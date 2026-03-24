“Al mio paese”, nuovo singolo per Serena Brancale con Delia e Levante

BARI – Serena Brancale ha annunciato “Al mio paese” (Isola degli Artisti / Atlantic Records Italy / Warner Music Italy), il nuovo singolo che vede la partecipazione oltre che di Delia, anche di Levante, fuori ovunque venerdì 3 aprile. Non una semplice collaborazione, ma un incontro di talento e radici, tre artiste, musiciste e cantautrici che dimostrano ancora una volta quanto sappiano raccontare il mondo attraverso la loro potente e incredibile voce.

Nella traccia Serena Brancale, con il suo groove magnetico, porta il calore e la forza della Puglia, mentre Levante e Delia mostrano le diverse anime siciliane, firmando strofe che sono istinto puro, identità, pelle. Tre voci uniche, tre universi musicali che si trovano e si amplificano a vicenda, creando un equilibrio perfetto. “AL MIO PAESE” è una celebrazione di vita e territorio. Un brano che suona come un ritorno a casa e al tempo stesso come una festa senza fine. Sa di Sud, di libertà, di estate, di casa, ma anche di strade da vivere fino a tardi, di notti che non finiscono mai quando l’energia della musica prende il sopravvento.

Il titolo del brano era già apparso lo scorso venerdì sui suoi profili social, dove ha condiviso una parte della tracklist, svelando che in “SACRO” (https://wmi.lnk.to/sacro-serena-brancale; Isola degli Artisti / Atlantic Records Italy / Warner Music Italy) il nuovo album fuori ovunque da venerdì 10 aprile, troveranno spazio, oltre a “Al mio paese”, anche alcuni dei suoi successi più amati degli ultimi anni, come “Serenata” con Alessandra Amoroso, “Anema e Core”, “La Zia”, “Stu Cafè”, “Baccalà”, i recenti “Qui con me” e “Bésame Mucho” con Gregory Porter e Delia. Non mancheranno però sorprese e nuovi brani pronti a completare il racconto artistico dell’album.

SACRO sarà un disco che racconta chi è diventata Serena. Se “Qui con me” è stata una lettera intima dedicata alla madre, un dialogo tra memoria e luce, il nuovo album espande quel racconto e lo rende universale. È un lavoro che parla di radici e spiritualità, di appartenenza e libertà, di carne e anima, ma anche di festa e celebrazione. Un disco che unisce groove e introspezione, eleganza e istinto, scrittura raffinata e vibrazione viscerale. Un progetto che conferma Serena Brancale come una delle voci più riconoscibili e internazionali del panorama italiano contemporaneo.

Ma non solo nuova musica: l’artista partirà ad aprile con il “SACRO TOUR”, che porterà la sua energia in Italia e in Europa. Quest’anno ogni concerto sarà un’esperienza ancora più intensa e personale, che partirà da Londra fino ad arrivare ad ottobre nella sua Bari.