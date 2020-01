Accadde oggi, 19 gennaio 1984: Francesco Moser batte il record dell’ora

Il ciclista trentino superò di 1.376 metri il primato detenuto da dodici anni dal belga Eddie Mercks. Il record fu poi annullato: ecco perchè

Il 19 gennaio 1984 a Città del Messico Francesco Moser stabilì il record mondiale dell’ora: percorse 50,808 km battendo il precedente di 49,432 km stabilito da Eddy Merckx dodici anni prima e fu il primo uomo a superare il muro dei 50 km; quattro giorni dopo superò anche se stesso portandolo a 51,151 km.

Un prestazione straordinaria che cambiò la storia del ciclismo ma soprattutto trasformò il modo di allenarsi. Per stabilire l’importante primato, infatti, il ciclista trentino, utilizzò un nuovo tipo di bicicletta a ruote piene, dette ruote lenticolari. Per testare i materiali fu posto in una galleria del vento – quella di Pinifarina, nei pressi di Torino – e per la prima volta fu messo nelle mani di un preparatore atletico, che lo seguì anche sotto il profilo alimentare. Inoltre, per sostenere la prova in altura (perche Città del messico si trova a 2.300 m), vi soggiornò com la famiglia nelle settimane precedenti, per acclimatarsi.

Purtroppo nel 2000 i record di Moser vennero cancellati dall’Unione ciclistica internazionale che ritenne non comparabili i record ottenuti con ruote lenticolari rispetto a quelli con le ruote normali perché avvantaggiavano troppo i corridori rispetto a quelli che avevano corso con le biciclette tradizionali. La prestazione fu conservata dall’UCI solo con il nome di “Miglior prestazione sull’ora”, distinto da “Record sull’ora” un termine riservato alle biciclette regolamentari e oggi detenuto dal belga Victor Campanaert, che il 16 aprile 2019 lo ha portato a 55, 089 km.

Francesco Moser, classe 1951, in carriera ha tagliato il traguardo per primo per 273 volte: è il corridore su strada italiano più vincente di sempre e il terzo a livello mondiale.. Il primo successo in assoluto del campione di Palù risale al 17 agosto del 1969. Memorabili i suoi duelli con Eddie Merckx e Felice Gimondi e qualche anno dopo con Giuseppe Saronni.