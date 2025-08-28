Tommy Cash, uscito il videoclip dell’ultimo singolo “Ok” girato interamente in Italia

MILANO – È uscito oggi il videoclip di “Ok”, l’ultimo singolo di Tommy Cash, presentato in anteprima al Red Valley Festival e già disponibile su tutte le piattaforme digitali. Così come il brano, interamente in italiano e costruito come un originale “abbecedario” dove ogni lettera diventa simbolo di moda e cultura, anche il videoclip si trasforma in un mosaico vivace e ironico, in cui convivono estetiche urbane e suggestioni popolari, tradizione e contemporaneità.

Diretto da Analina Pasok, e con la partecipazione delle nonne di Ostuni, i Lionfield (influencer duo musicale già noto per l’energia contagiosa) e i bambini della scuola di Ostuni, il videoclip è un racconto corale che attraversa l’Italia: da Roma e la sua provincia, a Milano (Lodi), fino a Bari, la bianca città pugliese. Con “Ok” Tommy Cash riafferma il suo amore per il Bel Paese, raccontandolo attraverso un linguaggio visivo e sonoro che unisce mondi lontani eppure sorprendentemente vicini.

Tommy Cash sarà in concerto in Italia il 9 settembre all’Eur Social Park di Roma, il 10 settembre al Beky Bay di Bellaria-Igea Marina e l’11 settembre al Circolo Magnolia di Segrate (Milano).

Conosciuto come visual artist capace di creare e interpretare le tendenze globali in chiave originale e umoristica, Tommy Cash si è fatto conoscere in tutto il mondo per il suo immaginario stravagante e ironico.

Dopo aver conquistato la scena estone, il suo successo ha rapidamente raggiunto anche gli altri paesi portandolo ad esibirsi in giro per gli Stati Uniti e l’Europa, calcando i palchi dei più grandi festival come Glastonbury, Sziget e Roskilde, davanti a un pubblico di decine di migliaia di persone.

Tommy Cash ha collaborato con artisti del calibro di Charli XCX, Diplo, Bones, Boys Noize, Quebonafide, A.G. Cook. Ha lavorato anche insieme a figure nel mondo della moda, come Rick Owens, Maison Margielae Adidas. Con “Espresso Macchiato” l’artista ha rappresentato l’Estonia all’ultimo Eurovision Song Contest classificandosi terzo.