“Tieniti forte”, è l’invito che ci rivolge Marco Carta

MILANO – E’ uscito “Tieniti forte”, il nuovo album di Marco Carta anticipato dal singolo “Il meglio sta arrivando”. Le 12 canzoni che compongono l’album (10 nella versione digitale) sono prodotte da Davide Simonetta che è presente anche in veste di autore con Luca Chiaravalli, Raige, Gianluigi Fazio, Tony Maiello, Gianluca Florulli, Stefano Pavani e molti altri.

Il nuovo album “Tieniti forte” è uscito per la prima volta anche in versione vinile ed è il sesto album in studio di Marco, a cui si aggiungono un album live e una raccolta di canzoni di Natale.

“Tieniti forte” è un mantra, un riassunto, un filo conduttore; lega perfettamente i brani del mio nuovo disco dove le tutte tracce sono accomunate dall’esigenza di imparare a resistere – cosi descrive Marco Carta il suo nuovo album – Tenersi forte per non perdere un amore che deve ancora dare il meglio di se, oppure resistere alla tentazione di ricostruire un amore che non è più tale, per il quale sarà sempre troppo tardi. Tenersi forte per resistere alla distanza e alla velocità del nostro tempo, tenersi forte per il gusto di farlo, o per riscoprire che al digitale mancherà sempre la pelle. Questo filo conduttore mi ha permesso di spaziare nella ricerca del repertorio, cercando una poliedricità testuale non vincolata ad un unico argomento, ma alla sola necessità del tenersi forte. All’inizio della mia carriera sono stato investito da una straordinaria tempesta che mi ha dato la possibilità di farmi conoscere in brevissimo tempo al grande pubblico, e come un bimbo che per la prima volta sale sulle montagne russe, ho imparato a tenermi forte”.