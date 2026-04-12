Zucchero celebra i 25 anni di “Baila (sexy thing)” con il tour “Under the Moonlight”

MILANO – Zucchero “Sugar” Fornaciari si sta preparando per far vivere notti indimenticabili negli stadi italiani con “Baila (sexy thing) 25th – Under the Moonlight”, il tour che celebra i 25 anni di una delle sue hit più amate di sempre. A luglio, infatti, dopo il grande tour europeo Zucchero accende gli stadi con 6 imperdibili appuntamenti live, in cui le sue canzoni diventano protagoniste di una grande festa: ritmo, energia e grandi emozioni sotto il cielo degli stadi, tra luci e migliaia di persone che cantano e ballano insieme. La sua voce unica e inconfondibile, il repertorio senza tempo – capace di far emozionare e ballare intere generazioni in tutto il mondo – e la carica esplosiva daranno vita a uno spettacolo coinvolgente e intenso, rigorosamente dal vivo.

Sul palco la fedele superband composta da grandissimi musicisti internazionali: Polo Jones (musical director, basso), Kat Dyson (chitarre, cori), Peter Vettese (hammond, piano e synth), Mario Schilirò (chitarre), Adriano Molinari (batteria), Nicola Peruch (tastiere), Yissy Garcia (batteria e percussioni), James Thompson (fiati, cori), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (fiati), Carlos Minoso (fiati), Oma Jali (backing vocals) e Keba Williams (backing vocals). Queste le date del tour “Baila 25th – Under the Moonlight” (prodotte da Friends & Partners):

4 luglio al Bluenergy Stadium – Stadio Friuli di UDINE

6 luglio allo Stadio Dall’Ara di BOLOGNA

8 luglio allo Stadio Adriatico di PESCARA

11 luglio all’Arena Santa Giuliana (Umbria Jazz) di PERUGIA

14 luglio allo Stadio Franco Scoglio di MESSINA

16 luglio alle Mura Storiche (Lucca Summer Festival) di LUCCA

I biglietti sono in prevendita su TicketOne e nei punti vendita abituali. Per ulteriori informazioni consultare il sito Internet www.friendsandpartners.it. Inoltre il 15 maggio la data zero sold out al PalaUnical di Mantova anticipa il tour internazionale prima della partenza con i concerti alla Royal Albert Hall di Londra, per poi proseguire nelle principali arene europee e internazionali, portando dal vivo tutta l’energia e il ritmo della sua musica nel mondo. Info su www.zucchero.it.

Per celebrare i 25 anni dalla sua uscita, dall’8 aprile la celebre hit mondiale “Baila (Sexy Thing)” torna in una nuova versione rimasterizzata, disponibile in italiano, inglese e spagnolo, pronta a far scatenare il pubblico come 25 anni fa. La rimasterizzazione del brano è a cura di Pino “Pinaxa” Pischetola, che ha valorizzato ogni dettaglio e ogni sfumatura sonora, rendendo la hit perfetta per essere ascoltata e ballata ancora oggi.