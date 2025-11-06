“Abruzzo Vol. 2”: l’Orchestra Popolare del Saltarello torna con un nuovo omaggio alla tradizione

Disponibile in radio e digitale “Abruzzo Vol. 2”, il nuovo album dell’Orchestra Popolare del Saltarello diretto da Danilo Di Paolonicola. Nove brani tra tradizione e innovazione

Dopo il successo del primo volume, l’Orchestra Popolare del Saltarello torna con “Abruzzo Vol. 2”, il nuovo album disponibile in radio e in digitale su tutte le piattaforme (Interamnia World Music). Il progetto, curato e diretto dal Maestro Danilo Di Paolonicola, è un tributo alla cultura popolare abruzzese, reinterpretata con sensibilità contemporanea e arricchita da sonorità moderne.

Composto da nove brani, il disco raccoglie otto canti tradizionali rielaborati con passione e chiude con una versione inedita e multilingue di “Bella Ciao”, simbolo universale di libertà e resistenza, cantata in arabo, ucraino, russo, arbëreshë, francese, spagnolo, wolof e italiano.

«Questo album racconta l’anima dell’Abruzzo attraverso i suoni della memoria, fondendo con naturalezza tradizione e innovazione», spiega Di Paolonicola. «Le voci straordinarie dei cantanti e la cura minuziosa degli arrangiamenti rendono “Abruzzo Vol. 2” un ponte tra passato e futuro».

La tracklist:

Sott’a la tua Finestra Scura Maje Ninnella Sant’Antonio Saltarella Teramana Tutte le Funtanelle Balla cu mme Serenata per te Bella Ciao (versione multilingue)

Il video ufficiale di “Serenata per te”, diretto da Federico Casarella, è disponibile su YouTube.

Fondata nel 2014, l’Orchestra Popolare del Saltarello è composta da dodici musicisti e un corpo di ballo, con un organico che fonde strumenti tradizionali e moderni. Tra le collaborazioni artistiche: Goran Bregović, Antonella Ruggiero, Teresa De Sio, Tiromancino, Povia e Orietta Berti. Dal 2023 l’Orchestra è in tour con Max Gazzè nel progetto Musicae Loci.

Per ascoltare l’album: music.imusician.pro/a/WL4pxhVN