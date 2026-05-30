MILANO – Gli Smashing Pumpkins celebrano l’anniversario dell’album Gish con un tour che partirà a settembre e due nuove versioni in vinile. Prima che gli Smashing Pumpkins fossero la band iconica, vincitrice di un GRAMMY® Award, che ha definito una generazione e che i fan conoscono e amano da decenni, erano un giovane gruppo che cercava di farsi strada nella vivace scena rock dei primi anni ’90. Trentacinque anni fa, gli Smashing Pumpkins si presentarono al mondo con Gish, un album di debutto che sarebbe diventato uno dei dischi più importanti dei primi anni ’90. Per celebrare il 35° anniversario dell’album, sono disponibili le seguenti versioni in vinile: vinile grigio da 180 grammi, con splatter rosa e viola, all’interno della confezione originale del 1991, in edizione limitata; vinile nero standard da 180 grammi, nella confezione originale del 1991.

Riflettendo sull’eredità dell’album, Jimmy Chamberlin ha dichiarato: “Gish incarna tutte le nostre speranze, le nostre aspirazioni e le nostre capacità in quel periodo straordinario, offrendo agli ascoltatori uno sguardo privilegiato sulle intuizioni e sull’energia creativa che avrebbero poi definito l’identità artistica degli Smashing Pumpkins”.

Originariamente pubblicato il 28 maggio 1991 per Caroline Records, “Gish” divenne uno degli album indipendenti di maggior successo della sua epoca e uno degli album rock indipendenti di maggior successo commerciale dei primi anni ’90, contribuendo a ridefinire le possibilità della musica alternativa su un’etichetta indipendente. Gli Smashing Pumpkins registrarono l’album con il produttore Butch Vig agli Smart Studios di Madison. Sebbene a volte associati al grunge nei primi tempi, gli Smashing Pumpkins erano molto più di questo, la band mescolava rock, metal, psichedelia, pop e shoegaze. L’album preparò il terreno per l’incredibile successo che i Pumpkins avrebbero vissuto per il resto del decennio, grazie anche a brani come “I Am One”, “Siva” e “Rhinoceros” che avrebbero poi contribuito a portare Gish al disco di Platino. L’influenza di un album di tale portata continua a farsi sentire di generazione in generazione, con numerose testate specializzate che lo considerano uno degli album musicali più importanti nella storia del rock.

Le ristampe di “Gish” sono l’ultimo capitolo di una serie di iniziative dedicate ai grandi successi dei primi anni degli Smashing Pumpkins. L’anno scorso in occasione del 30° anniversario di “Mellon Collie And The Infinite Sadness”, certificato diamante, è stata pubblicata una ristampa in vinile deluxe con registrazioni live inedite dal tour mondiale a supporto dell’album, una reinterpretazione speciale delle hit di Mellon Collie realizzata insieme alla Lyric Opera Of Chicago.

Pubblicata lo stesso anno anche la ristampa per il 25° anniversario di “Machina/The Machines Of God”. Gli Smashing Pumpkins hanno inoltre annunciato il tour Rats In A Cage, in programma da settembre a novembre, che vedrà la band esibirsi in due set distinti: uno che celebra “Mellon Collie And The Infinite Sadness” e uno che attraversa quasi quattro decenni di successi della band, con brani che vanno da “Gish” al loro ultimo album, “Aghori Mhori Mei”.

DATE TOUR

Wed, Sep 30 Columbus, OH — Schottenstein Center

Fri, Oct 2 Boston, MA — TD Garden

Sat, Oct 3 Baltimore, MD — CFG Bank Arena

Sun, Oct 4 Brooklyn, NY — Barclays Center

Tue, Oct 6 Pittsburgh, PA — PPG Paints Arena

Wed, Oct 7 Hamilton, ON — TD Coliseum

Fri, Oct 9 Montreal, QC — Bell Centre

Sun, Oct 11 Madison, WI — Kohl Center

Tue, Oct 13 St. Paul, MN — Grand Casino Arena

Wed, Oct 14 Chicago, IL — United Center

Fri, Oct 16 Charlotte, NC — Spectrum Center

Sat, Oct 17 Jacksonville, FL — VyStar Veterans Memorial Arena

Sun, Oct 18 Tampa, FL — Benchmark International Arena

Tue, Oct 20 Indianapolis, IN — Gainbridge Fieldhouse

Wed, Oct 22 Nashville, TN — The Truth

Sat, Oct 24 Oklahoma City, OK — Paycom Center

Sun, Oct 25 Austin, TX — Moody Center

Tue, Oct 27 Denver, CO — Ball Arena

Thu, Oct 29 Salt Lake City, UT — Delta Center

Fri, Oct 30 Las Vegas, NV — MGM Grand Garden Arena

Sun, Nov 1 Portland, OR — Moda Center

Tue, Nov 3 Calgary, AB — Scotiabank Saddledome

Thu, Nov 5 Vancouver, BC — Rogers Arena

Fri, Nov 6 Seattle, WA — Climate Pledge Arena

Sun, Nov 8 San Jose, CA — SAP Center

Wed, Nov 11 Phoenix, AZ — Mortgage Matchup Center

Thu, Nov 12 Los Angeles, CA — Kia Forum