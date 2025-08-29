Topalbano torna su Topolino per i 100 anni di Camilleri

Panini Comics celebra il centenario di Andrea Camilleri con “Topolino e la voce del mandorlo” su Topolino 3640 e un volume speciale dedicato al commissario Topalbano

In occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri – autore simbolo del giallo all’italiana e creatore del celebre Commissario Montalbano – Panini Comics ricorda il grande scrittore con una doppia proposta ispirata al suo universo narrativo.

Sul numero 3640 del settimanale Topolino – disponibile in edicola e su Panini.it a partire da mercoledì 27 agosto – tornano le avventure di Topalbano con la storia inedita Topolino e la voce del mandorlo, scritta da Francesco Artibani con la matita di Giampaolo Soldati. Un’avventura ricca di azione, gioco di squadra e amore per la tradizione, che fin dalle prime tavole trasporta nel cuore dei lettori le tipiche atmosfere dei romanzi camilleriani.

Parallelamente, Panini Comics presenta Le indagini del commissario Topalbano, un’edizione di pregio dove il fumetto disneyano, si ispira alle atmosfere create dal grande scrittore siciliano e le vicissitudini di Salvo Montalbano, il celebre personaggio letterario e televisivo nato dalla sua penna, con il simpatico commissario con le “orecchie da Topo”. Il volume – disponibile in libreria, fumetteria su Panini.it a partire da giovedì 4 settembre – raccoglie la nuovissima avventura Topolino e la voce del mandorlo, e il suo prequel, Topolino e il ferro di Orlando, entrambe firmate da Francesco Artibani e Giampaolo Soldati. Le storie, proposte in una versione inedita da collezione, sono arricchite da dialoghi brillanti che richiamano lo stile originale dell’autore con inflessioni e modi di dire tipici del “vigatese” camilleriano, restituendo tutta la forza evocativa della sua inconfondibile voce narrativa. A rendere il volume ancor più speciale, un ricco apparato redazionale con contributi autoriali e la prefazione del telegiornalista italiano Gianni Maritati.

Un doppio appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di gialli, letteratura e fumetti: tra misteri e atmosfere mediterranee, il mondo di Andrea Camilleri rivive tra le pagine Disney, con tutta l’ironia e il fascino della sua Sicilia, attraverso gli occhi – e le indagini – del Commissario Topalbano.