“Tè alla cannella”, il nuovo singolo di Wild: l’intervista

Dal 25 settembre sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Tè alla cannella”, nuovo brano di Alessandra Wild, in arte Wild. L’artista ci ha gentilmente concesso un’intervista dove ha parlato sia del singolo che di temi come l’amore, sarcasmo e giochi di parole. Ecco cosa ci ha riferito.

“Tè alla cannella” è il tuo nuovo brano. Di che cosa si tratta?

Esatto “Tè alla cannella” è il mio primissimo singolo. La vita è un viaggio di cui l’amore fa parte in maniera determinante, vista la mia giovane età senza dubbio non parlo di meta ma vivo il presente e il momento. L’amore è come un viaggio, perciò mi piaceva anche l’idea di “dimostrarlo” geograficamente in giro per il mondo e in qualsiasi stagione dell’anno.

Questo lavoro vede al centro l’amore visto sotto l’aspetto sensoriale (su tutti i sensi risalta l’olfatto). Quanto è importante questo aspetto?

Molto importante! Mi piaceva l’idea di riuscire a ricreare delle immagini e delle sensazioni concrete, che si potessero percepire attraverso i cinque sensi.



Di questo brano c’è anche un videoclip. Come si caratterizza?

Per quanto riguarda il videoclip è stato tutto molto spontaneo. Non volevo troppo focalizzarmi sul “risultato finale”, ma godermi appieno questa mia primissima esperienza. È stato anche molto interessante vedere cosa succede “dietro” la videocamera, quindi anche iniziare a comprendere come funziona il montaggio di un video.

La combinazione di sarcasmo e giochi di parole è uno dei tuoi punti di forza. Come usi queste tue “armi” e come fai leva su di esse?

Mi lascio influenzare da ciò che mi circonda, mi piace prendere spunto anche da situazioni che vivo quotidianamente -positive o negative che siano- cercando poi di “alleggerirle” ironicamente.

CHI É WILD

Alessandra Wild, in arte WILD, nasce il 15 maggio del 2001 in Svizzera (TI). Nel 2018 si esibisce nella finale del programma svizzero “Kids Voice Tour” davanti ad una giuria professionale come Patrick Fiori e Christophe Willem. Inoltre, ha partecipato nel 2016 al Musical di Romeo&Juliet. Avendo finito un percorso di composizione musicale vuole lanciarsi con la sua musica, una combinazione di sarcasmo e giochi di parole, trattando vari temi ricorrenti come gli amori in tutte le sue sfumature, per realizzarsi nel mondo musicale e far divenire la musica più di una passione/hobby. Il nuovo brano di Wild dal titolo “Tè alla cannella” sarà in radio e su tutte le piattaforme di streaming dal 25 settembre.