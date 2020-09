ROMA – Cast stellare per “Free – Liberi”, film che racconta “il viaggio on the road che regala emozioni dal Lazio alla Puglia”. Il regista Fabrizio Maria Cortese vi aspetta alla 77esima Mostra Del Cinema Di Venezia per raccontarvi il magico itinerario alla ricerca della libertà.

Recitano nel lungometraggio Sandra Milo, Ivano Marescotti, Corinne Clery, Enzo Salvi, Antonio Catania, Marco Marzocca, Sergio Friscia, Tullio Solenghi, Shalana SantanaActress, Michele Venitucci, Paolo De Vita, Martina Palmitesta e Erika Blanc.

Una commedia prodotta da Golden Hour Films con Rai Cinema Channel, in associazione con Ismaele Film, realizzata con il sostegno di Apulia Film Commission – Regione Puglia. “Free – Liberi” verrà distribuito nelle sale italiane in autunno.