“Come il mare a settembre”, il nuovo singolo di Luca Dirisio [VIDEO]

Da oggi su tutte le piattaforme digitali, in streaming e rotazione radiofonica. Il brano anticipa l’uscita del nuovo album il 25 ottobre 2019

Esce oggi, venerdì 30 agosto, “Come il mare a settembre” (Music Ahead), il nuovo singolo di Luca Dirisio su tutte le piattaforme digitali, streaming e in rotazione radiofonica.

Dopo il primo singolo “La mia gente”, un brano interamente dedicato alla sua terra, l’Abruzzo, Luca Dirisio ci presenta “Come il mare a settembre” che anticipa il suo nuovo album in uscita il 25 ottobre 2019.



«Solo chi è nato in un posto di mare – racconta il cantautore Luca Dirisio – può comprendere la sua potenza e la sua attrazione viscerale che comporta nel cuore e nell’anima. Il mare è vita e morte, è l’inizio e la fine di tutto. È il ricordo di passioni estive, la fatica dei pescatori, la gioia dei bambini e il dolore dei marinai che lo solcano per dar da vivere alle loro famiglie lontane. In questo caso “Come il mare a settembre” è una storia d’amore o meglio una dichiarazione d’amore dove il mare funge da cornice, da silente compagno di viaggio per un innamorato che sente la mancanza della donna che ama, l’angoscia e la malinconia che gli straziano il cuore, la ricerca dei suoi occhi in qualunque oggetto lo circondi. La metafora del mare quindi si trasforma in sentimento, dalla gioia, dall’amore pulsante e sfrenato in estate, alla tristezza fredda e malinconica dovuta alla lontananza a fine stagione quando tutti si allontanano dalle spiagge per tornare alla vita di sempre. E sembra che tutto questo il mare lo capisca e ne soffra proprio come un essere umano che si rattrista mutando colore, chiamando a se venti freddi e nuvole, come non volesse accettare la fine della sua amata estate e il ritorno alla solitudine».

“Come il mare a settembre” è il secondo singolo dell’atteso album, interamente prodotto e arrangiato da Giuliano Boursier, storico produttore e manager di Luca, a distanza di 8 anni dall’ultimo disco, un progetto nato dalla maturità e dalla consapevolezza dell’Artista che con questo album propone di riscoprire, il vero cantautore Luca Dirisio: un disco che arriva dopo tanto tempo, pensato e ponderato a lungo.