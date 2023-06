“Cicatrice”, il nuovo singolo di LaNaif

MILANO – Fuori il 16 giugno, su tutte le piattaforme digitali e anche in videoclip, “Cicatrice”, nuovo singolo de La Naif. Il brano è un pop italiano arricchito dalla presenza del sassofono, performato da Samuel Brunetto. “Cicatrice” è un ricordo vivo, un ritorno alla luce e un inno alla fiducia, nonostante le brutture che la vita stessa propone. “Ci sono storie che vale la pena ascoltare e raccontare”, dichiara l’artista. “Cicatrice è un omaggio alla storia, all’esperienza di una cara amica. Cicatrice è una dedica per tutte le anime belle che nonostante le brutture della vita, seguono la luce”. Dalle 24 del 16 giugno il singolo sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. Lo stesso giorno uscirà su YouTube il videoclip, realizzato nel suggestivo museo Hoffman di Caltagirone con la magistrale performance della coppia artistica, formata dai maestri di ballo: Sarah Regalbuto e Carmelo Migneco.

LaNaif, al secolo Letizia Galesi, è una cantautrice ed interprete classe ’91. Fin da piccola sente e crea un legame con la musica. Frequenta l’accademia per le arti performative di Viagrandestudios, la scuola di canto moderno Accordi Lab di Catania, seguita dalla Vocale coach e speaker radio fonica di studio 90italia, Paola4. Consegue tre diplomi in canto moderno “La Voce” di Fulvio Tomaino BEGINNER, INTERMEDIATE e con la rockschool ADVANCE con il massimo dei voti. Partecipa a diversi workshop sulla voce e sulla scrittura creativa. Dopo diverse importanti esperienze musicali, come frontwoman di una band inedita e teatrali/musical, dal 2018 intraprende un percorso da solista. Partecipa al programma “Insieme” insieme all’amico attore e performer Piero Coffano in onda su Antenna Sicilia.

Durante l’esperienza come frontwoman, matura e calca diversi palchi come uno showcase a Parigi, finale Lennon Festival con ospite Paola Turci, apertura concerto di Lello Analfino, presso il cine-teatro Politeama di Caltagirone e la partecipazione ad una puntata di Red Alert di Red Ronnie negli studi di Bologna. Il 2020 è l’anno della svolta. Produce il primo Ep “Lato C” da solista. Quattro tracce: Simeto (segnato in Lis con la partecipazione di interpreti e performer Lis, tra cui Davide Falco performer Lis per Rai Sanremo accessibilità); Femmina, Lato C (brano perno dell’EP); Ubriaca (presentato al festival internazionale del cinema di Cefalù per la categoria cortometraggio musicale, sensibilizzando la tematica dell’insonnia.

A giugno 2021 esce il singolo “Acqua sporca” in featuring con il cantautore trentino Joba. “Acqua sporca” viene scelta come colonna sonora del film “acque sporche” diretto e prodotto dalla MP production di Mirko Alivernini presso gli studi di Cinecittà. A luglio 2022 apre il concerto della conterranea Deborah Iurato, riscontrando numerosi consensi. Il 16 giugno uscirà “Cicatrice”, un brano introspettivo e di crescita.

Link social: https://instagram.com/lanaif.canta?igshid=NGExMmI2YTkyZg==.