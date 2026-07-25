A Foggia nasce il Museo Casa Arbore: ospiterà le collezioni e l’archivio Rai

FOGGIA – Presentati a Foggia gli spazi del futuro Museo Casa Arbore, il nuovo polo culturale che ospiterà la straordinaria collezione di oggetti, memorabilia e materiali d’archivio donati da Renzo Arbore alla Regione Puglia. L’edificio, che sarà allestito nelle prossime settimane, diventerà un contenitore culturale polifunzionale aperto alla comunità e alle realtà del territorio. Tra i pezzi più significativi della collezione figurano le celebri borsette in plastica e bachelite degli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta, una preziosa raccolta di radio americane legate al periodo del Tropical Decò, le iconiche cravatte, camicie e gilet del Maestro, oltre a oggetti raccolti nei suoi viaggi in tutto il mondo e a una ricca biblioteca dedicata ad arte, musica e curiosità.

Grazie alla concessione della Rai, il museo custodirà inoltre l’intero patrimonio televisivo e musicale di Arbore, consultabile attraverso un percorso espositivo multimediale e sistemi di ricerca interattivi che permetteranno ai visitatori di esplorare ore di programmi televisivi e musicali con alcuni dei più grandi protagonisti dello spettacolo e della cultura italiana. Alla presentazione hanno partecipato, in collegamento video a causa di un lieve malore, lo stesso Renzo Arbore e il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro. Nell’occasione è stato annunciato un percorso di partecipazione pubblica che prenderà il via a settembre e coinvolgerà associazioni culturali e musicali del territorio nella definizione delle attività e delle modalità di fruizione del museo.

L’obiettivo è farne uno spazio dinamico, inclusivo e partecipato, dedicato alla cultura, alla musica, alla creatività e all’aggregazione. “Sono molto felice di essere nella mia città e di restarci a lungo con questa mia bellissima nuova casa”, ha dichiarato Arbore. “Sarà una casa aperta ai vecchi amici, ai giovani e ai giovanissimi che mi conoscono meno, ma che potranno divertirsi a scoprire le mie collezioni, fare musica e sentirsi parte di un luogo vivo. Oltre alla mia produzione artistica, ci saranno i lavori televisivi e cinematografici e tutto sarà predisposto per ospitare eventi e valorizzare questa bellissima città”.

Per il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, “Casa Arbore è molto più di un museo. È un luogo della città e per la città, che custodirà la straordinaria collezione donata dal Maestro e diventerà uno spazio dedicato alla produzione culturale, alla musica, all’arte e allo spettacolo dal vivo. Non sarà solo un luogo della memoria, ma un laboratorio capace di costruire il futuro di una nuova comunità artistica e culturale”. Promosso da Regione Puglia, Poli Biblio-Museali di Puglia e Puglia Culture, con la collaborazione della Provincia e del Comune di Foggia, il progetto è finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 2021-2027. Il percorso museale comprenderà una sala con grande schermo Led da 50 posti destinata a proiezioni, incontri, conferenze e presentazioni, un’area esterna riqualificata per eventi, un bar ispirato all’universo creativo di Arbore e un itinerario espositivo distribuito su più piani tra fotografie, video, musica, oggetti e documenti. Il terzo piano sarà dedicato ai giovani, con una sala prove, una web radio e spazi creativi per attività artistiche e laboratori, confermando la vocazione del museo a essere non soltanto un luogo della memoria, ma un centro permanente di produzione culturale e aggregazione.