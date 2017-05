’Ok’, Robin Schulz collabora con James Blunt

MILANO – Il 2017 si preannuncia un altro grande anno per Robin Schulz, la superstar tedesca che ha già collezionato circa 200 certificazioni tra Dischi d’Oro e di Platino in tutto il mondo. È ora il momento di ’Ok’, che vede la collaborazione con il cantautore UK James Blunt, in uscita venerdì 19 maggio.

’OK (feat. James Blunt)’ porta senza ombra di dubbio ancora il suo marchio di fabbrica. Un riff di piano nell’intro che si evolve man mano in un inno deep house trascinato dalla voce di James Blunt che nella canzone ci racconta che con la giusta persona al nostro fianco: “It’s gonna be okay!”.

La scia della collaborazione con David Guetta ’Shed A Light (feat. Cheat Codes) è ancora forte tutt’oggi. Il brano, Disco di Platino in Italia, ha totalizzato 157 millioni di streaming e su YouTube, tra lyric e video ufficiale, 38 milioni di views. A Febbraio Robin si esibito sul palco dell’Ariston in Italia a Sanremo con i Cheat Codes, e il DJ tedesco è stato anche opening della tripla data a Città del Messico di Justin Bieber.