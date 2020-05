“Sincerity”, nuovo brano di Marcello Balena con Dodi Battaglia [VIDEO]

Dodi Battaglia: “Sincerity mi offre la possibilità di cimentarmi con il jazz ed offrire un aspetto poco conosciuto della mia vena artistica”

Dal 30 aprile è uscito sulle piattaforme digitali “Sincerity” (Azzurra Music), il nuovo singolo di Marcello Balena con special guest Dodi Battaglia e il featuring di Phil Mer, Federico Malaman, Valter Vincenti e Paolo Di Sabatino. I proventi ricavati dalla vendita del brano andranno a sostenere SIIET società italiana infermieri emergenza territoriale (https://www.siiet.org/). La canzone farà parte del nuovo album dal titolo “Inside me”, in uscita in autunno.

“Sincerity” sarà l’ultima traccia di questo lavoro e l’idea è semplicemente quella di spiegare il modo in cui l’artista si pone nei confronti della musica. Un modo sincero, onesto, con il massimo del rispetto.



«Durante la pre-produzione di “Sincerity” ho avvertito come se il brano si stava allontanando dalla sonorità jazz della prima stesura e si stava spostando verso un mood più vicino a quello di una ballata di stampo “rock” ovviamente con le dovute proporzioni. Nella sessione di registrazione anche i musicisti hanno intuito questa cosa, spostando la loro esecuzione in quella direzione. Al momento di affidare la parte ad un chitarrista, non ho avuto dubbi: Dodi Battaglia avrebbe fatto al caso mio e non mi sono sbagliato», commenta Marcello Balena.

«La musica è per me una scoperta continua e le sue molteplici forme di espressione, come il pop, il rock, il soul per citarne alcuni, sono linguaggi attraverso i quali raggiungere il pubblico. “Sincerity” mi offre la possibilità di cimentarmi con il jazz ed offrire un aspetto poco conosciuto della mia vena artistica, la quale mi è valsa nel 2017 il privilegio del Diploma Accademico Honoris Causa di secondo livello in “Chitarra elettrica jazz” presso il Conservatorio di Matera», afferma Dodi Battaglia.

Classe 1971, fin da piccolo dimostra una forte passione per la musica e per il sassofono. All’età di otto anni inizia gli studi musicali nella scuola Comunale di Orte, a cui fa seguito la sua esperienza all’interno della banda musicale del Paese. In seguito prende lezioni private mirate a sostenere l’esame di ammissione al Conservatorio Statale di Musica.

Al termine dei tre anni della Scuola Media sostiene con successo l’esame di ammissione, ed entra al Corservatorio di Perugia. Seguono una serie di importanti esperienze, sia dentro sia fuori dall’Istituto Musicale; gruppi di musica da camera, formazioni jazz, blues, pop rock. Nel 1992 partecipa a Umbria Jazz come sassofonista soprano all’interno del gruppo che mette in scena in 1° assoluta in Italia “Treemonisha” la famosa opera di Scott Joplin.Lo stesso anno vince una borsa di studio e frequenta i corsi estivi della Berklee College of Music di Boston tenuti a Perugia da Joe Lovano. Lo stesso anno si diploma sotto la guida del M Mario Raja.Fanno seguito altre esperienze di studio con Eric Daniel, Francesco Santucci e Maurizio Giammarco. Lentamente inizia a farsi conoscere nel circuito dei musicisti dell’Italia centrale, viene spesso chiamato per effettuare turni in studio di registrazione e a partecipare in svariati live con band di diversa estrazione musicale. Nutre da sempre la passione anche per il lavoro di arrangiatore in studio di registrazione, inizia a confrontarsi con il mondo dei vari software musicali a disposizione per le registrazioni quali Logic, Cubase, Digital Performer.

Nel frattempo si trasferisce a Milano, dove per circa quattro anni ha modo di toccare con mano le realtà della scena musicale nazionale, a cui fanno seguito poi varie esperienze in ambito pop e televisivo. Nel periodo della permanenza a Milano inizia l’esperienza della composizione.

Lo stile compositivo porta verso il versante smooth jazz, con escursioni anche nel mondo della fusion, successivamente la passione per Astor Piazzolla lo porta verso un suono più acustico, cambiando il basso elettrico con il contrabbasso, il suono del Fender Rhodes con quello del pianoforte acustico, la chitarra elettrica con quella classica, e lo stile delle composizioni approda a sfumature di tango, milonga eseguite esclusivamente con il sassofono soprano.

Attualmente vive e lavora a Orte, un’affascinante borgo medievale al confine tra il Lazio e l’Umbria. Nel 2012 proprio a Orte crea Demotape, una piccola ma accogliente struttura dove all’interno convivono diverse realtà del settore musicale; uno studio di registrazione, una sala prove e una scuola di musica. Demotape è il frutto di più di venticinque di esperienze, confronti con musicisti di livello nazionale ed internazionale. E’leader di due quintetti a suo nome, uno elettrico e uno acustico, con i quali esegue molti dei brani di sua composizione, il quintetto elettrico ha all’attivo un disco “Journey” pubblicato per la SmilaxPublishing e distribuito in tutta Italia da Self e Universal.