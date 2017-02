Classifica Febbraio 2017 Salsa, Bachata e Kizomba Hits Top 10

Los Van Van e Tromboranga protagonisti nella salsa, nella sensual il ritorno di Romeo Santos e la tarraxa di Yanni Braulyu

Appuntamento con le hits della classifica febbraio 2017 per tutti gli amanti del caraibico e kizomba. Vediamo le novità consigliate di questo mese.

L’accoppiata Delgado-Los Van Van nella salsa cubana ottiene la prima posizione con uno dei tormentoni del momento “Cubanos”. Nella classica i Tromboranga tornano grandi con il brano “Que Linda Que Estas”. Nella sensual la fa da protagonista Romeo Santos. Dal 14 febbraio con la super hit “Héroe Favorito” mentre nella kiz è la tarraxa a farla da padrone con il brano di Yanni Braulyu dal titolo “Dama Zuka”.



Classifica Febbraio 2017 Salsa, Bachata e Kizomba Top 10

TOP SALSA CUBANA (classifica febbraio 2017)

Issac Delgado e Los Van Van conquistano la prima posizione con “Cubanos”. Si tratta di uno dei brani “tormentoni” del momento nelle piste caraibiche per questo genere. Due grandi esponenti della musica popolare cubana per una produzione di assoluto spessore e contenuto nella recente produzione discografica dal titolo “Made in Habana”. Chiquito Team Band in “Punto y Aparte” e video anche in Ultra HD 4K a cura di Pedro Urrutia mantiene la seconda posizione. In terza altra novità del mese con Maykel Blanco Y su Salsa Mayor in “Afloja La Guayaba”, corredato da un divertente video clip.

In classifica Champion MC feature M Jey con il singolo pieno di ritmo e vicino al beat reggaeton di “Oiga, Mire, Vea” mentre David Kada propone una cubana romantica e tra le più ballate in questo inverno. La sua delicata vocalità rende il brano tra i più apprezzati della Top 10 cubana di questo mese tanto da poter piacere anche agli amanti della salsa in linea. Duetto molto interessante quello tra JG e Alexander Abreu in un brano che ha già raccolto grande successo nelle precedenti Top 10 ovvero “Belleza latina”. A seguire diverse conferme dall’intramontabile “Voy a vivir” a “Que El Sol Salga pa Todo El Mundo” passando per “En este Mundo Loco” e “Gitanos”.

Issac Delgado feature Los Van Van – Cubanos

Chiquito Team Band – Tengo Que Colgar

Maykel Blanco Y Su Salsa Mayor – Afloja La Guayaba

Champion MC feature M Jey – Oiga, Mire, Vea

David Kada – Cuando Tu Me Besas

JG feature Alexander Abreu – Belleza Latina

F-Cuba feature Charanga Habanera – Voy a vivir

Elito Revé y Su Charangon – Que el sol salga pa todo el mundo

Sur Caribe y Ricardo Leyva – En este Mundo Loco

Alexander Abreu Havana D’Primera – Gitanos

TOP SALSA CLASSICA (classifica febbraio 2017)

I Tromboranga tornano a conquistare la Top 10 con un nuovo brano “Que Linda Que Estas”. Un must per gli amanti del genere e con un video che mostra una ragazza che con il suo cagnolino scandisce il ritmo della sua quotidieneità con la salsa. Una lezione di estylo femminile tra le note dell’orchestra. Raffinato, da collezione il brano di Gerardo Rosales. “Naked” incarna in pieno il ritmo tipico della salsa classica. Sull’ultimo posto del podio un remix in chiave salsa del brano di Shakira “Chantaje” accompagnata da Maluma.

Amore, passione nella salsa romantica firmata da Luis Enrique e non poteva essere altrimenti conoscendo le qualità artistiche del cantante. Diverse le conferme nella Top 10. Dal brano “Llegò la Pachanga” a “Te quedaste sola” passando per “Cali Pal Mundo” mentre altra novità del mese è “La Palomilla” di Mercadonegro in collaborazione con Dj El Malo, brano che riprende l’originale del “Joe Cuba Sextet”. In nona posizione è il brano di Rik Indio “Demasiado Fuerte Reloaded” che ci introduce in posti incantati per tutti gli amanti della salsa romantica. Chiudiamo con “Guasamba”, brano de El Gran Combo datato 1973 e che ha fatto la storia della salsa classica.

Tromboranga – Que Linda Que Estas

Gerardo Rosales – Naked

Shakira feature Maluma – Chantaje (versión Salsa)

Luis Enrique – Cuando Se Juega Con Fuego

Seo Fernandez Ft. Eddie Torres – Llegò la Pachanga

La Maxima 79 – Te Quedaste sola

Croma Latina – Cali pal mundo

Mercadonegro feature Dj El Malo – La Palomilla

Rik Indio – Demasiado Fuerte Reloaded

El Gran Combo – Guasamba

TOP BACHATA (classifica febbraio 2017)

Torna Romeo Santos con il suo nuovo singolo ed è subito vetta della Top 10. Il brano “Héroe Favorito” è in linea con i grandi successi del cantante ed è già diventato il tormentone nelle serata caraibiche già dal giorno della sua uscita, proprio il giorno di San Valentino. “Vorrei essere Hulk e proteggerti, Superman per mostrarti l’Universo, se fossi Batman non ci sarebbero notti di paura, la batcaverna sarà il nostro nido d’amore” canta nel ritornello. Molto interessante anche la parte musicale con alcuni assoli di grande spessore.

Secondo posto per Cosimo con il suo “No te puedo perder“, una ballata romantica molto “mielosa” anche musicalmente parlando. Dopo il successo senza confini di “Me Emborrachare”, nuovo singolo del Grupo Extra che si conferma tra i gruppi più presenti in classifica. Quindi due conferme, quelle di Rey Angel con “Te Voy Enamorar” e di Dani J con il suo amatissimo “Amor Eterno”. Tra le novità invece troviamo “Cuando se acaba el placer” che in assenza del video ufficiale vi mostriamo in occasione di una performance di Daniel & Desiree (per chi volesse sentire l’audio originale). Altra novità la voce incantevole di Alejandra in compagnia di Jeyro in “Fuiste Tú” mentre conferme per Joel Santos e Daniel Santacruz con “Si Esta Casa Hablara” e “Verdad o Reto“. Nono posto invece per India Martinez in una versione bachata del brano “Yo no me doy por Vencido” grazie alla collaborazione con Dj Khalid.





Romeo Santos – Héroe Favorito

Cosimo – No te puedo perder

Grupo Extra feature Jorddy Mejia – Yo Te Ame

Rey Angel – Te Voy Enamorar

Dani J – Amor Eterno

Ephrem J – Cuando se acaba el placer

Alejandra & Jeyro – Fuiste Tú

Joel Santos – Si Esta Casa Hablara

India Martínez – Yo no me doy por Vencido (version Bachata Dj Khalid)

Daniel Santacruz – Verdad o Reto



TOP KIZOMBA (classifica febbraio 2017)

Febbraio all’insegna della tarraxa con il brano di Yanni Braulyu dal titolo “Dama Zuka”. Ritornello accattivante e beat molto apprezzabile, destinato a conquistare dj e artisti amanti del genere. Sul podio anche “Só Você“, singolo di Yukka prodotto da Fleet Beatz per i più romantici con il video che mostra suggestive immagini all’imbrunire, in riva al mare. Terza posizione per semba uscito di recente di Livongh dal titolo “Maria do Castello”. A seguire Bruna Lee con “Dia do Txilo”, un brano per gli amanti della tarraxinha e “Você Anima” di Justin & Mikey, una chicca musicale per gli amanti del genere urban.

In classifica anche “Nossa Relação” brano che nasce dalla felice collaborazione da Kueno Aionda e Jay Skobar, decisamente per i palati fini della kiz. Beat Zouk nel nuovo singolo di Mimae dal titolo “U Make Me Fly” per la settima posizione mentre grande ritorno di Kaysha in ottava. Chiudiamo la Top 10 con due brani differenti. Il primo è un brano di kizomba tradizionale firmato Kyaku Kyadaff con Massano Junior dal titolo “Hulmidade A Partida” mentre il secondo è un remix di Stézy Zimmer e contenuto nella selezione Dj Chad del brano “Kamisa Negra (Booba) di DRK.

Ricordiamo che la classifica Kizomba ogni mese è realizzata in collaborazione con il portale LaKizomba.it

Yanni Braulyu – Dama Zuka

Yukka – Só Você

Livongh – Maria do Castelo (semba)

Bruna Lee – Dia do Txilo

Justin & Mikey – Você Anima

Jay Skobar & Kueno Aionda – Nossa Relação

Mimae – U Make Me Fly

Kaysha feature Vibe – Te Quierro

Kyaku Kyadaff feature Massano Junior – Hulmidade A Partida (semba)

Kamisa Negra (Booba) – DKR – Stézy Zimmer Re