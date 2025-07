A tu per tu con Aurora Di Profio, giovane talento della musica

Progetti lavorativi, sogni e passioni di Aurora, grande protagonista dell’ultima edizione di “The Voice Kids”

MONTESILVANO – Aurora Di Profio, 12 anni, originaria di Montesilvano (PE), è stata una delle giovani protagoniste della nuova edizione di The Voice Kids. La sua toccante interpretazione di “Ovunque Sarai” di Irama, dedicata al padre malato, ha stregato il pubblico e lasciato i coach senza parole. Un momento sincero, potente, che ha oltrepassato il talento tecnico per toccare il cuore di chi ascoltava.

Aurora è entrata nel team di Arisa, e fin dai primi istanti ha dimostrato una sorprendente padronanza vocale e una sensibilità artistica che vanno ben oltre la sua età. Noi de L’Opinionista l’abbiamo incontrata per un’intervista. Ecco cosa ci ha detto.

Ciao Aurora, come va? Come è nata la tua passione per la musica?

“Ciao a tutti i vostri lettori. La mia passione per la musica credo sia congenita! Ce l’ho dalla nascita, ho video in cui canto canzoni a poco più di un anno! Mi è stata data in eredità dalla famiglia di mio padre, dove ci sono diversi musicisti. È sempre stata presente nella mia vita fin da quando ero in Fasce, noi viviamo di musica dalla mattina alla sera”.

Cosa ti ha spinto a scegliere “Ovunque Sarai” e dedicarla a tuo papà?

“Faceva parte del mio repertorio, io amo cantare canzoni di ogni genere perlopiù in inglese una lingua che amo e che parlo correttamente…. Ma essendo The Voice Kids Italia mi è stato chiesto di cantare una canzone in italiano, e in accordo con la Redazione ovunque sarai, oltre a essere una canzone stupenda di Irama, sembrava anche quella più adatta per il collegamento con la mia storia raccontata in TV”.

Cosa hai provato quando sei salita per la prima volta sul palco di The Voice Kids?

“Sono sensazioni che non si possono spiegare a parole, c’è un misto di tensione, ansia, paura, emozione ed euforia… la pressione è enorme per dei ragazzi giovani come me. Bisognerebbe provarla di persona per poterlo raccontare! Uscire in quello studio gigante, così famoso, con Gigi D’Alessio, Arisa, Clementino, Loredana Bertè davanti a te con le sedie girate, un pubblico enorme, una band pazzesca, Antonella Clerici alla mia destra… per non parlare delle luci e delle telecamere… Mi tremavano le gambe ma come sempre accade, una volta che è partita la base, la mia voce ha seguito la melodia e tutto è andato Per il meglio”.

Ti emozioni di più prima di cantare o quando senti gli applausi alla fine?

“Senza dubbio, prima di cantare! Prima di performare sono sempre un po’ agitata. Quando sei sul palco ci sono mille cose da ricordare e altrettante che possono andare storte. Cerco di liberare la mente, scaldare bene la voce facendo esercizi di riscaldamento, poi dei grossi respiri … e l’ultima cosa che faccio prima di salire e battere i pugni con i miei genitori che mi dicono “vai e spacca”, è il mio rito pre esibizione. Per quanto riguarda gli applausi finali, sono la soddisfazione più grande! Vedere tante persone davanti a me che applaudono è una delle sensazioni più belle che si possa mai provare”.

Com’è stato avere Arisa come coach? Hai un consiglio speciale che ti ha dato e che porterai sempre con te?

“È l’unico coach che volevo dall’inizio! Sono tutti e quattro, Gigi, Ari, Cleme che Loredana dei mostri sacri della musica italiana… Ma fin dalla telefonata dalla redazione della Rai nel quale mi comunicavano che ero stata presa ufficialmente nel cast di The Voice ho sempre avuto l’obiettivo di avere Arisa come coach. Averla vicino a me e sentire i suoi consigli è stata una cosa che di certo non dimenticherò mai. di consigli ne ho ricevuti tanti da lei ma i più importanti li ho avuti quando ho avuto un piccolo abbassamento di voce prima della semifinale. Lei è stata molto materna con me, indicandomi tanti rimedi per far sì che la voce tornasse in fretta… Ed hanno funzionato alla grande. Li uso tuttora”.

Cosa ti ha insegnato questa esperienza in TV, anche al di là della musica?

“Di sicuro, dopo questa esperienza televisiva, ho avuto diciamo un clic in avanti di sicurezza verso me stessa. Dopo aver fatto The Voice la mia sicurezza sul palco è durante le performance è aumentata a dismisura quindi diciamo che la cosa che mi ha lasciato di più è un senso più grande di fiducia in me stessa. Altra cosa che mi ha lasciato è un rapporto stupendo con gli altri membri del cast, che sento tuttora quotidianamente”.

Oltre The voice kids quali sono le esperienze più belle fatte in questi mesi?

“Senza dubbio I due video a Parigi con il pianista ed influencer da quasi 40 milioni di follower Van Toan e il video in piazza del plebiscito a Napoli con il sassofonista Daniele Vitale, una persona ed un artista incredibile. I video hanno totalizzato sui social più di 15 milioni di views, migliaia e migliaia di like e repost ed è incredibile… Questi due influencer musicisti hanno suonato con gente del calibro di Damiano David, Lara Fabian, i The Kolors, Sal Da Vinci… e hanno voluto me, assurdo!!!!”.

Che tipo di musica ascolti quando sei a casa o con gli amici?

“Sento qualunque genere musicale, dal pop al rock, dalla rap ai cantautori classici. Di sicuro la mia cantante preferita è e rimane Billie Eilish, seguita a ruota da Olivia Rodrigo, Giorgia, Arisa, Elisa. Sentire musica diversa e fondamentale per chi vuole fare della musica il proprio mestiere”.

Se potessi collaborare con un artista italiano, chi sarebbe?

“Come ho detto prima tra i miei artisti preferiti italiani ci sono Arisa, Giorgia ed Elisa quindi sicuramente sarebbe un sogno incredibile poter collaborare con loro… spero di poterlo realizzare un giorno”.

Cosa racconti di questo primo singolo e come è nata l’idea e di cosa parla.

“Il mio primo singolo si intitola Cosa mi lasci di te, è disponibile su tutte le piattaforme digitali e il videoclip ufficiale su YouTube. È stato scritto dalla mia amica e autrice Elena Calaudi anche lei abruzzese come me… Abbiamo avuto diversi incontri sul come creare un brano che mi rappresentasse ed è venuto fuori una canzone stupenda. Il mio singolo parla fondamentalmente di amore e lontananza, una cosa che purtroppo ho vissuto sulla mia pelle… Il brano è realizzato in modo che chiunque possa riconoscersi al suo interno, sia che si tratti di un fidanzato, un padre, un marito, un amico ecc.”.

Avendo acquisito questa notorietà in così poco tempo, c’è qualche aneddoto simpatico legato a questo?

“Ce ne sono tanti, già il fatto di essere passati in un attimo da essere una persona “normale“ a fare foto ed autografi ovunque vada è già di per sé strano… credo che l’aneddoto più simpatico legato a questo sia quando di ritorno da un evento, al casello autostradale, il casellante mi ha riconosciuta, è corso a prendere il telefono, e con le macchine dietro di noi che strombazzavano, mi ha fatto mettere in posa dentro la macchina per scattarmi una foto da poter far vedere alla nipote. È stato soddisfacente ma curioso. Un’altra volta mi è capitato che una ragazza mi riconoscesse mentre ero a pranzo nel centro commerciale Megaló, e vedendomi è scoppiata in lacrime chiedendomi una foto! Stranissimo”.

Come vivi la tua giornata quando non canti? Hai altri hobby o passioni?

“Mi vergogno un po’ a dirlo, ma la mia passione principale dopo il canto è lo shopping ahahahahahahahahahaha!!!! Tempo libero purtroppo, tra la scuola, canto, compiti, canzoni che imparo e gli eventi non ne ho molto, questa è diciamo la parte dolorosa del fare quello che faccio. Per una ragazzina di 12 anni, rinunciare spesso ad uscire con gli amici, ai compleanni e a tante altre cose perché impegnata a cantare in giro non è facile, ma è un piccolo prezzo da pagare per chi vuole fare del canto la propria vita”.

Programmi ed eventi futuri per quest’estate?

“Quest’estate è stato un susseguirsi di date, concerti ed ospitate sia qui in Abruzzo che fuori regione, credo di aver cantato almeno venti volte in venti posti diversi e ne ho ancora altri in programma. Ho avuto l’onore di aprire il concerto di Syria a Montesilvano, presenziare ed esibirmi al festival della melodia, cantare in un evento prima di Dj Fargetta, in Sicilia con molti altri dei miei amici di the Voice Kids, a Napoli, L’Aquila e tante altre parti. Ho un altro evento a Montesilvano a fine luglio, per poi andare ad un evento Telethon di raccolta fondi insieme ad altri ragazzi di The Voice, poi grazie al mio management avrò un grande evento ad Ortona il 20 agosto dove presenterà la mitica Jo squillo”.

Per concludere, Cosa vuoi dire alle persone che ti ascoltano per salutarle?

“Di credere sempre nei propri sogni e lavorare sodo per realizzarli, e chiaramente di seguirmi sui social su @auroradiprofioofficial. Concludo molti dei miei video con la scritta “follow my life” perchè vorrei che i miei follower vivessero questo sogno insieme a me! Buona estate e buona vita a tutti”.