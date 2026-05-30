WindTre e Mercatello sul Metauro: accordo per la crescita digitale nelle Marche

MERCATELLO SUL METAURO – Prosegue il percorso di innovazione dei territori italiani con la firma del protocollo d’intesa tra WINDTRE e il Comune di Mercatello sul Metauro nell’ambito del programma “Borghi Connessi”, progetto nato con l’obiettivo di accompagnare i piccoli centri in un percorso di crescita digitale, favorendo una maggiore consapevolezza sulle opportunità offerte dalla tecnologia e promuovendo un utilizzo sicuro e responsabile della rete. L’accordo rappresenta un passo concreto verso la diffusione della cultura digitale e l’inclusione tecnologica, elementi sempre più centrali per lo sviluppo sostenibile delle comunità locali. Attraverso attività formative e momenti di confronto, il progetto mira a rafforzare le competenze digitali dei cittadini e a ridurre il divario esistente tra territori.

Mercatello sul Metauro, Comune di 1.324 abitanti della provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche, aderisce a questo percorso per diventare una smart community, capace di valorizzare il proprio patrimonio sociale e culturale grazie all’innovazione. L’iniziativa si propone di mettere al centro i cittadini, offrendo strumenti concreti per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del mondo digitale.

Tra le prime attività previste, è in programma un incontro pubblico dedicato ai cittadini il 5 giugno, dalle ore 20:45, presso l’Aula Magna in via IV Novembre 1 a Mercatello sul Metauro. L’appuntamento sarà focalizzato sull’uso sicuro delle nuove tecnologie, con approfondimenti su temi cruciali come la protezione dei dati personali, la sicurezza online e le buone pratiche per navigare in rete in modo consapevole

“Con “Borghi Connessi” confermiamo il nostro impegno a supporto della trasformazione digitale dei piccoli centri italiani,” ha affermato Diego Radicchio Project Manager del programma Borghi Connessi di WINDTRE. “Siamo lieti di avviare questo percorso insieme al Comune di Mercatello sul Metauro, contribuendo alla diffusione della cultura digitale e alla crescita delle competenze dei cittadini. Crediamo che l’innovazione debba essere accessibile a tutti e che i borghi rappresentino un motore fondamentale per lo sviluppo del Paese.”

In un’epoca dove è sta diventando sempre più fondamentale l’utilizzo delle tecnologie digitali e del web, l’iniziativa ‘Borghi Connessi’ si inserisce perfettamente nella visione strategica che serve al nostro territorio: un luogo attrattivo e proiettato verso il futuro, capace di valorizzare le proprie radici storiche e culturali senza rinunciare alle opportunità offerte dalla trasformazione digitale. Ringrazio WINDTRE per aver scelto Mercatello sul Metauro come parte di questo progetto e per la sensibilità dimostrata nei confronti dei piccoli comuni italiani.

Il progetto Borghi Connessi rientra nel più ampio piano di sostenibilità 2035 di WINDTRE, articolato su otto obiettivi misurabili e integrati nelle attività aziendali. L’azienda porta avanti da anni un impegno concreto nella promozione di soluzioni tecnologiche orientate a uno sviluppo più inclusivo e rispettoso dell’ambiente e punta a raggiungere di anno in anno risultati significativi nelle tre dimensioni ESG.