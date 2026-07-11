Autonomia, audizione di Musumeci e Schillaci

ROMA – Lunedì 13 luglio le Commissioni riunite Affari costituzionali Camera e Senato svolgeranno l’audizione del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, in relazione all’esame degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa”, nonché degli schemi di intesa preliminare tra il Governo della Repubblica italiana e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto nella materia “tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica”.

L’appuntamento, come informa una nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 15.30, presso l’Aula Convegni del Senato.