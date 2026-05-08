World music: ultimo giorno per iscriversi al Premio Andrea Parodi

CAGLIARI – Ancora pochi giorni per iscriversi al contest del Premio Andrea Parodi, riservato alla world music ed aperto ad artisti di tutto il mondo. Il bando della nuova edizione scade infatti il 9 maggio ed è disponibile su www.premioandreaparodi.it/premio. Le iscrizioni devono essere effettuate tramite il format presente su www.premioandreaparodi.it/premio/iscrizioni (per informazioni: fondazione.andreaparodi@gmail.com).

Dovranno contenere:

– 2 brani, di cui uno in concorso (2 file mp3, provini o registrazioni live o realizzazioni definitive, anche già edite; indicare con quale dei due brani si intende gareggiare); i brani non possono essere solo strumentali e devono essere identificativi di un intero progetto artistico legato alla world music.

– testi ed eventuali traduzioni in italiano dei due brani;

– curriculum artistico del concorrente (singolo o gruppo).

Tra tutti gli iscritti una commissione artistica scelta dall’organizzazione selezionerà, in maniera anonima, i finalisti, che si esibiranno dal vivo nella fase finale davanti ad ampie giurie composte da autorevoli addetti ai lavori, come cantanti, autori, musicisti, responsabili di festival, manager, discografici, uffici stampa, giornalisti, critici musicali, sia italiani che internazionali.

Il Premio è dedicato ad Andrea Parodi, musicista sardo di grande rilievo nel panorama della world music, prima con i Tazenda e poi come solista. L’iniziativa è realizzata dalla fondazione a lui intitolata, con la direzione artistica di Elena Ledda ed è diventata ormai un importante punto di riferimento per la world music, non solo in Italia.

Il vincitore assoluto avrà diritto ad una borsa di studio di € 2.500, oltre alla possibilità di esibirsi in alcuni festival partner del Parodi nel 2027, come l’European Jazz Expo (Sardegna) Folkest (Friuli), Festival del torto (Sicilia), oltre che nello stesso Premio Andrea Parodi.

Il vincitore del Premio della Critica potrà invece realizzare un videoclip professionale di un brano, prodotto dalla Fondazione Andrea Parodi.

Per alcuni dei finalisti del Premio ci sarà inoltre la possibilità di essere invitati da alcuni dei festival partner (come Mare e Miniere, Sardegna, e Premio Bianca d’Aponte, Campania).

Le finali si svolgeranno durante la 19a edizione del Premio Andrea Parodi, che coinciderà proprio con l’anniversario della scomparsa dell’artista, avvenuta il 17 ottobre 2006. La manifestazione sarà infatti dal 15 al 17 ottobre a Cagliari, in un luogo di grande prestigio come il Teatro Massimo.

Ma quest’anno sono previste diverse iniziative per i vent’anni dalla scomparsa di Parodi. A iniziare è stata la sua Sardegna: il 30 aprile a Cagliari, nella

370ª Festa di Sant’Efisio (patrono della città e di tutta la Sardegna), c’è stato infatti un “Concerto per Andrea” che ha visto salire sul palco Andrea Andrillo, Francesca Corrias con il quartetto Sunflower, Gigi Marras, Francesco Marras Perantoni, l’attrice Lia Careddu. Ed inoltre la napoletana Flo e la catalana Sandra Bautista.

Molti dei musicisti erano presenti in qualità di ex vincitori o finalisti del Premio Andrea Parodi, e Gigi Marras in qualità di stretto collaboratore di Parodi stesso.

Nel mese di maggio ad omaggiare Parodi ci saranno altri due eventi, uno a Parigi e uno in Val di Susa, vicino a Torino.

L’evento francese sarà il 21 maggio nell’ambito della quinta edizione di “Canzoni & parole”, festival della canzone d’autore italiana, partner del Premio Parodi. All’Istituto italiano di Cultura andrà in scena “Andrea Parodi, voix de l’île, voix du monde”, con la partecipazione di Elena Ledda, Mauro Palmas, Gigi Marras, Alberto Bertoli e i Tazenda. La manifestazione è promossa dall’associazione parigina Musica italiana, con la direzione artistica di Rambaldo degli Azzoni Avogadro.

Venerdì 22 maggio si tornerà in Italia per una serata ad Avigliana, vicino a Torino, al Teatro Fassino, alle ore 21, nell’ambito del Valsusa Filmfest. “La voce dell’anima sarda: ricordo di Andrea Parodi”, questo il titolo dell’evento, sarà un percorso nella storia del musicista sardo, curato da Enrico Deregibus e con gli interventi di Valentina Casalena Parodi e Luca Parodi e le esibizioni dei Tazenda e di Elena Ledda con Mauro Palmas (ingresso € 10,00, prevendite su www.vivaticket.com o scrivendo a: segreteria@valsusafilmfest.it).

Ancora a Parigi per “Canzoni & parole” sabato 23 maggio, in mattinata, alla Maison d’Italie, ci sarà “Aspettando Abacada”, un estratto in anteprima di un docufilm su Andrea Parodi in fase di realizzazione, alla presenza del regista Alberto Marras.