WindTre rilancia l’impegno nei piccoli comuni: a Trevi il rinnovo della partnership con i Borghi più belli d’Italia

TREVI – WindTre conferma il proprio impegno a fianco dell’Associazione dei Borghi più belli d’Italia partecipando all’Assemblea nazionale in programma il prossimo 30 maggio a Trevi, comune umbro di quasi ottomila abitanti in provincia di Perugia. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto strategico per amministrazioni locali, istituzioni e partner privati sulle opportunità di sviluppo dei piccoli centri italiani, con particolare attenzione alla sostenibilità, all’innovazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale.

L’Associazione dei Borghi più belli d’Italia, nata nel 2002 all’interno della Consulta del Turismo dell’ANCI per valorizzare e promuovere i piccoli comuni italiani., riunisce oggi oltre 380 borghi valutati secondo rigorosi criteri di qualità urbanistica, architettonica, culturale e paesaggistica, rappresentando un punto di riferimento nel dialogo tra territori, istituzioni e mondo produttivo. In questo contesto si inserisce la presenza di WINDTRE, che rinnova la collaborazione con l’Associazione per promuovere la trasformazione digitale e l’inclusione tecnologica nei piccoli comuni con il progetto “Borghi Connessi”, iniziativa di sostenibilità che punta ad accompagnare la crescita dei territori attraverso la diffusione di competenze digitali. L’appuntamento di Trevi rappresenta quindi un’occasione per consolidare il percorso intrapreso e condividere nuove prospettive di collaborazione pubblico-privato, con l’obiettivo di rendere i borghi protagonisti della transizione digitale del Paese, valorizzandone al contempo identità e tradizioni.

«La partnership con l’Associazione dei Borghi più belli d’Italia testimonia il nostro impegno concreto nel sostenere la crescita delle comunità locali attraverso l’innovazione», dichiara Federica Manzoni, direttrice Sustainability & Quality Certification di WINDTRE. «Con il progetto “Borghi Connessi” vogliamo contribuire a ridurre il divario digitale e promuovere una maggiore cultura tecnologica, creando le condizioni per uno sviluppo sostenibile che metta al centro le persone e i territori. Occasioni come l’Assemblea di Trevi sono fondamentali per rafforzare il dialogo con le amministrazioni e costruire insieme nuove opportunità di valore per i piccoli comuni italiani».

«La conferma della partnership con WINDTRE per il progetto “Borghi Connessi” rappresenta un’opportunità concreta per ridurre il digital divide e portare innovazione nei nostri territori. La connettività è oggi essenziale per migliorare i servizi ai residenti e ai turisti, favorendo l’accesso a nuove opportunità, dalla promozione turistica alla telemedicina, particolarmente importante per i piccoli comuni e le aree interne. Innovazione e tradizione possono crescere insieme, rendendo i borghi sempre più vivibili, inclusivi e attrattivi», afferma Fiorello Primi, presidente de “I Borghi più belli d’Italia”.

Il progetto Borghi Connessi rientra nel più ampio piano di sostenibilità 2035 di WINDTRE, articolato su otto obiettivi misurabili e integrati nelle attività aziendali. L’azienda porta avanti da anni un impegno concreto nella promozione di soluzioni tecnologiche orientate a uno sviluppo rispettoso della comunità e dell’ambiente che punta a raggiungere di anno in anno risultati significativi nelle tre dimensioni ESG.