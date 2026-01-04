Casadilego annuncia “Silenzio (tutto di me)”, il suo primo album ufficiale dal 9 gennaio

MILANO – Dal rumore di tutto ciò che è rimasto sospeso, in un mondo che richiede velocità, Casadilego annuncia il suo primo album “Silenzio (tutto di me)”, in uscita il 9 gennaio, il cui titolo nasce da una delle tracce dell’album dove al centro c’è il concetto di silenzio: uno spazio che può essere vuoto o pieno, assenza e allo stesso tempo totalità. “Silenzio (tutto di me)” è il disco d’esordio di Elisa Coclite, in arte Casadilego, nato da un tempo lungo e consapevole. Un silenzio scelto, dopo la vittoria a X-Factor, per sottrarsi alle logiche dell’urgenza e cercare una dimensione autentica, rispettosa dei propri ritmi e della propria sensibilità.

L’album mescola folk americano, britannico e irlandese con elettronica analogica, dando forma a un pop alternativo, intimo e personale. Canzoni semplici e sincere che raccontano il passaggio dall’adolescenza all’età adulta, la libertà, le solitudini, l’amicizia e un mondo osservato con delicatezza, sullo sfondo del verde dell’Abruzzo, metafora di radici e di viaggi controcorrente.

Tracklist

K

Verdeforesta

Stare svegli

Silenzio

Più facile

Dimmi

Alberi

Posto nuovo

How Things Change

“Silenzio (tutto di me)” non è solo un album, è frutto della scelta di fermarsi per ascoltare, di dare valore a ciò che resta quando il rumore si spegne. Un debutto che restituisce il senso di un percorso artistico costruito con cura, lontano dalle pressioni e vicino all’essenza, in cui Casadilego si racconta senza filtri, lasciando spazio alle emozioni, alle pause e alle parole non dette. Un primo disco che segna l’inizio di un cammino personale e consapevole, in cui il silenzio diventa voce, e l’attesa trova finalmente la sua forma.