ROMA – «The Boss», come è sempre stato soprannominato, è uno degli artisti più conosciuti e

rappresentativi della scena rock americana.

Il documentario musicale “Bruce Springsteen: Born To Rock” – in onda martedì 3 giugno alle 23.20 su Rai 5 – va alla scoperta dell’incredibile carriera di Bruce Springsteen, dal Jersey Shore agli stadi sold out di tutto il mondo. Una storia del sogno americano, raccontata da Springsteen stesso. Assolutamente da non perdere.