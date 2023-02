Sanremo, Zaia ricorda la storica vittoria di “Nel blu, dipinto di blu”

VENEZIA – “Il 1° febbraio 1958 Domenico Modugno e Johnny Dorelli vincono l’8a edizione del Festival di Sanremo con una canzone che avrebbe rivoluzionato la musica italiana, rappresentando un intero popolo in tutto il mondo: “Nel blu, dipinto di blu”. Presto viene tradotta in tante lingue che è difficile tenerne il conto. Arriverà in testa alle classifiche statunitensi, vincendo tre Dischi d’oro e tre Grammy (“miglior disco”, “canzone” e “interprete dell’anno”). Modugno la canterà nel mitico Ed Sullivan Show, il programma televisivo più popolare degli Stati Uniti, nei palcoscenici di Boston, Buffalo, Los Angeles e New York. Non si contano le cover eseguite da star internazionali del calibro di David Bowie, Paul McCartney, Barry White e Ray Charles”.

Così, sulla sua pagina Facebook, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia (foto) ha voluto ricordare oggi l’anniversario della storica vittoria di “Nel blu dipinto di blu” al Festival di Sanremo 1958.