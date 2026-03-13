Canzone d’autrice: il Premio Bianca d’Aponte torna a Roma per una serata a Officina Pasolini

ROMA – Dopo la recente serata a Praga, all’Istituto Italiano di Cultura, prosegue il tour primaverile del Premio Bianca d’Aponte, la manifestazione che da 22 anni dà spazio alle cantautrici emergenti e alla musica di qualità e che ogni anno porta alcune delle vincitrici e finaliste delle precedenti edizioni ad esibirsi in serate in Italia ed Europa.

Il prossimo appuntamento sarà il 16 marzo alle 21 a Roma, nel Teatro Eduardo De Filippo di Officina Pasolini. Saliranno sul palco Micaela Tempesta e Valentina Lupi, vincitrici delle edizioni 2025 e 2024 del d’Aponte, e Beo, finalista del 2024. In veste di ospite si esibirà Bungaro, con Ferruccio Spinetti. A condurre Enrico Deregibus. Officina Pasolini è il Laboratorio di Alta formazione artistica e HUB culturale della Regione Lazio diretto da Tosca. La serata è a ingresso gratuito con prenotazione su www.eventbrite.it (alla voce Premio Bianca d’Aponte Officina Pasolini).

Il Teatro Eduardo De Filippo è in viale Antonino di San Giuliano 782/angolo Via Mario Toscano). Un successivo appuntamento del “Premio Bianca d’Aponte in tour” sarà il 12 giugno a Badia a Elmi (Siena) in una anteprima del festival “Degusta in jazz”. Si esibiranno: Eleonora Betti (finalista nel 2019), Malto (miglior testo al Premio Bianca d’Aponte 2025) e Giulia Pratelli (miglior testo nel 2018).

Altre serate sono in via di definizione. L’evento di Roma rilancerà le iscrizioni alla 22a edizione del contest del Premio, come sempre gratuite e senza preclusioni di genere musicale, dal rock alternativo all’urban, dal jazz alla world music. La scadenza è fissata al 30 marzo 2026.

La scheda di iscrizione e il bando di concorso si possono trovare su www.premiobiancadaponte.it. Le finali si svolgeranno al teatro Cimarosa di Aversa il 23 e 24 ottobre. Alla scadenza del bando di concorso le finaliste saranno come sempre selezionate da un ampio e prestigioso Comitato di garanzia, composto da cantanti, autori, operatori del settore e giornalisti musicali.

Molti dei componenti del Comitato faranno parte anche delle due giurie, quella generale e quella della critica, che assegneranno i premi nelle serate finali. La loro presenza costituisce anche una opportunità per le finaliste per confrontarsi nelle giornate della manifestazione con importanti addetti ai lavori.

Alla vincitrice del premio assoluto andrà una borsa di studio di € 1.000, a quella del Premio della critica “Fausto Mesolella” una di € 800. La giuria generale assegnerà inoltre targhe al miglior testo (dedicata a Oscar Avogadro), alla migliore musica e alla migliore interpretazione. Sono poi previsti numerosi altri premi e bonus assegnati da realtà vicine al d’Aponte e occasioni di partecipazione a serate come quelle di Praga e Roma.

Ma l’attività dell’Associazione Bianca d’Aponte, organizzatrice del Premio, prevede anche una fitta serie di date nella sede della propria associazione, l’auditorium Bianca d’Aponte (in via Nobel 2 ad Aversa). Dopo i recenti concerti di Gnut, il 14 febbraio, e Agnese Valle, il 1 marzo, il calendarioprevede il 13 marzo Francesco Di Bella, il 20 marzo Riva + Me July, il 28 marzo Matteo Trapanese. Per informazioni e prenotazioni: 335/5383937 – 336/694666.