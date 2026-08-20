“Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia”: su La7 il viaggio sulla Transiberiana d’Italia alla scoperta dell’Abruzzo

ROMA – Prosegue su La7 il ciclo di repliche di “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia”, il programma televisivo prodotto da DirAmare in collaborazione con Fondazione FS Italiane, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dopo gli appuntamenti dedicati alla Campania, al Friuli Venezia Giulia e alla Sicilia, questa sera, giovedì 20 agosto, subito dopo il TG della mezzanotte, torna in onda la quarta puntata, dedicata all’Abruzzo e a una delle linee ferroviarie più affascinanti d’Italia: la Transiberiana d’Italia, storico itinerario che attraversa il cuore dell’Appennino tra borghi, montagne e paesaggi di straordinaria bellezza.

Ideato e condotto dalla giornalista Stefania Capobianco, con la partecipazione straordinaria dell’Ing. Luigi Cantamessa, Direttore Generale della Fondazione FS Italiane del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Amministratore Delegato di FS Treni Turistici Italiani, il programma accompagna il pubblico alla scoperta dell’Italia più autentica attraverso il fascino senza tempo dei treni storici, mettendo in relazione patrimonio ferroviario, paesaggio, ed eccellenze dei territori. Il viaggio abruzzese prende il via da Sulmona, città natale del poeta latino Publio Ovidio Nasone, custode di un patrimonio storico e culturale millenario e celebre nel mondo per la tradizione dei confetti. Poco fuori dal centro cittadino, le telecamere raggiungono l’Abbazia di Santo Spirito al Morrone, uno dei più importanti complessi monastici dell’Italia centrale e luogo profondamente legato alla figura di Pietro da Morrone, Papa Celestino V.

A bordo del treno storico, il racconto prosegue verso Cansano, dove si trovano i resti dell’antico insediamento romano di Ocriticum, importante testimonianza archeologica immersa nel territorio del Parco Nazionale della Maiella. La ferrovia si addentra quindi tra gli spettacolari scenari montani dell’Appennino abruzzese, raggiungendo Campo di Giove, storica località del turismo montano, e Pescocostanzo, annoverato tra i Borghi più belli d’Italia e autentico scrigno di arte, architettura e tradizioni secolari. Tra le tappe più suggestive della puntata anche il Bosco di Sant’Antonio, antica riserva naturale nel cuore del Parco Nazionale della Maiella: un ambiente di straordinario valore naturalistico, caratterizzato da alberi monumentali e faggi secolari, capace di restituire l’immagine di un Abruzzo incontaminato e del profondo equilibrio che lega da sempre le comunità locali al proprio territorio.

Il viaggio si conclude a Castel di Sangro, elegante cittadina incastonata tra le montagne, dove paesaggio, storia e tradizione gastronomica si incontrano. Qui il racconto lascia spazio anche ai sapori e alle eccellenze culinarie del territorio, completando un itinerario che attraversa alcune delle espressioni più autentiche dell’identità abruzzese. All’interno della puntata trova spazio anche il racconto di Salcef Group, realtà di origine abruzzese e oggi protagonista internazionale nel settore delle infrastrutture ferroviarie, esempio di un’eccellenza capace di coniugare innovazione, competenze e profonde radici territoriali. La puntata dedicata all’Abruzzo restituisce così il ritratto di una terra forte, gentile e generosa, attraversata lentamente lungo i binari di una delle ferrovie più suggestive d’Italia.

Un viaggio che rinnova la missione di “Signori si parte – Treni storici in giro per l’Italia”: raccontare il Paese attraverso il suo patrimonio ferroviario storico e le eccellenze dei territori, promuovendo un modo di viaggiare lento, sostenibile e capace di trasformare il tragitto stesso in esperienza. L’appuntamento è questa sera, giovedì 20 agosto, subito dopo il TG della mezzanotte, su La7.