Angelina Mango: la biografia

LAGONEGRO – Angelina Mango, vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con “La noia”, nasce a Maratea, in Basilicata, nel 2001. Cresce a Lagonegro, in una casa in cui la musica si respira nell’aria grazie ai genitori (Mango e Laura Valente). Sin da piccola compone le sue prime canzoni, esibendosi dal 2013 con la sua band, accompagnata dal fratello batterista, nei locali della zona. Nello stesso anno registra in studio con suo padre una versione di “Get Back” che viene inclusa nell’album “L’amore è invisibile”, uscito nel 2014.

Nel 2016 si trasferisce a Milano e apre un suo canale YouTube, su cui inizia a pubblicare cover e live session. Nel 2019 conclude gli studi al liceo artistico e successivamente registra alcuni brani inediti scritti da lei all’Auditoria Records di Fino Mornasco e alla Fonoprint di Bologna, pubblicando anche questi sul suo canale. Nei primi mesi nel 2020 nascono le otto canzoni di “Monolocale”, primo lavoro discografico pubblicato dall’etichetta Disincanto e distribuito da Believe.

Dopo l’uscita del secondo Ep “Voglia di vivere”, ottiene successo con i singoli “Ci pensiamo domani” e “Che t’o dico a fa'”, prima di andare a Sanremo 2024 dove, come detto, si impone sugli altri 29 concorrenti con “La noia”. “Poké melodrama” è il primo album in studio, pubblicato il 31 maggio 2024 dalla casa discografica LaTarma. La stessa etichetta dà alle stampe, il 16 ottobre 2025, anche il secondo disco di Angelina, “Caramé”.