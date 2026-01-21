Zucchero: a grande richiesta si aggiunge una nuova data al tour, il 16 luglio alle Mura Storiche di Lucca

MILANO – Zucchero torna protagonista dell’estate live italiana con il tour negli stadi “Overdose d’amore Gold”. Le indimenticabili “sere d’estate”, dopo il grande successo ottenuto negli ultimi due anni, si tingono d’oro, regalando emozioni senza tempo e grande musica dal vivo. A grande richiesta si aggiunge una nuova data: il 16 luglio alle Mura Storiche di Lucca, nell’ambito del Lucca Summer Festival (che aveva già accolto Sugar nel 2022 con il World Wild Tour).

I biglietti per la nuova tappa saranno disponibili in prevendita da giovedì 22 gennaio alle ore 14 su Ticketone e nei punti vendita abituali. Per maggiori informazioni: www.friendsandpartners.it. La voce inconfondibile e unica di Zucchero, il suo repertorio ricco di brani che emozionano e scatenano da sempre fan da ogni angolo del mondo e la sua carica esplosiva daranno vita a uno show di pura energia, tutto rigorosamente dal vivo.

Sul palco la fedele super band composta da grandi musicisti internazionali: Polo Jones (musical director, basso), Kat Dyson (chitarre, cori), Peter Vettese (hammond, piano e synth), Mario Schilirò (chitarre), Adriano Molinari (batteria), Nicola Peruch (tastiere), Monica Mz Carter (batteria e percussioni), James Thompson (fiati, cori), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (fiati), Carlos Minoso (fiati) e Oma Jali (backing vocals). Queste le date del tour “Overdose d’Amore Gold” (prodotte da Friends & Partners):

4 luglio al Bluenergy Stadium – Stadio Friuli di UDINE

6 luglio al Stadio Dall’Ara di BOLOGNA

8 luglio al Stadio Adriatico di PESCARA

11 luglio al Arena Santa Giuliana (Umbria Jazz) di PERUGIA

14 luglio al Stadio Franco Scoglio di MESSINA

16 luglio alle Mura Storiche (Lucca Summer Festival) di LUCCA (NUOVA DATA)

I biglietti sono in prevendita su TicketOne e nei punti vendita abituali. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.friendsandpartners.it. Inoltre, il 15 maggio la data zero al PalaUnical di Mantova anticiperà il tour internazionale “Overdose d’Amore Gold” prima della partenza in grande stile con i concerti alla Royal Albert Hall di Londra. I biglietti della data al Pala Unical di Mantova saranno disponibili in prevendita da giovedì 22 gennaio, alle ore 14, su Ticketone e nei punti vendita abituali. Per maggiori informazioni: www.friendsandpartners.it.