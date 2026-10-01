Serena Brancale “torna a casa”: a Bari la data conclusiva del Sacro Tour

BARI – Serena Brancale torna a casa, nella sua Bari, per festeggiare i successi raggiunti in occasione della data conclusiva del suo Sacro Tour. Il 3 ottobre la maestosa cornice del PalaFlorio di Bari si trasformerà in una grande festa. Non un semplice concerto, ma un vero e proprio rito collettivo con cui la polistrumentista, performer e compositrice riabbraccia la sua Bari per sigillare i trionfi di un’annata straordinaria.

Ad arricchire una notte che si preannuncia già indimenticabile, saranno presenti diversi ospiti e amici, pronti a intrecciare le proprie voci ed energie con l’artista pugliese, tra cui: Alessandra Amoroso, con la quale Serena ha già dimostrato un’intesa artistica profonda con il brano “Serenata”, il monumentale maestro Tullio De Piscopo, leggenda vivente della batteria e del ritmo, per la prima volta insieme sul palco e Delia, con cui hanno fatto ballare l’Italia intera con la hit “Al mio paese”.

La tournée ha debuttato il 30 aprile a Londra per poi arrivare a Madrid e Barcellona e dopo oltre 40 date tornerà a casa per incantare tutti con uno spettacolo che celebra le sue radici e che ha trasformato ogni concerto in una grande festa. Bari non è soltanto la tappa conclusiva, ma il cuore pulsante e il rifugio d’amore in cui il viaggio sacro della sua musica trova il compimento più puro.

Sul palco, insieme a lei, per tutte le date del tour ci sono stati sedici artisti: otto musicisti e otto ballerini, protagonisti di uno show corale in cui musica, danza e performance si fondono in un’esplosione di energia. Un live che richiama l’atmosfera delle grandi feste di paese del Sud, tra ritmi travolgenti, contaminazioni che spaziano dalla salsa alle sonorità gitane e tutta la forza identitaria della Puglia, che rimane il cuore pulsante del racconto artistico di Serena. La data è prodotta da Vivo Concerti e Isola degli Artisti. Le vendite sono disponibili su TicketOne e nei circuiti di vendita autorizzati. Info biglietti su http://www.vivoconcerti.com.