Angelica Bove, dalle Nuove Proposte di Sanremo 2026 al tour del primo album

MILANO – Qualche settimana fa ha pubblicato “Tana”, il suo primo album in studio. Ora Angelica Bove si prepara ad andare in tour. Diventata nota al grande pubblico grazie alla partecipazione a X Factor 2023 e al successo ottenuto al Festival di Sanremo 2026 nella categoria Nuove Proposte, questa cantante è un’artista tutta da scoprire.

I suoi nuovi appuntamenti live (prodotti da Vivo Concerti) si terranno il 22 Maggio all’Arcella Bella di Padova, l’11 Luglio al Popcast di Castiglione della Pescaia (GR), il 14 Luglio al Porto Rubino di Taranto, il 24 Luglio al Lake Sound Park Festival di Cernobbio (CO), il 26 Luglio al Metroborgo Festival di Montalto delle Marche (AP), il 21 Agosto nell’ambito della rassegna MOS – Monferrato On Stage a Portacomaro (AT) e il 3 Settembre al Festival Le Città Visibili di Rimini.

A X Factor 2023 Angelica ha partecipato nella squadra di Ambra Angiolini, distinguendosi per la sua interpretazione di La notte di Arisa alle audizioni. Si è classificata sesta, presentando l’inedito Inverno, scritto da Tananai e Davide Simonetta / Sanremo Giovani e Festival 2026: Dopo aver vinto Sanremo Giovani 2025, ha partecipato a Sanremo 2026 con il brano Mattone. Sebbene si sia classificata seconda tra le Nuove Proposte (dopo Nicolò Filippucci), ha vinto il prestigioso Premio della Critica Mia Martini e il Premio Sala Stampa Lucio Dalla.