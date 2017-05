Julio Iglesias pubblica il suo primo album di duetti il 5 maggio

MADRID – Julio Iglesias, l’artista latino che ha venduto di più nella storia, continua a mettersi in gioco in prima linea: il 5 maggio pubblicherà il primo album di duetti nella storia della sua carriera, “México & Amigos”.

Dopo un anno e mezzo dalla pubblicazione dell’album multi-platino “México”, Iglesias rinnova il suo legame profondo con il Messico, infondendo in ogni canzone tutta la passione che solo lui sa dare.

L’album contiene 12 canzoni dal sapore unico, caratterizzate dalla sua voce inconfondibile e arricchite dalla collaborazione con le superstar latine.

“Questo disco è dedicato a quei compositori eccezionali che, generazione dopo generazione, hanno riempito le nostre vite con amore, nostalgia, memorie e momenti speciali che, dopo tutti questi anni, rimangono nei nostri cuori. Grazie a quegli artisti che hanno collaborato a questo album con grande amore e il loro talento unico. Il mio amore e la mia gratitudine per sempre”, spiega Julio Iglesias.

“Júrame”, scritta da Maria Grever, è un delizioso duetto con niente meno che Juan Luis Guerra.

“Juan Charrasqueado”, scritta da Victor Cordero, è stata registrata con l’inimitabile argentino Andres Calamaro, con una performance molto personale e coraggiosa.

In “La Media Vuelta”, una classica canzone di José Alfredo Jiménez, il protagonista insieme a Julio è Eros Ramazzotti, per un’interpretazione impeccabile.

In “Fallaste Corazón”, scritto da Cuco Sanchez, ha contribuito il suo grande e amato amico Placido Domingo. Ma Julio è sempre stato interessato a rimanere in contatto anche con le nuove generazioni di artisti e infatti in “Ella” (scritta da Jose Alfredo Jiménez) canta con il duo Sin Bandera.

In “Amanecí En Tus brazos”, scritta da Jose Alfredo Jiménez, Iglesias si esibisce per la prima volta con il cantante spagnolo Pablo Alborán, uno dei più importanticantautori latin di oggi. Julio canta “Y Nos Dieron Las Diez” con il grande cantantautore Joaquín Sabina. Benché scritta da un cantautore spagnolo, la canzone è considerata uno standard della canzone messicana.

La gran dama della musica cubana, Omara Portuondo fa la sua comparsa in “Échame a mì la culpa”, un brano scritto da Ferrusquilla e che fa parte del repertorio di Julio da molti anni. Con Mario Domm del gruppo Camila, con cui canta “Se Me Olvidó Otra Vez” (scritta da Juan Gabriel), Julio torna a collaborare ancora una volta con gli artisti messicani della sua generazione.

Con Thalía, artista con cui Julio ha già collaborato in passato, canta il classico mambo “Quien Será” scritto da Luis Demetrio e Pablo Beltrán. Non si poteva prescindere da “Usted”,scritta da Gabriel Ruiz Galindo e Jose Antonio Zorrilla, dove Julio canta con Diego Torres. Chiude l’album “Mexico Lindo”, scritta da Chucho Monge, dove Julio si esibisce da solo.

Dopo aver registrato il suo primo album di tributo al Messico nel 1976, Iglesias ha deciso di rendere di nuovo omaggio a questo Paese che fu fondamentale per lui per raggiungere il successo. Per la prima volta il cantante si esibì in Messico nei primi anni ’70 e immediatamente è scattato il feeling con questa nazione.

Mentre finiva di lavorare a “México”, Iglesias notò: “Il Messico è un Paese che amo con tutto il cuore. I messicani mi hanno regalato nel corso della vita dei momenti indimenticabili. Conosco questo Paese come se fosse il mio, e lo porto sempre nel cuore. La musica messicana è universale e i suoi compositori sono leggendari”.

Con questo album, la discografia di Julio Iglesias supera il numero di 82 album dal 1968. Un totale di 49 anni di hits e di successi, oltre 300 milioni di dischi venduti nel mondo per il più importante artista latin della storia e uno degli artisti Top-10 a livello di vendite mondiali.

TRACKLIST

1. “Usted” duetto con Diego Torres

2. “Júrame” duetto con Juan Luis Guerra

3. “Ella” duetto con Sin Bandera

4. “Fallaste corazón” duetto con Plácido Domingo

5. “Quién será” duetto con Thalía

6. “Amanecí en tus brazos” duetto con Pablo Alborán

7. “Échame a mí la culpa” duetto con Omara Portuondo

8. “Juan Charrasqueado” duetto con Andrés Calamaro

9. “Y nos dieron las diez” duetto con Joaquín Sabina

10. “La media vuelta” duetto con Eros Ramazzotti

11. “Se me olvidó otra vez” duetto con Mario Domm

12. “México Lindo”