020 a Al Borducan Romantic Hotel & Restaurant, sul Sacro Monte di Varese, un luogo riservato alle coppie che vogliono provare i brividi del primo appuntamento. Il ristorante accoglie gli innamorati con solo 8 tavoli illuminati da 87 candele, mentre un pianista suona dolcemente pezzi jazz, swing e dixie. Si comincia con l’aperitivo a base di caviale e Champagne, per proseguire con piatti di alta cucina a base di crostacei, il cibo dell’amore per eccellenza, e si pernotta nella camera Superior, per poi assaporare il giorno successivo la colazione nella sala romantica con vista sul paesaggio che si apre incantevole sui laghi, il Massiccio del Campo dei Fiori e gli Appennini. Un’esperienza per 2 di San Valentino nei sabati 1, 8, 22 e 29 febbraio 2020, l’offerta romantica comprende una notte in camera matrimoniale, l’aperitivo in camera con Champagne e caviale, la cena a lume di 87 candele in edizione speciale di San Valentino, la colazione con vista, con prezzo a partire da 360 euro a coppia. Tel. 0332 220567, www.hotelalborducan.com

Romantico charme nel rifugio di wellness

Un regalo di benessere e di charme, che fa bene al cuore. È al Wellness Refugium & Resort Hotel Alpin Royal di San Giovanni (BZ) fra le maestose cime della Valle Aurina, dove si può sciare su alture che superano i 2.500 metri, per poi rifugiarsi nel mondo wellness di 1000 mq dell’hotel custodito in una zona protetta, dove non saranno mai realizzate altre costruzioni, fra saune con diverse temperature ed essenze, la piscina avventura con idromassaggio, e poi una stanza decorata di petali di rosa, cuori e candele. Un’esperienza coronata da un’indimenticabile cena a lume di candela. A San Valentino e dal 6 gennaio al 26 aprile 2020, il “Fine settimana romantico” include 2 notti con trattamento Royal inclusive in camera con decorazioni romantiche, champagne, biscotti, praline e fiori, e uso dell’area Wellness & Spa, al prezzo a partire da 273 euro a persona. Su richiesta, si può fare la colazione in camera. Con la proposta “Giornate gioiose all’Alpin Royal”, 4 notti con trattamento Royal inclusive, uso della Spa, camera romantica, un bagno del serraglio da fare insieme brindando con lo champagne, sono al prezzo di 720 euro a persona. Sono inclusi un trattamento di bellezza viso e corpo per lei e un bagno ai fiori di fieno con massaggio per lui, oltre ad una serata con menu da sogno a lume di candela. Tel. +39 0474 651 070, www.alpinroyal.com

Romanticismo gourmet su misura

Il romanticismo si fa gourmet e ricercato al Solea Boutique & Spa Hotel di Fai della Paganella (TN), immerso nello spettacolo delle Dolomiti del Brenta innevate. È il luogo ideale per sorprendere la persona amata con un’esperienza tra cime meravigliose, le piste da sci della Skiarea Paganella, il centro benessere in cui sognare nella sauna finlandese con vista panoramica e le irripetibili creazioni gastronomiche dello Chef Michele Perlot, che nel ristorante The Dining Lounge at Solea reinterpreta in cucina il meglio che la regione propone, usando prodotti selezionati da realtà locali, abbinati ad ottimi vini. Una vacanza romantica fatta a misura d’amore. Dal 9 al 16 febbraio 2020, i prezzi per 7 notti partono da 1.665 euro per una Superior Panorama.

Per tutto l’anno c’è anche il pacchetto Solea in Love che comprende 2 notti con pensione 3/4, un trattamento beauty di 50 minuti, la cena degustazione di 6 portate per 2 persone con vini abbinati, l’accesso al centro benessere. Tel. 0461 581065, www.hotelsolea.com

Un intero borgo d’amore, in Molise

Un borgo romantico, che si affaccia sulle cime appenniniche, fatto di casette di pietra che sembrano arrampicarsi tra le stradine da cui si aprono scorci naturali incantati. È Borgotufi, albergo diffuso di Castel del Giudice (IS), in Molise al confine con l’Abruzzo, il rifugio per gli innamorati amanti della natura, che qui trovano un’oasi di rigenerazione, con le attenzioni a loro riservate nelle bellissime Junior Suite – casette con pietre a vista, travi in legno, soggiorno, alcune con camino e romantici soppalchi -, nel centro benessere con piscina panoramica, nel ristorante Il Tartufo Bianco, specializzato nella cucina del tartufo (che si sa, è afrodisiaco), in cui assaporare un menu d’autore a tema romantico. Dal 9 al 16 febbraio 2020, il soggiorno in Junior Suite con l’ingresso alla Spa (con idromassaggio, bagno turco, docce emozionali, sala massaggi e relax) e la cena di coppia al ristorante Il Tartufo Bianco, sono a partire da 289 euro per 2 persone. Tel. 0865 946820, www.borgotufi.it

Wellness is love

Il tempo per le coccole è romanticissimo all’ Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ). Dopo una giornata sulle piste del Plan de Corones – appena fuori la porta del resort – ci si immerge in 2.500 mq di benessere delle varie zone wellness e rifugiati nella stanza del cirmolo, con il grande letto ad acqua, ci si rilassa insieme con il rituale “Alpin Wellnesslove”. Si comincia con un peeling al corpo con sale marino e oli pregiati per una pelle a prova di dolci carezze, ammirando le Dolomiti innevate, che da qui rivelano una bellezza unica; e si continua nella sala vicina godendo di un bagno ai fiori di montagna nella vasca idromassaggio, sorseggiando calici di spumante e degustando cioccolatini. Il rituale dura 120 minuti per 219 euro a coppia. Per info: Tel. 0474 501036, www.myexcelsior.com

Love Therapy alle Terme

L’amore è nell’aria alle Terme della Salvarola, sulle colline di Modena, dove concedersi dolci momenti di wellness per due nella romantica Private Suite, tra bagni profumati nella grande vasca idromassaggio, massaggi a quattro mani da vivere insieme e tempo per il relax in una magica atmosfera. Tra le esperienze di coppia, il goloso Beauty Day Love Therapy: si comincia con un body peeling ai biocereali e polvere di cacao di 30 minuti e si continua con un massaggio olistico alla mousse di panna e cioccolata di 40 minuti, per poi rilassarsi nel percorso benessere Balnea (la SPA termale con 5 vasche e piscine termali calde a 32°, 35° e 38°, sauna, bagno turco, zona relax e camminamento vascolare). Il prezzo è da 119 euro a persona.

Con il pacchetto “Benessere goloso” sono inclusi 2 pernottamenti in hotel con colazione, un massaggio sensoriale al cioccolato e vaniglia, body peeling al cocco, infusi durante i trattamenti e 3 giornate benessere alla Spa Termale Balnea. Il prezzo è a partire da 237 euro a persona. Per info: Tel. 0536 871788, www.termesalvarola.it/balnea

Alchimia tra i fornelli nel Castello stellato

Cucinare insieme accresce l’affinità di coppia. E per gli appassionati c’è un luogo speciale, romantico e raffinato, in cui consolidare l’alchimia ai fornelli. È l’unico castello in Italia sulla golena del fiume Po ed è il tempio gourmet dello Chef stellato Massimo Spigaroli: l’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR). Qui le coppie possono divertirsi a preparare la pasta artigianale con lo Chef, tra tortelli, ravioli, tagliolini, tagliatelle, stringoni e pasta rasa secondo le ricette tradizionali del territorio. (Il corso di cucina “La Pasta” costa 160 euro a persona con degustazione dei piatti cucinati e vini dell’azienda). Oppure possono destreggiarsi con un “Menu stellato” apprendendo come preparare le 4 portate che ripercorrono la storia della cucina di Massimo Spigaroli (3 ore, 180 euro con degustazione). La giornata non può che concludersi con il soggiorno in una delle esclusive camere e suite del relais (a partire da 180 euro per 2 persone con colazione) dopo una cena stellata di San Valentino. Tel. 0524 936539, www.anticacortepallavicinarelais.it

La fuga d’amore in spider

Una fuga d’amore in spider? È il sogno che si avvera per gli innamorati che a San Valentino provano l’emozione di guidare e viaggiare a bordo di un’auto d’epoca da mito. Sul sito di Slow Drive – azienda specializzata nel noleggio di vetture d’epoca senza conducente – si sceglie il modello dell’auto e si prenota il buono (da utilizzare nell’arco di 12 mesi). A casa viene recapitato un elegante cofanetto che contiene il voucher del noleggio insieme agli accessori per un’avventura romantica on the road: guantini in pelle per il “pilota”, occhiali da sole anni ‘60 per “la navigatrice”, la scheda descrittiva del veicolo, mappe ed itinerari. Si può scegliere di ritirare il gioiello su 4 ruote preferito tra Torino, Parma, Lago di Garda, Lago di Como, Padova, Firenze, Savona e Verona. E partire guidando un’Alfa Romeo Giulietta, il Maggiolino Karmann, la Fiat Cabriolet, la Mini Cooper e tanti altri modelli tra paesaggi da sogno, borghi incantati, itinerari all’insegna dei sapori. Il costo del noleggio per la giornata intera è a partire da 200 euro. Ma se si prenota entro il 14 febbraio 2020 c’è un prezzo speciale: lo sconto del 10% digitando sul sito il codice “amoreslow”. Tel. 030 9907712, 338 9785124, www.noleggioautodepoca.eu