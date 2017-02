Sanremo 2017, trionfa Francesco Gabbani. Seconda Fiorella Mannoia, terzo Ermal Meta

SANREMO – Francesco Gabbani, con ‘Occidentali’s karma’, ha vinto Sanremo 2017. Il cantautore, che l’anno scorso aveva trionfato tra i Giovani, si è aggiudicato anche il Premio Tim Music per il brano più scaricato. Al secondo posto Fiorella Mannoia con ‘Che sia benedetta’, cui vanno anche il Premio sala stampa radio tv ‘Lucio Dalla’ e il Premio Miglior Testo ‘Sergio Bardotti’.

Terzo classificato è Ermal Meta, già vincitore della serata Cover, che ha presentato il brano ‘Vietato morire’. A lui è stato conferito altresì il Premio della critica ‘Mia Martini’. Da segnalare, inoltre, il Premio Orchestra per il miglior arrangiamento ad Al Bano (non ammesso alla finale in quanto eliminato venerdì) con ‘Di rose e di spine’.

Gli ascolti sono andati molto bene, facendo registrare un dato medio di 12 milioni e 22mila spettatori con il 58.4% di share: è il miglior risultato dal 2002. La prima parte della serata finale di Sanremo ha avuto 13 milioni e 553mila spettatori pari al 54.28%, la seconda (dalle 23.58 in poi) 9 milioni e 680 mila con il 69.66%.