“Abruzzo Vol. 2”: l’Orchestra Popolare del Saltarello torna con un nuovo omaggio alla tradizione

Disponibile in radio e digitale “Abruzzo Vol. 2”, il nuovo album dell’Orchestra Popolare del Saltarello diretto da Danilo Di Paolonicola. Nove brani tra tradizione e innovazione
Dopo il successo del primo volume, l’Orchestra Popolare del Saltarello torna con “Abruzzo Vol. 2”, il nuovo album disponibile in radio e in digitale su tutte le piattaforme (Interamnia World Music). Il progetto, curato e diretto dal Maestro Danilo Di Paolonicola, è un tributo alla cultura popolare abruzzese, reinterpretata con sensibilità contemporanea e arricchita da sonorità moderne.
Composto da nove brani, il disco raccoglie otto canti tradizionali rielaborati con passione e chiude con una versione inedita e multilingue di “Bella Ciao”, simbolo universale di libertà e resistenza, cantata in arabo, ucraino, russo, arbëreshë, francese, spagnolo, wolof e italiano.
«Questo album racconta l’anima dell’Abruzzo attraverso i suoni della memoria, fondendo con naturalezza tradizione e innovazione», spiega Di Paolonicola. «Le voci straordinarie dei cantanti e la cura minuziosa degli arrangiamenti rendono “Abruzzo Vol. 2” un ponte tra passato e futuro».
La tracklist:
- Sott’a la tua Finestra
- Scura Maje
- Ninnella
- Sant’Antonio
- Saltarella Teramana
- Tutte le Funtanelle
- Balla cu mme
- Serenata per te
- Bella Ciao (versione multilingue)
Il video ufficiale di “Serenata per te”, diretto da Federico Casarella, è disponibile su YouTube.
Fondata nel 2014, l’Orchestra Popolare del Saltarello è composta da dodici musicisti e un corpo di ballo, con un organico che fonde strumenti tradizionali e moderni. Tra le collaborazioni artistiche: Goran Bregović, Antonella Ruggiero, Teresa De Sio, Tiromancino, Povia e Orietta Berti. Dal 2023 l’Orchestra è in tour con Max Gazzè nel progetto Musicae Loci.
Per ascoltare l’album: music.imusician.pro/a/WL4pxhVN